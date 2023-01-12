真的是科班球隊！ 三級棒球常被誤會的社團球隊

基層棒球隊知名度不夠，就算是科班形式發展，也經常被誤會是社團球隊，連帶影響到招生，本文來為他們洗刷冤情。

《高中》

1.桃園大溪高中

大溪高中打出成績後，才讓大家知道這支球隊。 學生棒球聯盟資料照片

大溪高中2010年成立棒球隊，曾經打過木棒、鋁棒組，之後因招生問題縮編改成社團性質，2018年7月重新招生擴編，以科班球隊的形式經營，由前新明國中教練鄭錦繁帶隊，2019年重回木棒組，隔年就打到12強，去年更打到季軍，創下隊史紀錄。

大溪高中一開始擴編為科班球隊時，外界還以為這是打「黑豹旗」的社團球隊，甚至與科班球隊邀約練習賽還被拒絕，在曝光度逐漸提升且有了成績後，才讓大家知道這支球隊，由於球員來源來自市內新明國中、仁和國中兩所學校，具有一定實力，遲早打出成績並不意外。

2.台南陽明工商

陽明工商去年開始挑戰木棒組。 學生棒球聯盟資料照片

陽明工商位在台南官田區，過去社團時期曾參加過軟式聯賽，2018年正式成立科班球隊，前三年打鋁棒組，去年開始挑戰木棒組，由具有職棒經歷的吳哲宗領軍。

陽明工商目前全隊32人，分成木、鋁棒兩組人數較少，但好處是球員都有機會上場，曾在2021年黑豹旗挺進到32強，球員來源除了台南在地生外，也有遠從澎湖就讀的選手。

《國中》

1.桃園大園國中

大園國中去年在張泰山兒子張可洛加入後，知名度大增。 大園國中粉絲團／提供

大園國中2017成立棒球隊，且設立體育班，主要招募海線新坡、草漯國小球員，去年在國中硬式聯賽32強為最佳成績，雖是新球隊，但有自己的棒球場，設備完善，就連棒協選拔賽王貞治盃都曾借用場地。

大園國中原本知名度不高，但去年暑假國一新生張可洛的加入，使得這所學校提高了不少曝光度，張可洛是味全龍教練、知名球星張泰山的兒子，張泰山目前也擔任大園國中的技術顧問，有空便會前來指導球員，大園國中今年也參加不少外縣市比賽，積極向外發展。

2.雲林東和國中

東和國中位在古坑鄉，過去是社團球隊，轉型成立體育班邁向第三年，希望銜接雲林縣山線地區三級棒球，一開始招生還不到位，僅有5人，在正式專任教練與外聘教練到齊後也積極發展。

東和國中今年對外參加不少賽事，由於平時僅能在校內有內野的球場練習，因此出外比賽以賽代訓，放眼明年成長。

3.新北佳林國中

佳林國中設有體育班，還有正式專任教練。 學生棒球聯盟資料照片

佳林國中位在林口區，2013年成立棒球隊，設有體育班，3年前設置正式專任教練，由原本就帶隊的鄭錦勳考上，球員來源以學區麗園、麗林國小為主，球技、課業並重是球隊宗旨。

佳林國中平時在林口社區棒球場訓練，近年也籌辦議員盃增加選手比賽經驗，近年主攻軟式，110學年在軟式聯賽16強為最佳成績。

《國小》

雲林斗南國小

斗南國小棒球隊歷史悠久，曾一度中斷，在1995年重新組隊，在五、六年前成立體育班，主要雖然招收田徑項目，但棒球也有部分名額，曾培養過職棒球員徐育澄。