天使情義相挺+老闆堅持 長留大谷翔平並非不可能

洛杉磯天使隊的老闆莫雷諾（Art Moreno）去年宣布出售球隊，僅半年時間他又改變主意。春訓他首度公開現身，談話主角不是劍指總冠軍而是大谷翔平，他表示要盡其所能把這位日本球星留在安那罕（Anaheim）。

幾天前，大谷翔平在經紀團隊陪同下與莫雷諾會面，談話內容並未公開，各方相信應與續約有關，在這次閉門會議前莫雷諾發表談話：「我想留下大谷翔平 ，他是獨一無二、萬中選一的人，也是世界上最受歡迎的棒球選手。既是國際球星又是很棒的隊友，工作很努力、有趣，與粉絲的關係融洽，這人當然要強力挽留。」

諷刺的是，天使隊擁有世界上最好的雙人組合：三屆MVP楚奧特（Mike Trout）加2021年MVP兼二刀流大谷翔平，卻連季後賽的邊都沾不到。這顯然地不是球員問題，而是高層的經營思維不專業，莫雷諾承認他此番不能只靠銀彈而已，因為獲勝是大谷翔平的目標，他說：「我們（天使）必須贏球，必須在球場上做得更好。」

莫雷諾在回歸執掌天使隊之際，率先宣布的不是挑戰世界大賽冠軍夢想，而是要設法留住大谷翔平。 美聯社

希望不能只是希望，莫雷諾沒有太多時間證明誠意，他得在本季結束後、大谷翔平成為自由球員前，證明天使隊才是正確落腳地。只是，同一個經營團隊和追加一億美元補強難讓人改觀，本季天使隊簽來先發投手安德森（Tyler Anderson）、後援投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）、外野手瑞福洛（Hunter Renfroe），以及兩位內野手德魯瑞（Brandon Drury）、烏謝拉（Gio Urshela）等。一位不願具名的球團經理人評估，本季天使隊的陣容要進季後賽只有5% 的機會。另一位代表球團爭取大谷翔平的經理人透露，莫雷諾簽下大谷翔平是「不可能」的事。因為，該球團能操作的空間極為有限，要想將這一位超級巨星長留一隊，這份合約鐵定會創下聯盟紀錄。

莫雷諾說，希望雙方盡快達成協議，儘管他透過媒體得知，這代價會刷新四年前楚奧特4.265億美元天價紀錄，莫雷諾仍堅信天使隊與其他豪門在同一個起跑線，他說：「天使隊的財力可在聯盟排前10名，這並非不可能。」。球團內部人士表示，天使隊一直在與經紀人就大谷翔平續約溝通，但這消息未得到大谷經紀人巴雷洛（Nez Balelo）證實。

假設天使隊如莫雷諾所述在前十大，那他的對手應該在前九大之中，包括同城的道奇隊，銀彈火力全開的聖地牙哥教士隊、紐約大都會隊，這些都被預估是大谷翔平可能的落腳處。甚至有資深體育記者說：「大谷翔平去哪裡打球，應該是大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）決定，雖本季團隊薪資高達3.8億美元，只要他拿出支票簿要人，誰都擋不住。」

莫雷諾為何執著留人，而非趁交易價值高檔快速重建？他對此也回應媒體詢問：「我這輩子都是棒球迷，讀過貝比魯斯（Babe Ruth）和紐約洋基隊的故事無數回。」莫雷諾進一步解釋：「我們確實能啟動交易，試問我要怎麼換到塞揚獎等級的投手和MVP？如果不能，我為何要交易他？」

莫雷諾明白昭告他要大谷翔平，問題是大谷翔平要留在天使隊嗎？至今，他對外的制式回答均為瞄準球季、不談合約。即便如此，媒體仍旁敲側擊欲瞭解二刀流內心世界，首先回溯五年前大谷初來乍到時，各個球團均強力爭取這位日本球星加盟。經過一輪篩選，最終剩下七支球團讓大谷翔平挑，記者注意到其中多達五支球團均在西岸。也許你會說，五年過去口味可能會變，但不是每支球團開放二刀流，這也是天使隊脫穎而出的關鍵。

美國對職業運動的態度是追逐高薪，雖說偶有特例，但球員在有限的運動壽命尋覓大約為慣例。因此，媒體角度向來歸類誰砸的錢多就是贏家，只是大谷翔平來自日本，以過去幾年觀察，他也不是以追逐名利為優先，至今仍住在球團安排的公寓，搭著同一輛汽車通勤，每日是棒球、動漫、電玩照表操課，那一年賺兩億美元或四億美元對大谷翔平有差嗎？或許有但非第一順位。

日職從1993年導入自由球員制度，開放選手合約到期轉隊發展。有趣的是，每年申請「國內FA」卻少之又少，過去10年日職FA市場不算蕭條，但2008年後每年也不過三人在流動，台灣球迷較熟悉的是2016年陽岱鋼轉往讀賣巨人隊，那一年有5人轉隊，到2020年剩2人、2021年1人。相較之下，美國自由市場是蓬勃發展，單2022年有110位選手轉隊拿大聯盟保證約，其中包括張育成和波士頓紅襪隊的合約。

美國報導角度著重各隊的財力表現，卻忽視了日本傳統對忠誠的展現，這反映在FA市場始終門可羅雀，多數選手偏向留母隊發展而非追逐高薪。 美聯社

幾年前我跑道奇隊採訪，在更衣室內採訪適逢合約年、仍未加盟洋基隊的黑田博樹，是典型日本棒球思維，他說：「我不清楚未來去向，假設道奇隊不打算續約的話，我想回廣島鯉魚隊延續生涯。」我反問他：「你的經紀團隊會幫忙找到下一支大聯盟球隊吧？以你本季的表現再掙一紙複數年約沒問題的。」黑田回應：「運動選手發展不單靠自己，還有球團背後給予的支援才能拿到好成績，道奇隊幫過我適應美國，能留在洛杉磯是第一選擇。」

黑田後來的發展是落腳洋基隊，但那段對話讓人記憶深刻，因我從沒遇過職棒選手把成就歸功於球團栽培，黑田把能在大聯盟站穩腳步是道奇居功厥偉。也許是這原因，日職選手普遍將留守母隊定義常態。大谷翔平挑戰大聯盟並非一帆風順，期間一度遭遇投球失憶、韌帶移植手術復健低潮，天使隊並未落井下石、逼迫遠離投手丘，而是讓他一直投、繼續投，方造就2021年美聯MVP登頂榮耀時刻。我無法想像哪一隊能有耐心陪大谷東山再起，若他真有日本人感恩之心，留在天使隊二刀流是有可能的。