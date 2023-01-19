中職／不受影響反而大進化 那些經典賽後勇奪獎項的球星們

各國參加經典賽(WBC)名單於近日陸續公布，除了中華隊日前引起熱烈討論的張育成參賽與否外，日職也有多名球星為了備戰新球季而辭退國家隊徵召，當然，由於經典賽是在球季前的3月舉辦，對於球員的狀況調整多少會有影響，但回顧過去4屆，中職也有不少位打完經典賽之後反而超級進化，表現比上季更優異，甚至奪下個人獎項或創下單季最佳成績的球員們。

首屆經典賽於06年3月舉辦，在這年之前興農完成隊史首度也是唯一的二連霸，陣中兩名主力投打球星陽建福及張泰山都被選進這次的國家隊當中；陽建福在05年球季因手肘發炎休息大半個球季，直到季末才復出，整季出賽11場，其中3場先發，投出5.93防禦率、2勝1敗的成績，但他在季後賽幫助球隊奪下總冠軍，打完經典賽後的06年球季，陽建福出賽35場，先發26場，投出4.06防禦率、13勝11敗的成績，173局的投球局數也是個人單季最高。

陽建福在打完經典賽後的06年球季投出13勝的成績。 聯合報系資料照片

同樣是興農二連霸重要功臣的張泰山，05年是03到07年間唯一沒有全勤的一季，15轟、60分打點也比前兩季的超過20轟及90分打點來得少，不過打擊率仍維持在3成左右，06年打完經典賽後，張泰山在新球季再度全勤，打出個人生涯單季最高的3成49打擊率，並以130支安打、24轟奪回相隔1季的全壘打及打點雙冠王，4成28的上壘率及5成87的長打率也是當年最佳，這一年他也創造中職史上首次百轟百盜千安的紀錄，並成為新的中職全壘打王，森林王子再一次躍上中職之巔，張泰山與陽建福兩人也成為這幾年的國家隊常客。

張泰山06年打完經典賽後，在球季達成中職史上首次百轟百盜千安的紀錄。 聯合報系資料照片

第2屆經典賽在09年的3月開打，打完這屆比賽後成績比前一季更進步的有不少球員，04年加入La New的林智勝，在打完09年經典賽後首度出賽超過100場，這年也是他首個全壘打超過30支、打點超過100分的球季，他在這年交出3成32打擊率、31轟、111分打點的成績，奪下個人生涯首座全壘打王，6成33的長打率也是當年最高；之後在中信與林智勝成為隊友的王勝偉，在打完新人年後的季後就被選進經典賽國家隊，09年球季出賽106場，打出118支安打、7轟、56分打點，打擊率為3成05，並且跑出42次盜壘，繼上季的24次盜壘後再度蟬聯盜壘王。

去年球季結束後引退的統一潘武雄，09年打完經典賽後也出賽了97場，這是他17年中職生涯中最多的一季，34支二壘安打、66分打點、11次盜壘都是生涯當季最多，該年他也以3成67打擊率奪下打擊王；同樣入選經典賽的隊友高志綱，09年球季的出賽及打席數與上季相差不大，但安打整整多了30支以上，尤其是二壘安打從6支大幅增加到30支，打擊率更是從2成41提升到3成37，4成上壘率、5成10長打率都是生涯最佳。

現任統一也是這次經典賽中華隊總教練的林岳平，08年球季後半段轉任後援，投出連續17次救援成功，09年入選經典賽國家隊，並從這年開始專心擔任後援，出賽生涯最多的63場，投出4勝5敗26次救援成功，防禦率僅有2.97，是當年的救援王；算是差不多時期加入統一的潘威倫，在06年就已打過首屆經典賽，13年再度入選第3屆經典賽，前一年球季潘威倫雖因傷只在一軍出賽3場，但表現不錯，在台灣大賽還幫助球隊拿下唯一一勝，13年3月打完經典賽後的球季是他傷癒復出的完整球季，雖然防禦率是偏高的5.47，不過還是先發了20場，投了105又1/3局，交出6勝9敗的成績，算是稍微擺脫傷病的困擾。

去年引退的統一潘武雄(前排中)、總教練林岳平(前排左二)及首席教練高志綱(前排右二)在打完經典賽後都有優於前一季的表現。 聯合報系資料照片

另外，同樣在13年入選國家隊的Lamigo林泓育、17年第4屆經典賽的統一陳韻文等人，都有優於上季的表現，當然也有打完經典賽後表現與上季落差很大、判若兩人的球員，留待下次再分享。