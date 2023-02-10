太陽找來杜蘭特終極救援 賭上未來的即刻奪冠令！

今年的季中交易在籃網決定送走兩大球星厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)後，對聯盟戰力版圖投下驚天震撼彈，籃網寫下史上首支擁有該季兩位明星賽先發，卻在一周內全部交易走的歷史紀錄。

和籃網管理階層、教練團與隊友間，無論場內外都存在著矛盾的厄文被交易走是一點也不意外，籃網壓根就不想要當冤大頭，砸大錢續約在厄文身上，且從獨行俠能換回的包裹報價也是市場最佳，籃網何樂而不為？

真正引起籃球圈瘋狂議論的竟是連杜蘭特都一起被送走了，上季休賽期就傳出杜蘭特與太陽眉來眼去，這下如願成真，太陽新老闆一掌管球隊就主導了這筆歷史級交易代表作。

太陽前年球季拚到總冠軍賽，去年則是在第二輪敗給唐西奇(Luka Doncic)領軍的獨行俠，本季的狀態不甚明朗，坐鎮的指揮官保羅明顯老化，布克卻受限於傷勢缺陣多時，以現有陣容要衝擊西區冠軍非常困難。但這一些都在杜蘭特確定重返西區後，太陽的奪冠賠率一口氣躍居第二。

太陽去年季後賽在第二輪與獨行俠苦戰7場後落敗，結果前天獨行俠還找來厄文跟唐西奇(中)聯手，實力再升級後眼看就更難對付了，誰知太陽高層反應快速，直接弄來杜蘭特，藉力使力的手段極為高明，而且是對症下藥！ 美聯社資料照片

雖然太陽得送出陣中頗受球迷歡迎且自家培養多時的雙側翼大鎖布里吉斯(Mikal Bridges)，強森(Cameron Johnson)實為可惜，不過在艾頓(Deandre Ayton)續約後，又能不動到布克(Devin Booker)、保羅(Chris Paul)的情況下去迎接杜蘭特的到來，很難有人會抗拒如此大的吸引力。球隊願意犧牲未來四年的首輪選秀，無非賭的是就為了把握保羅退休前，杜蘭特最後的黃金期，想要將太陽再次帶到最高殿堂的即刻奪冠計畫。

布里吉斯今年以來狀態火熱，上月在太陽繳出19.3分4.9助攻4籃板1.4抄截的好表現，這個月四場球也有23.3分4.3籃板3.8助攻，一直被塑造成頂級3D球員的他，逐漸開發出預期外的火力展演，也對太陽的攻守兩端有著舉足輕重的發揮。只是當太陽面臨季後賽的白熱化戰況，碰上擁有唐西奇、約柯奇、雷納德，喬治這種不講理也能打爆你的球星主宰力之時，即便是年度最佳防守球員票選第二名的布里吉斯，也很難封鎖這類型高大又全能的球星發揮。

太陽在進攻端的擋拆發動，保羅雖然經驗老道，但是整體影響力不如摘下西區冠軍那年，冠軍夢想也隨著他的年紀而漸行漸遠。保羅不說，太還陽需要布克之外，一個能穩定在決勝期跳出來打破僵局的球星，杜蘭特不僅符合條件，還遠甚之。杜蘭特擁有無數大賽經驗，不管是無球接應，或是在關鍵時刻轉換成無解的死神單打模式，杜蘭特的進攻效率就是那麼的簡單高效到讓各隊垂涎。

布克(左一)本季有兩場比賽演出50分以上的飆分秀，但他的場均得分26.8分還不如杜蘭特(左二)的29.7分，在大比賽的穩定度同樣也遠遠比不上杜蘭特。 美聯社資料照片

在進攻端全範圍的無差別攻擊，防不勝防的中距離，超強的防守吸怪能力，杜蘭特未來都可能讓布克、保羅，甚至艾頓打起來更加舒適。拜過去東京奧運杜蘭特，布克搭檔出色之賜的好交情，很期待兩人的合作，大哥杜蘭特能再次像引領布克，率太陽回到聯盟之巔。

除了進攻端之外，防守端太陽失去布里吉斯與強森，一定會在兩側協防出現會露出缺陷，防守體系得重新調整建立。 即便如此，杜蘭特帶來的影響力可不只進攻端，他已經證明了憑藉著高大的身材與驚人臂展，他的籃板保護與協防，火鍋封阻範圍，皆能替球隊有效守成。有杜蘭特的加盟，太陽鞏固籃板後的防守反擊會來的更迅速，更有威脅性。 至於，因輪換名單空缺造成的衝擊，搖擺人克雷格與隨著交易案而來的新兵華倫都可能成為頂替上來的要角。

杜蘭特的生涯當中在雷霆(連同超音速時期)一共待了9年，轉戰勇士三年拿了兩冠讓他站上夢寐以求的巔峰。爾後，投奔東區希望在籃網建立自己的天下，只可惜籃網內外紛擾不斷，三巨頭空有其名並先後解體，雖然他在大傷後證明身手只有更強沒有最強，但終究難以再嚐奪冠美夢。這波撼動聯盟的季中交易，算算剛好又是達三年之癢而再次轉隊，巧合的是，身上還有著三年合約的他，意味著若沒意外，杜蘭特下個三年都將披著太陽戰袍，誓言率球隊站上決賽舞台，將冠軍金盃帶回鳳凰城。

杜蘭特(右)過去在勇士的三巨頭成功經驗無法在籃網複製，主要是遇到厄文頭腦短路以及哈登走不出低潮的影響，但來到太陽之後遇上可靠的保羅跟布克，又將會是全新的氣象！ 美聯社資料照片

太陽為了杜蘭特的加盟雖然得付出很高代價，但無論是對球隊或者球迷，這都是個本球季太陽最令人振奮的消息。太陽目前暫居西區第五，距離第三的國王僅兩場勝差，明星賽後若杜蘭特順利回歸的話，太陽要盤據前四名握有主場優勢進入季後賽的可能性也是相當高，期待太陽這一波操作會對今年球季引起多大波瀾，甚至未來兩三年都得防範擁有杜蘭特的太陽。

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