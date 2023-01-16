新球季強推投球限時 慢郎中投手簡森皮要繃緊

許多球迷第一次看到今年將轉往紅襪的終結者簡森（Kenley Jansen）投球時，往往會為之瞠目結舌——不是因為他那堪稱李維拉（Mariano Rivera）接班人的凌厲卡特球，而是他奇葩的準備動作。每次投球前，簡森都會先微微壓低身體搖擺個半圈——這還沒完，簡森在出手前還會扭動他的「尊臀」。或者一下，有時甚至是兩下才將球投出。看到這裡，相信不少人腦中都會不約而同地浮現一個大大的問號：「這傢伙根本投手犯規了吧？」（以「盡情搖擺」著稱的名投手奎托（Johnny Cueto）表示：並沒有）

據簡森自己說，「扭屁股」這個小動作是他最近這五百副牌——呃，從前年開始故意加進去的。目的是確保自己的臀部有維持在正確位置，以免下半身力量沒能百分之百完全發揮。從結果來看也確實有效——在為效力多年的道奇拿下隊史最多的350次救援成功後，去年跳槽勇士後簡森又以41次勇奪國聯救援王。

簡森出手前本來就愛拖時間了，多了一個扭臀的動作，更是讓不少打者失去耐心。影片來源：大聯盟YouTube官方頻道

然而從今年開始，簡森的「花招」很可能又將有所改觀。因為在大聯盟官方去年九月宣布的新球季新規則中，天字第一條就是確定要實施所謂的投球限時（Pitch Timer，又稱投球時鐘（Pitch Clock））。根據新規定，壘上無人時投手必須在15秒內開始投球動作，當壘上有跑者時則限時20秒。一旦超時，裁判就會免費贈送打者一個壞球數。

根據大聯盟官方的說法，實驗證明這項新規定對縮短比賽時間大有幫助。眾所周知，有如老太婆裹腳布的冗長比賽一向被大聯盟官方視為扼殺球迷看球意願的最大元兇。儘管去年已有所下降，平均每場大聯盟比賽還是要耗時3小時3分鐘又44秒——反觀小聯盟只需要2小時38分。在這個一切講求快速，網路上爆紅影片往往不超過五分鐘的速食年代，誰還跟你花一整個下午或晚上的時間呆坐在球場上看球？（雖說很多時間都花在滑手機上）

實驗證明投球限時規定將有助於大幅減少比賽時間。影片來源：大聯盟YouTube官方頻道

於是乎，限制投球時間就成了理事長曼菲德（Rob Manfred）念茲在茲的當務之急。即便球員及工會自始至終一再反對，如今木已成舟，投球時鐘已確定要搬上舞台安裝在30座大聯盟球場上。雖說人總是厭惡改變，但從時此刻開始，包括簡森在內，所有投球慢條斯理的投手們都勢必得強迫自己做出改變。

事實上簡森還不是當今大聯盟最會「拖台錢」的投手。儘管去年他在壘上有跑者時的「出手間隔」（Pitch Tempo，統計投手每次出手投球的平均間隔時間，詳後）高達31.4秒位居全聯盟榜首，但當壘上無人時簡森就比較有分寸——「只以」25.6秒名列第三。真正慢到令人髮指的還得是紅雀救援投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）——他以平均27.6秒的時間成為去年的投手「拖延之王」。除此之外，去年表現絕佳的釀酒人新任終結者威廉斯（Devin Williams，26.9秒）、如今還找不到新東家的前洋基終結者「古巴導彈」查普曼（Aroldis Chapman，26.1秒）等明星投手也都榜上有名。

要注意的是，由於出手間隔計算的是球從投手手中投出的間隔時間，其中包含了出手前的連續動作（約1.5秒）、出手後球進入捕手手套（約0.5秒）及捕手回傳球（約4秒）的時間。得先扣掉這6秒，才會約略等於今年開始計時的投球時鐘。不過儘管如此，前面提到的簡森、蓋拉葛斯等人如果「死性不改」，照去年的龜步速度也必將大幅超時，被「罰球罰到飽」。

可能有人會納悶：怎麼看起來都是救援投手在推拖拉，先發投手難道沒有慢半拍的？當然也有，只不過救援投手大多在比賽緊張的關鍵時刻上場，壓力之下節奏放慢也就情有可原。先發投手相對較不需要面對這樣的場面，出手速度自然快得多。不過像是天使先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）去年在壘上無人時的出手間隔也高達22.1秒，另外季中從運動家轉到洋基的蒙塔斯（Frankie Montas）在壘上有跑者時更衝上了27.8秒，即便我們將樣本放大到去年投球數破百的投手，蒙塔斯的這項成績也還是高居所有投手第12位。

說到先發投手，就不得不提節奏也偏慢的大谷翔平。假使將樣本縮小到投球數破千的先發投手，在全聯盟83位投手中，大谷在壘上無人時的出手間隔21.7秒赫然高居首位，壘上有跑者時的26.9秒也位居第三，成了不折不扣最會拖台錢的先發投手。這其實也很符合大谷出身的日本職棒節奏遠比大聯盟「龜速」的一般印象（去年日職平均每場比賽時長3小時14分鐘，約比大聯盟多了10分鐘）。

大谷翔平在投手方面的優異表現恐將受到新制衝擊。影片來源：大聯盟YouTube官方頻道

事實上，早就有記者跑去問天使總管新制度會不會對大谷有所影響？撇開場面話不談，總管梅納西（Perry Minasian）說得倒也沒錯：「大谷跟大多數日本投手總是準備好隨時做調整，所以我並不擔心投球時鐘會對他們有什麼影響。」的確，如果大谷不能順應大聯盟環境做好調整，他就不會是那個既能貫徹二刀流又拿MVP的大谷。就連上面提到的「慢郎中」簡森也說，他覺得限制時間的新規則對他說根本不是問題。反倒對他要面對的打者來說才是個大麻煩。（註：在限制投手投球時間的同時，新規則也要求打者必須在30秒內上場打擊及8秒內做好準備動作，不然就要被記一個好球數）當他去年得知自己是最龜速投手後其實已開始嘗試提速——結果才稍一提速，就換成他在等打者就定位！

至於簡森的說法是真是假，新球季將有大麻煩的到底會是誰？且讓我們拭目以待。