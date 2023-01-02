中職／不用向官大元看齊 藍翊誠應走出自己的路

今年中職季中選秀藍翊誠獲味全龍第7指名，近期退伍並完成簽約，成為建中、台大打職棒第1人，如果他能投上一軍，並繳出不錯的成績，代表會讀書的學生也會打球，具有指標性意義。

藍翊誠的父親藍紹箕出身紅葉少棒、華興青少棒和青棒，曾當選國手，原本重考分數能上台大，因經濟因素選讀師大，後來當老師；藍紹箕那個年代台灣還沒有職棒，他在華興青棒原本打算往後到日本業餘球隊打球，再看有無機會打日本職棒，卻因手傷棒球生涯告終，如今藍翊誠為父親圓了讀台大和打職棒兩個心願，宛如電影般的夢幻劇本。

藍翊誠是素人球員出身，大學自費接受科學化訓練，球速突飛猛進，能飆破140公里，不過他直到今年1月進業餘成棒安永鮮物才算正式接受科班訓練，雖然他有報名甲組成棒春季聯賽，不過完全沒登板紀錄，當然，也沒在實戰投過任何1球。

以往我們談素人投手，總會提到19歲才接受科班訓練的官大元。官大元選秀曾落榜，27歲才進職棒，但要說明的是，官大元在加盟兄弟象之前，已在大學和甲組成棒比賽證明自己的身手，也投出不錯的成績，雖然他是素人投手，但進職棒前已是不折不扣的頂尖甲組球員，實力不在話下。

官大元曾出版「逆轉的王牌」一書，向大家證明，努力過的人終究能夠站上自己的舞台！ 聯合報系資料照片

這幾年有不少素人投手想要挑戰職棒，包括下勾投手徐樂、卓致宇，兩人都在中職測試會試身手，但未獲得球團青睞推薦選秀，黃博蔚、萬立宸、盧瑞祥、楊承燁投入選秀皆落榜，顯見三級棒球時期沒受過正規訓練，要擠進職棒窄門難如登天。

回到藍翊誠，雖然他獲味全指名並順利簽約，不過擺在眼前的挑戰很多，首先，他並未在甲組成棒比賽證明過自己的身手，甚至實戰1球都沒投過，其次，官大元進兄弟那個年代，整體職棒實力不如現在，中職已從過去的4隊擴充成6隊，無論投手和野手的素質和數量都大大提升，藍翊誠的挑戰更甚官大元。

另外，藍翊誠算是「跳級生」，只在高中、大學乙組投過比賽，跳過甲組成棒直接向職棒叩關，不要說職棒一軍，就算二軍比賽的強度也很高，他的身體素質和手臂強度、技術水平，能否負荷這樣高強度的訓練和賽事考驗值得觀察，先在二軍扎穩腳步，準備好了再等待一軍機會降臨，會是比較貼近現實的想法。

在中華職辦的測試會中，藍翊誠投出最快球速141公里。 圖／中華職棒提供

當然，藍翊誠也有不少優勢，首先，他是左投，又有190公分高大身材，如果控球準度能提升，即使球種不多，只要均速有一定水準，上一軍擺在牛棚會是可用之兵；其次，藍翊誠頭腦和談吐不俗，味全是講求科學化訓練與大數據分析的球團，如果他能像海綿一般大量吸收新知，相信以他的學習能力應該能迅速成長，前提是不能受重大運動傷害。

過去棒球選手都給人「會打球、但不會讀書」的刻板印象，隨著時代演進，加上職棒蓬勃發展，其實近年許多家境不錯的家長除了讓孩子念書，也願意花錢為孩子聘請私人教練，如果球打得好，也不排斥往更高層級發展，這也是為什麼藍翊誠進職棒能否成功，具有指標性意義。

雖然挑戰還很多，不過藍翊誠應該放寬心，畢竟台大畢業生能打職棒已是一件很酷的事了，目標不用設定太遠大，先拚上一軍，再來談下一步，享受這段過程，未來即使不打球，在球界甚至投身其他產業界以不同身分做出貢獻，也是美事一樁。