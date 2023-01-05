中職／最佳進步獎得主3人同遭釋出 吳哲源新球季要力抗魔咒

中職於1993年首次設立最佳進步獎，這是用來表揚該季成績與過去相比有大幅進步的球員，首次獲獎的是統一的阿Ｑ（Joselite Cano），之後聯盟修改規定，此獎項僅限本土球員，因此阿Q成為獲得此獎項唯一的外籍球員，不過得到這個獎項的球員，職棒之路也不是從此就走得順遂，反而有不少球員在獲獎的這個球季就已經是生涯最佳表現，這現象在近10年更加明顯。

過去10年從13年的職棒24年開始，共10名獲得最佳進步獎的球員中以投手居多，只有3名是野手，分別是13年及14年義大的林宗男及張詠漢、18年的郭永維，林宗男在13年的出賽數與上季差不多，但打數多了70個以上，77支安打幾乎是上季的2倍，打擊率也從不到2成5進步到3成20，也有30分打點，他這年的表現其實不是生涯最佳，生涯年是打出100支安打、3轟、45分打點及13次盜壘成功的11年；隊友張詠漢的14年就真的是生涯年了，這年出賽單季最多的86場，在近300個打席中打出79支安打、34分打點、2成93打擊率的成績，生涯首轟也在這季出現，不過兩人在獲獎之後的表現就逐年下滑，林宗男在16年退休，張詠漢在20年遭釋出。

郭永維是唯一仍現役的最佳進步獎野手，他在18年以88場出賽，3成44打擊率、87支安打及34分打點獲獎，雖然並不是他出賽數及安打最多的一年，但打擊率、打點都是生涯最高，還入選中日職對抗賽的中職聯隊，不過隔年出賽數銳減，連續兩年在一軍都只出賽不到25場，直到上季才又有較多的上場機會，但已打不出18年的成績。

郭永維是近10年唯一仍在現役的最佳進步獎獲獎野手。 聯合報系資料照片

投手部分，獲獎後的表現就各有好壞了，Lamigo的林柏佑在15年以牛棚為主，出賽44場，以5勝2敗、2次中繼、13次救援成功、3.96防禦率及1.26WHIP的成績獲獎，從此成為球隊主力中繼，連4年都出賽超過40場，17年還以19次中繼成功奪下中繼王，隔年也有15次中繼成功，但防禦率及WHIP都無法如15年那樣，20年在一軍投球內容不佳，去年季前轉戰富邦仍無復活跡象；曾與他共事過一段時間的隊友郭勝安，14、15年在Lamigo完全沒有一軍出賽紀錄，季末被義大吸收，16年出賽40場，拿下1勝2敗、3次中繼成功，防禦率僅有3.10，因此獲獎，但隔年表現落差極大，18年季後被釋出。

同樣也是歷經義大的及富邦的張耿豪，17年以個人生涯單季出賽最多的66場、16次中繼及3次救援成功拿到最佳進步獎，其實他的出賽場次、勝敗中繼與前一季相差不大，防禦率則從超過6降到2.80，因此獲獎，但隔年表現也不佳，又因傷近兩年都沒有太多在一軍出賽的機會；16年在選秀會上落選卻藉由自主培訓成為正式球員的游朝惟，直到19年才初次在一軍亮相，但前兩年都只有不到10場的出賽，去年首度被放進開季名單內，演出大突破，整季出賽51場，拿到7次中繼成功，勝投也開張，防禦率僅有2.95，但去年完全變了個樣，不但在一軍完全沒有出賽，在二軍的防禦率也超過5.0，巧合的是林柏佑、張耿豪及游朝惟這3名投手，在去年季後都遭到球隊釋出，雖然游朝惟再度被簽回，不過也讓人不得不注意到最佳進步獎的魔咒。

經過一季的頻繁出賽，體能在隔年無法負荷，或是打擊習性、投球慣性被對手摸透，自己心態的調整等等都是魔咒會發生的原因，不過也有獲獎後維持優異表現的投手，那就是統一的鄭鈞仁及富邦的陳仕朋，鄭鈞仁在20年出賽聯盟最多的63場，拿下17次中繼成功，雖然防禦率偏高，但與前一季僅出賽19場相比，已是大幅進步，隔年也出賽多達57場，拿到更多的22次中繼成功，防禦率也降到3.46，去年因傷僅出賽8場，但表現仍算穩定；陳仕朋就不用多提，19年獲獎的他現在已是富邦不可或缺的主力先發左投，去年投出8勝6敗、2.69防禦率的好成績。

陳仕朋是少數在獲得最佳進步獎後仍維持優異表現的投手。 聯合報系資料照片

中信的吳哲源在16年被中信以第10順位選進，之前都以後援出賽，但表現不穩定無法站穩一軍，去年更是只出賽1場，陷入被釋出的危機，沒想到去年脫胎換骨，球季後段進入固定先發輪值，4月初吞敗後，自此不知敗戰為何，直到球季結束仍維持11連勝，整季下來的11勝排聯盟第6名，防禦率2.85則是第5名，同時還成為中職史上單季勝率最高的百局投手，蛻變為中信本土新王牌的吳哲源，當然是去年最佳進步獎的不二人選，面對過去一直存在著的最佳進步獎魔咒，新球季要怎麼樣維持上季神鬼般的好表現，想必是吳哲源在季前春訓的主要課題。