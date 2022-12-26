中職／曾琦遭桃猿釋出 2015年U18投手群略顯黯淡

樂天桃猿日前釋出25歲投手曾琦，他是2015年U18世界盃國手，仔細檢視，這一批U18投手群棒球路普遍走得不順遂，如今，曾琦也在野球人生十字路口徘徊。

曾琦是職棒圈少數出身秀峰高中的球員，業餘時期曾受國外球探關注，在國體大飆速154公里，加上188公分的身高，當時確實受到矚目，即使2018年1月他動右手肘韌帶置換手術，2019年選秀桃猿仍在第4輪指名挑走，只是發展不如預期，3年多從未上一軍就遭釋出，如果沒有其他球隊吸收，職棒生涯恐告終。

2015年U18世界盃中華隊只拿到第8名，寫下隊史最差戰績紀錄，攤開投手群名單，包括陳琥、葉文淇(後改名葉家淇)、吳承諭、賴智垣、游霆崴、張朝盛、郭力瑋、曾琦，還有登錄為投打「二刀流」的外野手林安可，投手戰力可說是一時之選。

在大賽開打前，郭力瑋、葉文淇在該年中職季中選秀分別獲得統一獅、Lamigo桃猿指名，以準職棒球員身分征戰U18世界盃，然而，郭力瑋進職棒只在一軍投1場總計1局，2019年球季結束就遭釋出，當時年僅22歲，在職棒圈待不到5年就買單。

郭力瑋業餘生涯最後1戰，在U18世界青棒賽對捷克隊先發投5局無失分。進入職棒後在二軍成績一直不理想，在一軍則留下投一局被打一支全壘打的紀錄。 聯合報系資料照片

葉文淇選秀獲桃猿第3輪指名，簽約金300萬元，顯見球團對他的期待，他也是2015年U18世界盃中華隊主戰先發投手；只是，葉文淇空有157公里「火球」，兼具左投優勢，但控球不佳的難題始終無解，今年動左手肘韌帶置換手術，展開漫長復健之路。

葉文淇進職棒在一軍總計出賽53場，累計52.2局投球，防禦率高達8.37，平均1局就出現1次四死球，雖然25歲的他還算年輕，但傷癒復出若控球問題無法改善，未來前景還是不容樂觀。

陳琥應該是2015年U18國家隊最受矚目的球員，2016年季中選秀他獲中信兄弟首輪指名，簽約金520萬元，即使2018年在一軍投了94.2局，讓黃衫軍看見新希望，但之後每況愈下，球技並沒有長足進步，今年甚至完全沒在一軍亮相，球團內部曾經評估陳琥棄投從打的可能性，就看接下來如何規劃。

陳琥的培養讓中信球團相當傷腦筋，每每看到希望，他的表現又常常走樣，雖然他還在今年的60人名單，但球團已有讓他棄投從打的想法。 聯合報系資料照片

平鎮左投張朝盛絕對是最可惜的U18國手，當年他在U18熱身賽飆速近150公里，國內左投能有這樣的球速難能可貴，可惜他後來患投球失憶症，選秀兩度落榜，今年參加中職新人測試會甚至未獲職棒球團青睞推薦，無緣3度向選秀叩關，他現於桃園市成棒隊發展。

游霆崴2017年選秀落榜，不久獲富邦悍將自主培訓機會，後升格正式球員，打職棒這幾年未見大紅大紫，更多時候扮演第6、7號先發或長中繼這樣的救火隊角色，生涯防禦率5.58。

賴智垣2015年U18世界盃對南韓後援6.1局無失分，表現令人印象深刻，西苑中學畢業升上台體大，2018年選秀獲桃猿第4輪指名，無奈去年球季遭釋出，一度陷入無球可打的困境，所幸今年加盟富邦悍將繳出3勝0敗17中繼、防禦率1.35的佳績，算是這一批U18投手當中有比較理想的境遇。

賴智垣去年季後被樂天釋出，後來經過測試通過後加入富邦，成為今年隊中主力牛棚，也是2015年U18中華隊投手中表現最好的一位。 聯合報系資料照片

吳承諭2019年開南大學畢業投入選秀，獲統一獅第3輪指名，去年出賽49場拿下11中繼，防禦率2.09，帳面成績亮眼，但今年卻完全沒在一軍出賽，多少都受到傷勢所苦，未來能否在職棒發光發熱還得看個人造化。

最後則是林安可，他在2015年U18世界盃首戰對加拿大先發，投6局失3分承擔敗投，也是個人在此賽是唯一一場投球，累計打擊率0.333，大學畢業加盟統一獅林安可選擇專攻打擊，拿過新人王、全壘打王、打點王，走下投手丘、站上打擊區另覓一片天。

從1996年起算，一直到2019年U18世界盃奪冠為止，每一年中華青棒隊至少都有一名國手旅外發展，唯獨2015年U18世界盃例外，當年20名國手當中，竟然完全沒有任何球員旅外，該屆U18國手進職棒打者表現普遍優於投手，除了林安可已是統一獅看板球星，高宇杰、蔣少宏、林承飛、李凱威和申皓瑋都是各隊一軍主力。