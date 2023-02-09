高中木棒聯賽開打 穀保、平鎮、高苑三大名校亮點報你知

111學年度高中棒球聯賽木棒組2月10日開打，穀保家商、平鎮高中、高苑工商等高中名校依舊是球探、球迷追逐的焦點，今年有哪些觀戰重點值得關注呢？

(1)穀保家商

「二刀流」林盛恩是高三領頭羊，最快球速154公里，打擊又具有爆發力，被看好有挑戰旅外的實力，吸引美職球探目光，木棒聯賽是證明身價的好時機，屆時有機會再刷新個人極速。

劉俊緯、邱鑫、林佳緯、孫易磊幾名高三球員歷經去年U18世界盃洗禮更成熟，在高中最後一年若打出成績，有望在畢業後叩關中職選秀，將是國內球探追逐的目標。

郭宸安、楊峻翔兩名高一小將直接報名木棒組，可預見潛力，兩人最快球速都突破140公里，未來性好，郭宸安因父親、富邦悍將教練郭勇志緣故受到關注，攻佔媒體版面。

穀保家商高一郭宸安直接報名木棒組，潛力值得關注。 新北富邦國際城市U18棒球邀請賽資料照片

(2)平鎮高中

高二投手陽念希、王彥恩、林維恩以及高三投手林柏佑構築主要投手防線，林柏佑下勾類型功能性好，自高一就成為球隊積極培養對象，畢業後是否挑戰中職選秀將是亮點。

陽念希、王彥恩、林維恩三人雖才高二，同樣從一年級就有出賽機會，去年打過U18世界盃的陽念希、王彥恩應以先發定位，王彥恩高一就在木棒聯賽拿過投手獎，高二能否續演好調？陽念希則因父親、化仁國中總教練陽東益而受到矚目，最快球速已逾150公里，未來也有機會邁向旅外之路。至於左投林維恩功能性、穩定度都不錯。

高三隊長陳致語身高雖不高，卻是教練心中「好用」的選手，戰術執行能力強，態度好，是否叩關職棒有待觀察，強力四棒李勛傑長打能力好，被看好挑戰中職。

高一亮點則有張耀允、莊昊勳，張耀允歷經U15世界盃後有成長，升上高中專職投手，木棒聯賽先試水溫，莊昊勳則是接班「狀元」曾子祐守位，是平鎮有意培養的主戰游擊手，初試啼聲吸引目光。

(3)高苑工商

最快球速可達145公里的高三鄭兆凱去年就是主力投手群，今年穿上1號球衣展現王牌架式，高二謝義城球速雖不算頂快，但較為穩定，也負擔先發責任，此外，二刀流的吳瑞璁、張誠恩都是投打亮點，捕手出身的高一吳瑞璁去年底黑豹旗8強賽曾對普門中學演出6局好投，可謂調度活棋。

高一就進入中心打線的曾冠傑因傷休養一段時間，1月初螺絲盃復出，木棒聯賽能否重拾身手可以觀察，同樣是高二的黃彥博、鄭家均也備受期待，高三隊長辛誌揚同樣是打線主力，能否再突破天花板將決定未來走向。