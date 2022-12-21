達比修+大谷雙11王牌合璧 首度協力與恩師拚經典高峰

達比修有和大谷翔平兩位日籍大聯盟選手，目前都已表態加盟2023經典賽日本代表隊。他們過去在日職時期，都是效力於日本火腿隊。本次日本總教練栗山英樹曾經帶過大谷翔平，是讓他在職棒時期養成「二刀流」的重要推手。另一位日本隊投手教練吉井理人，過去任職過日本火腿隊投教，對兩人都有指導經驗，且深知達比修有成長為頂尖投手的關鍵在哪。

大谷翔平在高中時期，在飆出160公里的速球同時，還轟出56發全壘打。當時他希望能夠直接赴美發展，一度不願加盟日職。但日本火腿先是在選秀會上堅持指名大谷，接著極力勸說他留在日本。除了擬定好二刀流的相關培訓計畫，時任總教練栗山英樹更親自出馬，告訴大谷「我不是要你改變心意的，我是希望來跟你一起實現夢想的」、「我會以一個球評，而非教練的身份幫助你」、「期盼能走在前人從未踏過的路途上」。

在這些誠意下，大谷總算願意點頭，擱下旅美夢加盟日本火腿隊。由於「二刀流」的挑戰在現代棒球界前所未聞，因此日本火腿對於該如何訓練大谷煞費苦心。不過栗山教練卻認為，他其實沒有懷疑過大谷在投打都創下顛峰的可能，更不打算叫他放棄任何一邊。

日本隊栗山英樹總教練始終相信大谷翔平有能力完成二刀流偉業。 擷圖自日本武士官方FB粉絲團

栗山比喻，就像是看過村上宗隆的打擊，就不會考慮叫他棄打從投，或是讓佐佐木朗希放棄投球一樣，每次他在觀察大谷翔平投、打練習時，內心都會更加堅信他投打兩方面都能登峰造極。大谷也並非是為了追求個人紀錄，而是為了挑戰自己「究竟能做到什麼樣的程度」，才堅持二刀流的選手。像有時栗山在球季中，會提醒大谷有一些個人紀錄可以拼，要不要做特殊調度的時候，反而還會被大谷回絕。

2016年，大谷翔平繳出10勝4敗，防禦率1.86，以及OPS1.004、22轟的成績，是日職生涯二刀流最顛峰的一年。同時也幫助日本火腿追上11.5場勝差，成功逆轉軟銀得到冠軍。特別是在9月28日對西武的封王戰，大谷強碰花卷東學長菊池雄星，一度讓栗山擔憂大谷能否如期發揮。結果大谷反倒告訴栗山「謝謝你為我準備了這麼棒的舞台」，讓栗山大為感動，比賽還沒開打就忍不住要哭出來。最終大谷也一安打、15三振完封的精彩表現，帶領火腿順利封王，最終奪下日本一。

大谷翔平完封勝，幫助火腿奪下2016洋聯冠軍。影片來源：太平洋聯盟TV - YouTube頻道

栗山英樹在2012年開始執教日本火腿，而也就在這一年，達比修有離開日本職棒，加盟德州遊騎兵隊開啟大聯盟生涯。過去達比修有不只是火腿隊的王牌，更是日本國家隊倚重的投手，參與過2007年亞錦賽、2008年北京奧運，以及2009年經典賽等等。特別是2009年WBC，原辰德監督曾將松坂大輔、達比修有和岩隈久志（2008年澤村賞得主）並列，分別號稱「世界的ACE」、「日本的ACE」、「近況最佳的人」，規劃為日本隊的三張王牌。

不過到了實際賽會，達比修有在第二輪先發對韓國吞下敗投，決戰後援又失一分砸鍋，表現有些不如預期。如果長期觀察達比修有，會發現2009年WBC時的他，雖然已經稱霸日職，但以個人生涯而言，投球內容還沒有達到最佳狀態。像是他當初有顆幅度巨大的滑球，雖然足以殺翻日職打者，不過在一些球探分析裡，卻認為那顆滑球犀利度尚且不足，碰上更高階的對手，恐怕就難以發揮引誘效果。

當時日本火腿隊的投手教練，正是2023經典賽日本武士隊的投教吉井理人。吉井非常厭惡傳統日式獨尊教練，說什麼球員就得做什麼的風氣，因而透過曾經在大聯盟接觸到的經驗，採取重視選手自主性，刺激他們思考的指導方式。而達比修有剛好也是位想法很多，不斷自我鑽研的選手，同時有著不太服從硬性指導的一面，結果剛好與吉井的教學方向不謀而合。

吉井理人曾擔任日本火腿隊投手教練，大谷和達比修都曾被他帶過。照片來源：千葉羅德海洋官方IG

吉井還分析達比修另外有項優勢：一般選手若是因為想提升球技，考慮更改自己的動作，往往並不容易能夠成功。甚至還可能因為不習慣新姿勢，且舊姿勢又回不去了的關係，導致整組機制亂掉，表現得比原先更差。但達比修有天生對身體的控制能力極佳，是吉井唯一看過不管怎麼改動，都有辦法立刻適應，甚至換成左手丟球，都投得有模有樣的練武奇才。

這個特點，日後也深深反映在達比修有的生涯上。在赴美前夕，達比修有開始有意提升肌肉強度而進行重訓，結果身材很明顯大了一號，球速也明顯上升。赴美後的第一個球季，達比修一度有保送過多的問題，影響到投球內容。不過他也很快做出修正，往後越投越穩。隔年他拿下美聯三振王，並且在賽洋獎票選中拿到第二。

往後達比修數度因為傷勢等理由，出現表現下滑的狀況，加上年紀已經突破30，讓人往往有種「大聯盟生涯或許就到此為止」的聯想。但每當有這跡象時，卻又會看到他調整新的姿勢、投球搭配等等出發，再度將表現拉回全盛期水準。在已經35歲的2022球季，他投出16勝8敗，防禦率3.10，K/9值9.1的優質表現，毫不遜於一票新進後浪。

達比修有即使遭遇低潮，也經常能靠著更改動作等方式重新出發。影片來源：大聯盟官方YouTube頻道

達比修有和大谷翔平，這兩位選手一前一後效力日本火腿隊。雖然日職時期剛好錯開，但也讓他們都能以「11」號球衣，在隊史上留下傳奇的一頁。本次除了兩大王牌終於能夠同台上陣之外，隊中又都有著當初指導他們成長茁壯的恩師身影。這對「雙11」王牌，會在大舞台上發揮什麼樣的身手，除了昔日恩師在看，廣大球迷也都殷殷期盼著。

商品推薦