2023經典賽大師兄最後一舞 能否像梅西般如願以償？

正當全球傳頌著阿根廷球王梅西(Lionel Messi)終於在本屆世界盃如願，為祖國阿根廷奪下足球界最高榮譽大力神盃傳奇故事時，對台灣球迷而言放眼明年最重要體育賽事，就屬3月份由大聯盟所主辦的WBC世界棒球經典賽。

不同於以往賽事，本屆WBC首次擴編，由原本16支球隊增加至20支球隊，其目的是要增加參賽國家數目，好以推廣大聯盟於世界佈局觸角。但棒球運動普及度遠不及才結束的足球，甚至也遠低於籃球，其關注程度僅限於中、北美洲與東亞地區，這也是為何不管大聯盟如何努力，WBC規模與關注度仍舊無法與FIFA世界盃所比擬。不過，在台灣WBC可說是棒球迷們不容錯過的重頭好戲。

WBC之所以與過去所有國際棒球賽事不同，就是因為是由大聯盟所主辦，因此參賽國可以徵召在大聯盟40人名單內球員為國效力。話雖如此，就算不管大聯盟官方如何利誘，許多豪門球隊與大牌球員仍舊對於此項賽事興趣缺缺，對於參賽大多是採消極態度。世界頂級球星配合度不高也就成為該項賽事無法與FIFA世足賽無法相抗衡很大原因之一。

2009年日本在經典賽奪冠，鈴木一朗也效命其中。 路透

反觀，亞洲球員對於參與WBC則是相較踴躍，畢竟這是難得機會與世界頂級球員於場上一決雌雄，尤其是台、日、韓亞洲傳統三強，對於WBC態度都是以最頂級國際賽事作為選拔選手標竿，往往都是派出本土職棒最精銳球員為國家隊班底，好以測試自家職棒於世界棒壇中位階。而在過去4屆經典賽中，以中職和旅外選手為主體中華隊，僅在2013年闖過首輪，但最終還是兵敗東京巨蛋，國旗歌至今仍舊無法在美國大聯盟球場內響起，凸顯出目前台灣棒球實力的現實與無奈。就算如何徵召所謂的「史上最強中華隊」，球迷們最終還是會在那熟悉鍋貼店與中華隊見面。如此一來，要如何把中華隊帶上世界棒壇頂端就成為眾多台灣球迷一個夢。而這個夢的領航員，在過去20年裡世代交替中，棒子一度曾交到大師兄林智勝手上。

現年40歲林智勝目前是中職全壘打紀錄保持者，也是後陳金鋒時代，中華隊最重要的中心打者與領袖人物。2017年WBC經典賽他以隊長的身份參賽，可終究無法幫助中華隊突破亞洲，賽後他就從中華隊退役。而在往後的重要國際賽中，似乎無法填補由林智勝所遺留下的位置。

上月底，將帶領中華隊參與明年經典賽林岳平總教練提出50人名單，其中透露出有一位是40歲以上的球員。餅總雖然沒有公布名單，可是放眼中華職棒現役球員，40歲以上球員除了周思齊外，大概就只有大師兄了。事後，媒體也詢問了林智勝參與本屆經典賽意願，他也是樂觀其成。如果最終林智勝入圍正選名單，這會是他第26次披上中華隊梅花戰袍為國效力，情況如同足球界梅西，因為這也將會是林智勝在他職業生涯尾身之際的國際賽最後一舞。

中華隊需要林智勝的火力，也需要他的經驗。 報系資料照

雖然中華隊整體實力要比起其他參賽球隊，如：美國、日本與南韓，或是多明尼加等，都有明顯差距，但是不可否認，在以單場決勝負國際賽場上，任何時候都會有奇蹟出現。過去中華隊在國際賽場上所創造驚奇與帶給球迷們的感動，球迷們想必記憶猶新。而大師兄之所以成為後陳金鋒時代最成功的中華隊四番，就是因為他曾經在球場上所帶來驚奇，早已烙印在球迷心中。

明年將邁入41歲的林智勝如果能夠再次入選經典賽國家隊，其所帶來的效應，絕對不會是簡單數據上的數字所能呈現。他的價值，除了技術上仍舊能跟上中職打者外，其經驗與領袖能力可說是中華隊後輩們在與隊期間能夠享有無價資產。林智勝，這位曾經一棒令中華隊贏得史上唯一一面亞運金牌的男人，2023年是否能在他國際賽最後一支舞中，幫助中華隊突圍亞洲，並讓國旗歌在美國大聯盟球場中響起，將會是球迷對於他最大期待，也希望能夠如願以償！

天佑中華！