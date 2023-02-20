張育成鳳還巢時間點超好 在紅襪有絕佳發展機會

張育成回來了——不，這裡指的不是他回台灣參加WBC經典賽，而是他重返紅襪這個老東家。雖說是老東家，其實張育成去年只在紅襪呆了不到一個月的時間。被紅襪從光芒的棄權名單（waivers）選來後，9月17日張育成首次披上紅襪隊戰袍，在上季最後18場比賽中張育成出賽11場且有7場擔任先發，守備位置遍及一、二壘跟游擊。

張育成在紅襪留下的打擊表現（打擊三圍.150/.346/.250）並無過人之處，甚至不及他上季的總成績（.208/.289/315）。紅襪高層究竟看上張育成那一點，才決定找回這位去年四處流浪（先後待過守護者、海盜、光芒、紅襪）、球季結束後又不予續約（non-tendered）的板凳工具人，甚至開出一紙大聯盟合約？要知道在春訓即將開訓的此時此刻，渴望小聯盟合約而不可得的老將仍大有人在。

針對這一點，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在受訪時就已宣布答案：「他是另一位游擊手，而我們的陣容需要更多深度。」柯拉這番發言的背後，則是紅襪今年在游擊位置上一連串的災難。在跳出合約的明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）毫不留戀地轉投教士後，紅襪原本打算啟動布局了一年之久的B計畫——讓去年球季開打前簽下的游擊手史托瑞（Trevor Story）重回老位置，但也有人認為史托瑞留在二壘，把近兩季主要守中外野的工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）調來守游擊才是上策。然而計畫趕不上變化——史托瑞右肘傷勢的未爆彈終究引爆了。剛動完手術的他必須在傷兵名單躺上大半季。這一來紅襪得幫這個B計畫再找一個B計畫。

在明星游擊手波賈茲轉投教士後，紅襪原本要讓史托瑞(圖)重回游擊手位置，但他剛接受手肘手術，將需要休養很長的時間，紅襪只好緊急簽下張育成。 美聯社資料照片

不過這時候還沒輪到張育成亮相。紅襪高層看上的是皇家「星二代」游擊手孟德西（Adalberto Mondesi，父親是前道奇明星外野手）。就在史托瑞進開刀房後半個月，紅襪透過一筆二換一的交易換來孟德西。但前兩年因各種傷勢打打停停、只出賽50場的孟德西健康狀況卻也不容樂觀，還在養傷的他很可能趕不上球季開打。換句話說，紅襪的第二個B計畫同樣需要一個B計畫。本文主角張育成的春天也才因此到來。

然而這並不表示張育成將一步到位站上紅襪先發二游的位置。按照紅襪總管布倫（Chaim Bloom）的最新計畫，在孟德西傷癒歸隊前，游擊位置將由赫南德茲暫代，史托瑞留下的二壘空缺則先讓另一位工具人阿洛尤（Christian Arroyo）擋一陣。換句話說，儘管紅襪一干游擊手走的走傷的傷，但目前張育成在紅襪陣中的定位充其量仍只是頭號替補，並不比他去年遊走各隊的地位好上多少。

張育成想要搶下紅襪先發游擊手位置，要先發過赫南德茲這關。不過赫南德茲去年打擊狀況差，雙殺打不少，張育成與他相比仍有不錯的競爭力。 美聯社資料照片

但對張育成來說，能回到紅襪並拿到一份大聯盟合約仍可視為是一個絕佳的機會。一方面由於今年紅襪在前有東區三強洋基、藍鳥及光芒、後有正崛起的金鶯夾攻下，想打進季後賽其實機會不大（根據Fangraphs網站的最新預測，紅襪本季打進季後賽的機率只有30%左右，在美聯15隊排名倒數第五），甚至有可能再次在東區墊底。現階段紅襪該做的無疑是多方嘗試各種先發陣容，大可不必為了競爭季後賽席位過早讓之後還有4年9500萬合約在身的史托瑞重返球場。張育成的上場機會可望因此增加。

其次紅襪在一壘及中外野位置上都充滿著不確定性。暫定本季先發一壘手的卡薩斯（Triston Casas）去年九月才升上大聯盟，只累積27場比賽經驗。儘管許多人看好他有在大聯盟長期發展的潛力，但能否今年就站穩一壘仍存在未知數。至於一月份被紅襪簽下、預定擔任先發中外野手的老將杜沃（Adam Duvall）雖說前年曾拿下金手套獎跟打點王外加生涯新高的38發全壘打。但現年34歲的他無疑已走向球員生涯尾聲，去年OPS只有.677不說，同時杜沃也有傷在身——左腕傷勢導致他上一季只出賽86場。

一旦卡薩斯陷入低潮，雖說後面還有個去年被拔掉先發的一壘手達爾貝克（Bobby Dalbec）可以遞補，但他上一季OPS只有.652，能給總教練柯拉帶來多大信心可想而知。能守一壘的張育成多少可以因此分到一些上場機會。同樣地，如果杜沃表現不理想或傷勢復發，柯拉就得將游擊位置上的赫南德茲再調回中外野。在這一連串骨牌效應下，身為內野工具人的張育成自然責無旁貸，會扛下二游其中一個位置。

如果紅襪菜鳥一壘手卡薩斯無法站穩先發，張育成也可能會有更多的上場機會。 美聯社

當然，在先發機會的角逐上張育成不是沒有其他競爭對手，紅襪40人名單上還有三位內野手漢米爾頓（David Hamilton）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）及拉斐拉（Ceddanne Rafaela）。但這三個年輕人都還沒有任何大聯盟經驗（前景最被看好的拉斐拉甚至只打到2A），除非他們在春訓跟季初在小聯盟有爆炸性的表現，否則短時間難以撼動張育成頭號替補工具人的地位。

機會永遠留給準備好的那個人。在上述受訪中柯拉極力誇獎張育成的守備，反之他對張育成的打擊表現則充滿了場面話。隊友傷病、紅襪現況及陣容的青黃不接給了他一個絕佳的重生機會，而能否把握這個機會在大聯盟站穩腳跟，終究還是要看他的打擊。如果答案是否定的，這也可能就是張育成在大聯盟的最後一次機會。