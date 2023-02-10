魔獸熱潮襲台之後 林書豪效應的極端現象

前NBA球星林書豪來台打職籃，加盟PLG聯盟高雄鋼鐵人，林書豪來台打球肯定引起瘋狂騷動。但從過去一個月網路聲量、市場情勢看來，「魔獸」霍華德加入T1聯盟桃園雲豹的騷動、場外效應、票房魅力略勝「林來瘋」。魔獸現象vs.林來瘋現象，各有特色魅力，把台灣職籃產業和球迷胃口一下子拉到前所未見層次。

魔獸超人氣和新鮮感，得利於他在NBA成就和傳奇角色，台灣NBA風氣和球迷程度、對NBA文化之理解，世界第一，可能僅次於美國本土，魔獸曾是NBA第一中鋒和一號人物，他來台打球產生效應和關注度超乎想像太。

反而是林書豪來台打職籃少了預期瘋狂，2012年紐約「林來瘋」有無法預期的形勢和助力，林書豪個人努力，力爭上游，展現華裔球員在NBA競爭力，突破老美、籃球、亞裔對籃球刻板印象。

林書豪證明，亞裔球員也能在美國大學、NBA打出一片天，掙得一席之地，華裔球員在世界最高籃球殿堂不只能生存，打出明星級表現，華裔球員身材天賦和智商都有無限可能。

林書豪這樣的非凡地位和角色，從NBA到CBA大陸職籃，再從CBA到台灣職籃PLG，那股影響力和熱力反而不如預期。或許等到林書豪真正上場比賽，展現實力，打出個人超凡表現，同時帶領鋼鐵人谷底翻身，再次複製「林來瘋」所有不可能，台灣職籃才會刮起另一陣瘋潮。

愛看NBA的球迷當然對霍華德(左二)是相當熟悉，但林書豪(右二)更是台灣無人不知的人物，而且他的父母親都是正港台灣人，理應更受歡迎。 歐新社資料照片

曾經萬人空巷，讓傳統市場阿嬤都認識的林書豪，這次來台打球「林書豪現象」，呈現許多極端：

首先是喜愛林書豪的婆婆媽媽和籃球迷還沒有動員、集結起來，但那股力量還在醞釀、儲蓄，等著爆發。跟「魔獸超旋風」不同的是，魔獸帶來的是NBA光環，NBA規格期待，另外就是台灣人對籃球那種無法控制的熱愛激情。

林書豪現在來台打球，確實少了NBA光環，缺了顛峰時期那種超凡魅力。儘管魔獸也在生涯末期，剩下沒有幾年光景，但魔獸超強爆發力和籃下統治級表現，還是讓球迷看見他的實力，不只與眾不同，那股力量和對抗細節都很震撼人心。

林書豪球技、能力還是超凡，但加入鋼鐵人他能產生多大作用？球隊能不能馬上翻身，成為更有競爭力球隊這會是最大爆發點。一旦林書豪主宰力、創造性十足，個人表現、球隊戰力都被他拉上來，那樣的氣勢和網路關注力會把「林來瘋」再度蔓延全台，球迷奔相走告。

林書豪首(中)度加入鋼鐵人練球就讓隊友大開眼界，以他的實力應該可以讓球隊徹底改頭換面，到時球迷買票又要搶破頭了！ 聯合報系資料照片

其次是時機點，台灣職籃瘋魔獸超過三個月，林書豪來台新鮮感和熱情多少被影響，另外就是林書豪抵台、加盟記者會都被NBA第一人詹姆斯得分歷史第一洗版，台灣媒體還是很捧場，但網路聲量和關注力都少了一半以上。

鋼鐵人需要林書豪打出超凡表演，球隊戰力和勝場都要跟著拉上來，林來瘋光環和林書豪個人魅力才能「襲捲全台」，甚至淹沒魔獸。

球隊贏球、超凡個人表現、產生網路聲量和關注，這就是職業運動其本和行銷基礎，再大名氣和光環，但打不出相對襯表現、數據，無法幫助球隊贏球、翻身，再強名氣和牌子，最終都會被輸球、平凡給淹沒。

林書豪現象還在醞釀，鋼鐵人也很有可能翻身，成為很有競爭力球隊，畢竟林書豪個人能力和對比賽理解智商都還在水準以上，他有能力扭轉乾坤，在台灣再度上演林來瘋那種讓球迷一路瘋狂好戲。

2月12日鋼鐵人高雄主場，林書豪首秀，還是讓人期待。