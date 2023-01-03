灰狼超級雙塔成噩夢 想解套戈貝爾真的太難

灰狼2022年7月不知道那根筋不對，用5名角色球員+4個首輪籤跟爵士交易，換來七呎一吋防守型中鋒戈貝爾，跟灰狼七呎中鋒唐斯組成「超級雙塔」，為禁區、防守添加戰力，當時這筆關鍵交易震驚全球。為了換來戈貝爾，灰狼付出5名角色球員和4個首輪韱，其中3個首輪沒有保護，代價不小。

灰狼上季以西區第七打進季後賽，灰狼教練芬奇執教NBA第一季就取得46勝36敗勝率5成6非常成功，球隊企圖心暴增。灰狼保留唐斯、羅素、愛德華三大核心球星，留住籃板防守前鋒麥克丹尼爾斯和中鋒瑞德，問題也不大，只要戈貝爾+唐斯磨合完整，添加角色球員，灰狼還會很有競爭力。

從灰熊撿來前鋒安德森(Kyle Anderson)，從金塊撿回後衛瑞佛斯(Austin Rivers)、射手富比士(Bryn Forbes)充實板凳，這三名替補經驗、功能性、外線、無球、對位都能兼顧。

灰狼在季前以2年1800萬美元簽下前鋒安德森(右)，現在看來是相當好的投資。 美聯社

灰狼基本操作問題不大，2020年狀元193公分前鋒愛德華正在迅速進化，愛德華關鍵球和帶隊角色，已經有取代唐斯成為灰狼老大之勢。灰狼最大挑戰也最讓人看不懂的是兩名拿頂薪，也都需要先發七呎長人中鋒如何「共存」。

唐斯需要球權和戰術角色，擅於拉開空間，有一手漂亮三分球，雖然防守軟了點，但上季場均有24.6分、9.8籃板能力，投籃命中率5成3，三分命中率4成1，得分能力非凡。戈貝爾是純防守型長人，防守一流，籃板很強，一對一和協防區域都很驚人，但進攻端除了擋拆、跟進二波、灌籃，幾乎沒有持球、背框、投籃能力。

戈貝爾拿著五年2.05億美元頂薪合約，年薪超過4000萬美元，卻不能自主得分和投籃，也沒有中鋒基本背框單打能力，得分能力平凡、進攻技巧單調，頻頻被美國TNT電視球評「俠客」歐尼爾譏諷。戈貝爾和俠客兩人不時在社交媒體唇槍舌戰，互不相讓，樑子結很深。

戈貝爾(左)以防守悍將的身份拿了頂薪，在灰狼的籃板與阻攻表現都不如在爵士時期，自然容易被放大檢視。 美聯社

灰狼組成超級「雙塔」，兩人角色、團隊磨合就成為「成敗」關鍵。灰狼今年球季打出幾個很難解釋現象。

1、愛德華正在打出生涯最好一季，得分、命中率、效率都在進步。主控羅素同樣打得更出色、穩定，投籃命中率4成5、三分命中率3成5，都是生涯最佳。

灰狼其他幾名角色球員攻防效率都在提升，包括瑞德、麥克丹尼爾斯，以及新進替補瑞佛斯、安德森。球隊主要輪換球員都在提升、進步，但球隊戰力和戰績卻不升反降。

2、灰狼上季防守效率第13，今年上半季防守效率第14。灰狼雙塔組合並沒有為球隊防守、戰力帶來明顯效果。

3、戈貝爾加入灰狼這一季，灰狼三分命中率從3成58掉到3成4，但投籃命中率從4成57提升到4成89，但每場三分球出手從上季41.3次掉到今年32.4次，每場三分出手少了9次，三分命中率卻掉了一個檔次。

4、「唐斯+愛德華」組合進攻效率比「戈貝爾+愛德華」更好。愛德華兩大主要進攻手段，一是突破直搗籃下，二是三分手氣和狙擊，上個賽季愛德華就是靠這兩大殺器打出名堂，幫助灰狼打得有聲有色，關鍵球更有殺傷力。愛德華需要有隊友拉開空間，需要高位擋拆+高效掩護，唐斯在攻防兩端更適合搭檔愛德華。

戈貝爾跟唐斯「雙塔」組合化學反應不如預期，愛德華+戈貝爾融合度也不如預期，連帶影響灰狼用人組合和團隊戰力。灰狼最近六連敗，灰狼七呎中鋒唐斯已經傷停缺陣16場，這16場比賽灰狼6勝10敗，灰狼磨合太難。

愛德華(中)正逐漸成為灰狼陣中的領袖，戈貝爾並不適應他的打法，未來還是應該以唐斯搭配愛德華才是最好的進攻組合。 美聯社

上半季41場已經打完37場例行賽，灰狼戰力和戰績一路下挫，眼前最迫切危機就是「拆解雙塔」，重新找到完美組合，包括解放愛德華、更多三分攻擊，拉快比賽節奏，更重要的是同步提升防守強度。

戈貝爾還剩三年超過1.2億美元，灰狼去年夏天豪賭戈貝爾這步棋可能全盤皆錯。