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金河成蛻變為亞洲最強游擊手 無奈淪教士交易籌碼

聯合新聞網／ littlenosejiang
金河成上季在游擊防區表現出色，打擊也夠水準，但教士在季後找來波賈茲後，還是準備把他交易出去。 美聯社
金河成上季在游擊防區表現出色，打擊也夠水準，但教士在季後找來波賈茲後，還是準備把他交易出去。 美聯社

球隊看板人物塔提斯（Fernando Tatis Jr.）深陷禁藥醜聞，南韓二年級生金河成沒有讓球迷失望，展現身為職業球員該有的拚勁，聯盟冠軍賽的全力跑壘讓全場教士球迷留下了深刻的印象，進攻表現也在本季破繭而出，最終繳出如此精彩的2022賽季。可惜的是，在教士簽下前紅襪球星波賈茲（Xander Bogaerts）後，除了宣告未來塔提斯將移防外野，憑藉著努力贏得尊敬的金河成也一併成為了交易傳聞中的配菜，實在不免令人唏噓。

2021賽季以入札制度挑戰大聯盟的金河成，旅美前便受到萬眾矚目，畢竟他是位屠殺KBO層級的打者，自18歲站上韓國職棒舞台，金的本壘板紀律是他的最佳賣點，平均超過10%的保送率，再加上頂級的纏鬥能力，生涯最後一季在KBO的三振率甚至低過保送率，足見他的選球能力已在不同檔次，進階攻擊數據wRC+也在最後兩季突破140，甚至有單季30轟的驚人表現，由此可知當年的宣布入札，對大聯盟各球團來說有多麼垂涎三尺，而最終的得標者教士，則幸運地以4年2千800萬的價碼延攬入團，以現在的表現來看，這筆合約的確是低估了金的潛在價值。

然而，旅美首年的金河成也碰上了適應障礙，原本在韓職傑出的選球能力，來到最高殿堂彷彿蕩然無存，首年的三振率倍增到23.8%，保送率的7.4%也是職涯最慘，打擊三圍 .202/ .270/ .352實在差強人意，季前呼聲極高的新人王獎項也在前期早早退出競爭圈，可知大聯盟與韓職的投手強度差距，即便是稱霸KBO的金河成也是手無縛雞之力。

教士以11年2.8億美元的天價合約簽下波賈茲，他是生涯打擊率.292、長打率.458的頂尖內野手，金河成沒辦法與他相比。 美聯社
教士以11年2.8億美元的天價合約簽下波賈茲，他是生涯打擊率.292、長打率.458的頂尖內野手，金河成沒辦法與他相比。 美聯社

在經過傷痕累累的菜鳥球季，金河成的2022賽季趁著主將塔提斯復健及禁賽問題，成功得到先發游擊手的機會，而這次他也沒讓大好機會溜走，最重要的，就是他那突飛猛進的防守能力。

與一般亞洲野手給人的印象不同，事實上，KBO時期的金河成並不以防守見長，甚至說他是「靠棒子防守」也不為過，曾在2017年留下單季18失誤的「韓職失誤王」臭名，然而在來到美國後，金河成被允許使出過去曾被韓職教練團詬病的反手攔球技巧，此舉更加寬了他的守備範圍與反應力，在這兩個大聯盟賽季，金河成不只是平均以上的防守者，20.8的UZR/150已經到達頂尖。

進攻方面，金河成也下足苦功，除了改善自己的被三振率，擊球技巧也有進一步提升，最顯著的就是他的擊球仰角，由21年的13.6度提升至22年的16.1度，而他也不是一味地追求飛球，毫無產值的內野飛球率由19.5%下降至14.5%，堅實擊球比率（HardHitt%）則維持在32.3%，此舉則帶來的帳面數據的全面進步，打擊三圍上升至 .251/ .325/ .383，wRC+也正式突破平均的100，來到均值以上的105。

金河成在韓職最後一季輕鬆打出.523長打率，轉戰美職之後首季只剩下.352，他去年在打擊上可是下了相當大的工夫，才能讓長打率上升到.383。 美聯社
金河成在韓職最後一季輕鬆打出.523長打率，轉戰美職之後首季只剩下.352，他去年在打擊上可是下了相當大的工夫，才能讓長打率上升到.383。 美聯社

此外，本季最令人印象深刻的一個Play，莫過於季後賽對上世仇費城的第二戰，捕手諾拉（Austin Nola）敲出適時的平飛安打，然而原本待在一壘的金河成，在轉瞬間便直衝本壘取分，除了難以置信的腳程，他那過人的拚戰精神也讓現場教士球迷為之瘋狂，一夕間，金河成成了聖地牙哥球迷的最受歡迎的球員之一。

近年的教士運籌帷幄，目前金河成與球隊合約剩下2年1千400萬美金，以及2025的雙方選擇權，然而總管普瑞勒（A.J. Preller）仍不打算停下補強腳步，休賽季再撿回四大游擊手中的一條大魚：波賈茲，除了讓新賽季的塔提斯移防外野，也正式宣告，教士內野已經沒有金河成先發的容身之地，開放聽取他隊交易。努力奮鬥、打出了代表作的一年，如今撐起亞洲最強游擊手的頭銜、也獲得自家球迷的愛戴，卻失去先發地位，不免令人感到惋惜，期待他未來能在某支球隊繼續展現他那不輸人的鬥志與自信。

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