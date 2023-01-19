轉隊之後打得更好！ 本季誰的表現最讓老東家後悔？

本季有許多轉隊的球員打出精采表現，不只平均數據暴衝，甚至創下紀錄。像是騎士的米契爾（Donovan Mitchell）在一月初對公牛拿下生涯新高的71分，不僅打破隊史紀錄，也是聯盟自2006年布萊恩（Kobe Bryant）單場81分之後的最高紀錄。但看到米契爾的好表現，老東家爵士應該還是不會後悔，畢竟他們鐵了心要重建，而且換回來的馬卡南（Lauri Markkanen）也一樣打得風生水起。這麼說來，究竟本季哪一名球員最讓他的老東家後悔放人呢？

想要讓老東家後悔，除了這些轉隊球員一定要打得比上季更出色之外，還有三個因素會造成影響：一是球隊是否主動決定讓這名球員離開，二是換來的球員表現不如預期，三是雙方的戰績此消而彼長，這些因素都會加深老東家的後悔程度。

放人的主動決定

若是球員在被球隊交易出去之後才打出了好成績，或是原母隊沒有及時跟進或是加碼而錯失了留人的機會，這兩種情況會比較容易讓失去好球員的老東家扼腕，因為是球隊主動做出了決定才造成球員的離隊。

以布朗森（Jalen Brunson）為例，獨行俠先前就有機會搶先留人，但最終在自由球員市場被尼克以高價合約劫走。本季布朗森在紐約繳出比上季更高的22.4分和6.3次助攻，這樣的成績看在獨行俠眼裡，確實應該會後悔當初沒有逢低買進。

布朗森(右)過去在獨行俠時的表現容易因為唐希奇的光環而受到忽視，他轉隊到尼克後有了更大的發揮空間，成績是出現爆發性的成長。 美聯社

至於交易也會有不同的情況，有時球隊在過程中相對比較被動。比如說該球員是被對方指定要放入交易包裹之中，或是球員自己要求被交易出去。即使原母隊決定進行交易，但多少有點被迫放人的成份。

就以馬卡南為例，騎士當時不見得願意放他走，但最終為了促成米契爾的交易案，球隊仍是同意把馬卡南給打包送走。後來騎士雖然可能會因為馬卡南本季的好表現而有些後悔，但畢竟是不得已的決定，後悔的程度也會輕一些。

從這個角度來說，球員轉隊之後打得更好，不見得會讓老東家後悔。而是當球隊主動交易，或是曾有機會留人卻選擇放手，這樣的決策情境最容易讓老東家在事後陷入後悔的情緒。

新球員的不如預期

如果換來的球員繳出更好的表現，那就不需要後悔，畢竟魚與熊掌不可兼得，失去好球員算是必要的代價。以騎士的例子來說，放走的馬卡南目前場均得分雖高（24.6分），更在本季新轉隊的球員們當中高居第二，但換來的米契爾卻是排名第一（28.4分），所以這樣的交換並沒有後悔的必要。國王也是一樣，雖然他們放走的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在溜馬表現驚人，但換來的沙波尼斯（Domantas Sabonis）讓球隊更好，國王就算覺得可惜也不會太後悔。

國王知道送到溜馬的哈利伯頓遲早會成為大將之材，但因為換來的沙波尼斯(中)能立刻提升國王的競爭能力，因此這筆交易目前算是雙贏。 美聯社

若是換來的球員受傷或是水土不服而打不出預期的戰力，這種失望的結果就很容易招致球迷的強力抨擊。戈貝爾（Rudy Gobert）的情況就是如此，灰狼在交易案當中付出了5名球員和4枚選秀權的代價，其中畢斯利（Malik Beasley）本季在爵士打出更好的成績，相較戈貝爾目前低迷的表現，灰狼制服組被批評得灰頭土臉，也多半會後悔放走畢斯利這樣稱職的角色球員。

雙方戰績的此消彼長

如果老東家的戰績依舊保持高檔，就算主動放走的球員打得再好，換回來的新球員打得再差，至少還是達到了季前規劃的目標，那麼後悔的程度也就相對減輕許多。塞爾蒂克就是如此，季前換來的波格登（Malcolm Brogdon）從上季的19.1分下滑到本季的14.1分，而放走的奈史密斯（Aaron Nesmith）在溜馬卻是脫胎換骨，但因為綠衫軍目前是東區老大，完全不必在意兩人表現的反差。而獨行俠失去布朗森之後，本季在競爭激烈的西區依舊強勢，也多少沖淡了後悔的感覺。

反過來說，像是老鷹本季的戰績不如預期，目前還在八強之外掙扎。季前交易來的墨瑞（Dejounte Murray）和當家主控楊恩（Trae Young）的磨合成效不佳，反觀他們放走的赫爾特（Kevin Huerter）在國王卻是打出驚人的表現。老鷹雖然不是用赫爾特去換來墨瑞，但據報是為了空出位置給後者，加上老鷹想要省錢而決定放人。現在國王衝到西區前段班，有望打進睽違多年的季後賽，老鷹卻是有可能被摒除在季後賽門外，交易雙方此消彼長的戰績落差，會讓老鷹更後悔放走赫爾特。

赫爾特(中)本季在國王打出生涯最佳表現，他的老東家老鷹看到後應該是相當後悔。 美聯社

符合以上三大要件的轉隊球員之中，若是要選出一個最讓老東家後悔的轉隊球員，就得相互比較他們本季的表現。像是葛蘭特（Jerami Grant）、伍德（Christian Wood）和畢斯利等人本季的成績雖然比上季要好，但其數據增幅並不大，既沒有在任何個人排行榜上佔先，也沒有因此跳升到球星等級。綜合看來，還是以本季打出跳躍性進步的赫爾特最讓老東家後悔放人。

其實，說到後悔，若不是球隊經理人自己說出口，一切仍屬外部的媒體推測。做出交易或放人決策的管理階層，即使事後真的感到後悔，依然不會輕易地說出內心的感受。畢竟此話一出就是承認錯誤，沒人希望自己看起來像個做錯事的傻子，多半仍是會強力悍衛自己當初的決定。

況且，交易原本就有風險，為了增加球隊的競爭力，管理階層只是做出當下他們認為最好的改變，而這種權衡之下做出的取捨，結果若是不如預期，就算後悔也無法改變既成的事實。只能冀望換來的球員在接下來的球季儘快恢復正常，好讓球隊戰績止跌回升。