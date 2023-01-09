中職／下勾投手逐漸式微 聚焦台鋼兩大「綠色潛水艇」

過去中職出產不少優質下勾投手，包括陽介仁、陳憲章、吳俊億和廖于誠，不過近年逐漸式微，現已無具代表性下勾投手，就看未來台鋼雄鷹兩大「綠色潛水艇」張喜凱與陳宇宏能否嶄露頭角。

中信兄弟去年季中延攬「和製潛水艇」牧田和久助陣，然而他只投6場、5.1局慘遭打爆，防禦率高達8.44，即使具大聯盟資歷和日本職棒55勝78中繼亮眼成績單，依舊難敵37歲球威下滑的歲月痕跡，只能黯然離台。

陳良志是2018年U23世界盃國手，隔年放棄即將到手的台電鐵飯碗，選擇投入中職季中選秀獲味全龍第29指名，幾乎是吊車尾擠進職棒窄門，依規定，台電大門他是再也回不去了。

陳良志下勾球路陰柔，但控球不穩的毛病始終難以改善，球威也略顯不足，生涯從未上過一軍，二軍防禦率高達6.58，去年球季結束遭釋出，短暫職棒生涯恐告終，他曾點出自身難題：「國內少有專業指導下勾投球的投手教練，很多時候要靠自己摸索。」

陳良志在甲組聯賽與U23世青賽投得虎虎生風，但到了職棒二軍卻是難以適應。 聯合報系資料照片

2019年選秀桃猿以第5指名選進下勾投手張喜凱，當時球團寄予厚望，想要栽培他成為先發輪值一員，2021年他在一軍出賽16場其中15場先發，戰績5勝6敗、防禦率5.04，然而去年未上一軍，在二軍只丟1.2局，甚至有新聞報導他曾改側投、上肩投球，投球機制似乎出了問題。

去年底台鋼雄鷹隊史首次擴編選秀指名張喜凱，這對選手本身絕對是一件好事，在樂天他持續迷航，始終找不到解決問題的答案，換個新環境和新的教練團，或許能以不同心境迎接挑戰，最重要的是，今年台鋼只能打二軍賽，張喜凱能在二軍比賽好好調整投球機制，沒有上一軍急迫性的問題，針對缺失對症下藥改善，再迎接明年挑戰。

台鋼陣中還有一名下勾投手陳宇宏，他打過兩屆U23世界盃，前年U23勇奪勝投王和防禦率王，並入選全明星隊先發投手，去年選秀獲台鋼第9指名，全聯盟僅有的兩名正宗潛水艇投手目前都在台鋼；和張喜凱相同，毫無職棒經驗的陳宇宏，今年能在二軍賽好好磨練，提升技術和比賽經驗值。

張喜凱和陳宇宏直球均速都在130公里出頭，要在職棒生存當然不能靠球速，控球、球路尾勁、變化球品質、進壘角度才是生存之道；若拿低肩側投(非下勾投手)的黃子鵬來看，去年黃子鵬投158.2局才出現25次四壞球保送，控球精準，特別是變化球進壘角度相當漂亮，也讓他拿下聯盟防禦率王(ERA2.33)，或許能當作兩人的參考範本。

黃子鵬靠著精準的控球在中職越投越好，雖然是以側投為主，但仍值得張喜凱和陳宇宏參考。 聯合報系資料照片

有趣的是，陳宇宏前年在U23世界盃大放異彩，當時黃子鵬受訪時曾透露，很欣賞類似投球性質的陳宇宏，甚至希望向他討教，如今，黃子鵬已是聯盟頂尖投手，陳宇宏只是職棒新鮮人，無論如何，未來的路還很長，或許兩人有機會同場先發較勁也說不定。