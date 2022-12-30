搭檔墨瑞不到半季就傳雜音 楊恩卸任鷹王是遲早的事

本季開打前，亞特蘭大老鷹滿心期待迎來前馬刺明星後衛墨瑞(Dejounte Murray)，當家球星楊恩(Trae Young)據傳更是促成兩人連線的關鍵。但是球團想也想不到這對後場還合體不到半季就傳出雜音，老鷹目前戰績不符預期，排名始終在五成勝率邊緣掙扎，暫居東區第九，兩人合作效益不彰是最大主因。

過往當老鷹有交易風聲傳出的時候，主力大前鋒柯林斯(John Collins)從不缺席在討論名單中，但是本季開始卻可能不再如此。楊恩與教練團的關係，和多名球員之間的相處都傳出矛盾，個人本季在投籃方面的表現更寫下生涯最差的兩分(41.4%)與三分球(31.6%)命中率。楊恩從季初興奮和墨瑞聯手闖蕩東區，到現在無法彼此配合，感到不悅也呈現在衰退的帳面數據中。

楊恩跟墨瑞本都是一球在手希望無窮的類型，墨瑞在馬刺重建期化身球隊一哥，上季更摘下年度抄截王並首度入選明星賽，例行賽繳出21.1分9.2助攻8.3籃板2抄截的全能數據。老鷹寄望墨瑞優質的防守能減輕楊恩防守上被打點的劣勢，也希望透過他的組織、傳球與突破去替楊恩創造拉開更大的進攻空間。

墨瑞(右)從馬刺轉戰老鷹之後，平均上場時間多了1分鐘，但每場卻少了3個籃板和3次助攻，而且平均得分還下滑0.6分，更可怕的是打得一個月比一個月更差！ 美聯社

但畢竟不是人人都能像勇士浪花兄弟、拓荒者雙槍，將後場雙能衛組合的威力發揮的淋漓盡致。楊恩、墨瑞不擅長也不願意為了團隊作出更大的妥協，彼此在不舒服的狀態下打球，換來的就是個人數據下滑與拖累球隊戰績，無法達到一加一大於二的化學效應。

墨瑞本季至今20.5分5.3籃板6.2助攻1.7抄截，個人表現下滑程度是沒有像楊恩這麼多，他較為全面的球風與突出的後衛身材仍幫助他在進攻端之外能有所發揮，但你要說他還會是去年在馬刺那位明星後衛嗎？恐怕東區有更多優秀人選還輪不到他。而楊恩在面對得和墨瑞瓜分主導權的情況下，也從開始的有幫手來分擔壓力，變成阻礙自己打出拿手球風的理由。

楊恩習慣自己盤球觀察來個切入拋投或是不講理的大號三分嘗試，要他做些簡單的接應投籃，或是藉由戰術的無球跑動讓他獲得空檔出手，對楊恩來說反倒顯得卡卡的。 無論是心態上還是球技上楊恩顯然還沒準備好和身手全面的墨瑞搭檔。

楊恩(左二)本季減少三分球的出手次數，但增加一般的投籃結果，卻出現整體命中率大幅下滑的怪異情況。 美聯社

日前外媒更報導，若楊恩離開老鷹，最有可能的下家賠率排名第一的便是獨行俠。 說也諷刺，當年選秀進入聯盟，前幾年時常被作比較的楊恩，唐西奇(Luka Doncic)，這兩年的差距越拉越大，特別是唐西奇日前還創下驚天的60分大三元。未來若兩人有機會並肩作戰，楊恩在更加強大的唐西奇身邊當隊友，將更無法達到他在老鷹的高度，且說實在的，獨行俠也沒這必要，倒不如先留下近期轉戰先發表現出色的長人伍德，再來做其他補強打算。

楊恩過去指導卡佩拉、柯林斯的走位，來發動擋拆戰術，所有攻防圍繞著他打轉，但是當墨瑞也能勝任這樣的角色後，楊恩則會出現位置重疊，不擅跑到球場的空檔，拿到球後的投籃選擇不佳，臨場判斷不夠冷靜等狀況產生。老鷹近年無法在東區有所突破，本季戰績起起伏伏，休息室氣氛混沌不明，又得傷腦筋楊恩與墨瑞共存的問題。若是身為球隊一哥的楊恩無法從心出發，願意更信任隊友，願意在場內外都做出改變，以團隊為大局著想的話，那麼楊恩遲早卸下鷹王位置也不無可能。

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