經典賽／沒經驗才不是問題！ 四名未滿23歲年輕武士迎初陣

中華隊經典賽30人正選名單於上週公布，許多方面都引起討論，特別是在捕手這一環，上季攻守都打出生涯年，且蹲滿百場的年輕小將戴培峰被捨棄在名單外，林岳平總教練表示這是考量到他的國際賽經驗比較不足，因此選擇其他捕手，戴培峰過去在三級棒球時期入選過多次國家隊，雖不能說沒有國際賽經驗，但在成棒階段沒有打過國際賽倒是事實，不過本屆日本經典賽30名單中比23歲的戴培峰年紀還要小的就有4人，而且這4人在進職棒後也完全沒有正式國際賽的經驗，但他們憑藉著實力及上季精彩的表現而入選了國家隊，堪稱這屆日本武士隊當中的京城四少！

四少中年紀最大的是巨人的戶鄉翔征，戶鄉出生於2000年的4月4日，今年3月經典賽開打時還不會滿23歲，戶鄉在18年被巨人以第6指名選進，新人年季末一軍初登板就拿到生涯首勝，第2年開始就成為巨人的固定先發輪值，整季出賽19場有18場先發，隔年26場先發是全央聯最多，上季也有25場的先發，投球局數也是逐年遞增，上季已經來到全聯盟第2的171又2/3局，也首次達成個人單季10勝以上的成就，這3年分別投出9、9及12勝，勝和總數與菅野智之相同，除了21年球季的防禦率較高超過4以外，其餘球季都在3以下，儼然是巨人的王牌投手接班人，早在1月6日國家隊成員第一波發表12人名單中，戶鄉就已被包含在內，可見得栗山英樹監督相當肯定他穩定的投球表現。

比戶鄉小1歲，在2001年8月出生的宮城大彌，是歐力士19年的第1指名，同樣在新人年的季末就迎來個人一軍首登板，先發3場生涯首勝也入袋，接下來的兩個球季憑藉著左投優勢，加上超過150公里的速球、110公里左右的曲球及100公里的慢速曲球等變化球，連兩年都投出10勝以上，生涯勝投總數已到25勝，上季無論是先發場數、防禦率、勝投、奪三振及勝率，在隊上僅輸給王牌山本由伸，他的加入絕對是歐力士能夠從谷底翻身，達成二連霸的最大關鍵，來自沖繩的宮城果然沒一個是肉腳，宮城曾在19年選秀會前打過U18世界杯，這則是他進入職棒後首度入選日本國家隊。

宮城大彌是沖繩出身，今年將再度與U18隊友佐佐木朗希並肩作戰。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

宮城在U18的隊友，也是最近話題性極高的佐佐木朗希，也將在3月的經典賽首度代表侍JAPAN出賽，小宮城3個月，在高中時期就投出160公里速球的佐佐木，選秀會上被4支球團同時指名，最後被羅德抽到，他新人年在一、二軍都完全沒有出賽，21年球季5月在一軍初亮相，整季先發11場，拿到3勝2敗，防禦率只有2.27，上季佐佐木不但投出日職史上最年輕的完全比賽，連續13次三振更是改寫世界紀錄，可說是他的紀錄年，先發20場投出9勝4敗、2.02防禦率的好成績，而且129又1/3局就有173次奪三振，K/9值高達12.04，他與戶鄉一樣早在第一波名單公佈時就已確定成為國家隊一員。

本屆經典賽日本隊最年輕的是中日的高橋宏斗，2002年出生的高橋在去年8月才滿20歲，他是20年中日的第1指名，新人年在二軍出賽14場，沒有勝投反而有5敗，防禦率也高達7.01，這年並沒有上一軍，隔年春訓從一軍組開始，直到結束都沒有下二軍，由於在熱身賽表現不錯，在球季剛開始的3月底就獲得一軍初先發的機會，這場比賽他投5局就失4分，吞下個人生涯首敗，不過第2場先發對養樂多就拿到首勝了。

高橋宏斗(右)今年才20歲，高中時曾來台打友誼賽，是本屆日本隊中最年輕的球員。 福耳／攝影

隨著球季進行，高橋宏斗表現也漸入佳境，球季後半段還曾有連續27又2/3局無失分的紀錄，整季下來先發19場，拿到6勝7敗，防禦率僅有2.47，勝投及投球局數在隊上都排第4，三振則排第2，最快球速可以來到158公里的他，在季後就被選進強化試合的日本隊中，集訓及幾場比賽下來獲得栗山監督的肯定，再度被選進經典賽正式名單中，成為本屆最年輕的日本代表，也是繼田中將大之後，第2名在高中畢業3年後就入選經典賽國手的球員，這次賽會或許他的上場次數不會太多，但未來性實在讓人期待，有機會成為國家隊常客。