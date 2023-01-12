快訊

蘇花雙向阻斷機具搶通中 公總籲用路人改走南迴搭台鐵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的是科班球隊！ 三級棒球常被誤會的社團球隊

聯合新聞網／ 王婉玲
基層棒球隊知名度不夠，就算是科班形式發展，也經常被誤會是社團球隊。 學生棒球聯盟資料照片
基層棒球隊知名度不夠，就算是科班形式發展，也經常被誤會是社團球隊。 學生棒球聯盟資料照片

基層棒球隊知名度不夠，就算是科班形式發展，也經常被誤會是社團球隊，連帶影響到招生，本文來為他們洗刷冤情。

《高中》

1.桃園大溪高中

大溪高中打出成績後，才讓大家知道這支球隊。 學生棒球聯盟資料照片
大溪高中打出成績後，才讓大家知道這支球隊。 學生棒球聯盟資料照片

大溪高中2010年成立棒球隊，曾經打過木棒、鋁棒組，之後因招生問題縮編改成社團性質，2018年7月重新招生擴編，以科班球隊的形式經營，由前新明國中教練鄭錦繁帶隊，2019年重回木棒組，隔年就打到12強，去年更打到季軍，創下隊史紀錄。

大溪高中一開始擴編為科班球隊時，外界還以為這是打「黑豹旗」的社團球隊，甚至與科班球隊邀約練習賽還被拒絕，在曝光度逐漸提升且有了成績後，才讓大家知道這支球隊，由於球員來源來自市內新明國中、仁和國中兩所學校，具有一定實力，遲早打出成績並不意外。

2.台南陽明工商

陽明工商去年開始挑戰木棒組。 學生棒球聯盟資料照片
陽明工商去年開始挑戰木棒組。 學生棒球聯盟資料照片

陽明工商位在台南官田區，過去社團時期曾參加過軟式聯賽，2018年正式成立科班球隊，前三年打鋁棒組，去年開始挑戰木棒組，由具有職棒經歷的吳哲宗領軍。

陽明工商目前全隊32人，分成木、鋁棒兩組人數較少，但好處是球員都有機會上場，曾在2021年黑豹旗挺進到32強，球員來源除了台南在地生外，也有遠從澎湖就讀的選手。

《國中》

1.桃園大園國中

大園國中去年在張泰山兒子張可洛加入後，知名度大增。 大園國中粉絲團／提供
大園國中去年在張泰山兒子張可洛加入後，知名度大增。 大園國中粉絲團／提供

大園國中2017成立棒球隊，且設立體育班，主要招募海線新坡、草漯國小球員，去年在國中硬式聯賽32強為最佳成績，雖是新球隊，但有自己的棒球場，設備完善，就連棒協選拔賽王貞治盃都曾借用場地。

大園國中原本知名度不高，但去年暑假國一新生張可洛的加入，使得這所學校提高了不少曝光度，張可洛是味全龍教練、知名球星張泰山的兒子，張泰山目前也擔任大園國中的技術顧問，有空便會前來指導球員，大園國中今年也參加不少外縣市比賽，積極向外發展。

2.雲林東和國中

東和國中位在古坑鄉，過去是社團球隊，轉型成立體育班邁向第三年，希望銜接雲林縣山線地區三級棒球，一開始招生還不到位，僅有5人，在正式專任教練與外聘教練到齊後也積極發展。

東和國中今年對外參加不少賽事，由於平時僅能在校內有內野的球場練習，因此出外比賽以賽代訓，放眼明年成長。

3.新北佳林國中

佳林國中設有體育班，還有正式專任教練。 學生棒球聯盟資料照片
佳林國中設有體育班，還有正式專任教練。 學生棒球聯盟資料照片

佳林國中位在林口區，2013年成立棒球隊，設有體育班，3年前設置正式專任教練，由原本就帶隊的鄭錦勳考上，球員來源以學區麗園、麗林國小為主，球技、課業並重是球隊宗旨。

佳林國中平時在林口社區棒球場訓練，近年也籌辦議員盃增加選手比賽經驗，近年主攻軟式，110學年在軟式聯賽16強為最佳成績。

《國小》

雲林斗南國小

斗南國小棒球隊歷史悠久，曾一度中斷，在1995年重新組隊，在五、六年前成立體育班，主要雖然招收田徑項目，但棒球也有部分名額，曾培養過職棒球員徐育澄。

棒球專欄 張泰山

相關新聞

中職／捕手功力日益重要 能蹲擅打會配球的王牌仍缺貨

中華職棒過去在打擊年之時，投手常被打得七葷八素變成戰力外，成為各隊補強的重點。不過隨著比賽用球的調整，讓投、打戰力逐漸均衡之後，比賽不再是只靠一棒擊沉，比拚戰力之外還需要戰術鬥智。因此除了球員本身的戰

叛逃+政治考量 經典賽看不到古巴夢幻隊

睽違六年的世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC），首輪賽事將在三月初舉辦。台灣身為A組主辦國，將與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬競爭前兩名，才能晉級在東京舉辦的第二輪複賽。

萊斯特、瑞佐都曾為生命搏鬥 10位抗癌成功的名將

當今全聯盟最強終結者之一的漢崔克斯(Liam Hendriks)日前宣布罹患淋巴癌，正接受治療的他恐怕無緣代表澳洲出席本屆經典賽，也祝福他早日康復。曾在大聯盟球員生涯罹患癌症的例子不算特別罕見，其中也

現役人數比一比 柯瑞09年選秀梯隊遠勝下一屆

勇士柯瑞（Stephen Curry）在左肩受傷缺陣11場比賽之後，34歲的他已經在對太陽一戰回歸賽場。而柯瑞所屬的2009年選秀梯隊有不少人和他一樣耐打，當年入選的60名新秀當中，本季仍有11名現役

真的是科班球隊！ 三級棒球常被誤會的社團球隊

基層棒球隊知名度不夠，就算是科班形式發展，也經常被誤會是社團球隊，連帶影響到招生，本文來為他們洗刷冤情。 《高中》 1.桃園大溪高中 大溪高中2010年成立棒球隊，曾經打過木棒、鋁棒組，

中職／代班20次救援成功 呂彥青最穩防線因守勝而在

【撰文／石毓琪】 前季還是先發，2022年呂彥青移防後援扮演牛棚活棋，下半季代班終結者一試成主顧，20次救援成功並列聯盟第3，進入季後賽仍游刃有餘，多次守住關鍵局面，躍居本土戰力最穩防線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。