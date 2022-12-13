前所未見的禁區猛獸 威廉森胖虎出柙！

NBA許多「異象」正在發生！鵜鶘取代太陽站上西區戰績第一已經近一周，18勝8敗創造隊史開季前26場最佳紀錄。鵜鶘最近一波七連勝，威廉森(Zion Williamson)場均30分、9.1籃板、5.3助攻，投籃命中率超過6成5，這還是在隊中另一個明星前鋒英格倫傷停情況下打出來的表現。威廉森過去一周已經成為競爭年度MVP前五熱門，

生涯前三季一共只打了85場例行賽，上賽季一場沒打。今年球季威廉森健康出賽21場，場均24.5分、7.2籃板、4.3助攻。鵜鶘是今年球季NBA唯一一支攻防效率都在前六球隊，鵜鶘防守效率第三，僅次於騎士、公鹿，進攻效率第六。

鵜鶘今天的成功得歸功於兩個人。第一個是教練格林(Willie Green)，他的執教風格更貼近球員，不屬學院派更不是大師作風，容易取得球員最大信任。用人輪換至少10人，全隊有10人上場時間至少20分鐘，板凳更深奇兵更多，角色球員都不會枯坐板凳，格林的出牌、組合和防守要求，跟球員特質緊密結合，展現完美團隊。

鵜鶘總教練格林大膽用人且不迷信大牌，在給板凳球員充足的上場時間後，也讓艾爾瓦拉、馬歇爾等好手打出信心，團隊戰力快速提升。 美聯社

第二個是鵜鶘年僅22歲大將威廉森。經歷生涯滿是傷病前三個賽季，今年威廉森終於能健康持續出賽，198公分、體重近130公斤，威廉森不但爆發力、速度、彈跳驚人，更可怕的是他能突破、連續彈跳、衝擊籃下攻擊方式前無古人。

威廉森跳投和外線都還不行，今年三分命中率只有2成7，七連勝期間威廉森只出手6次三分，6投2中。但威廉森利用自己突破和超凡爆發力，不斷攻擊籃下和禁區，七連勝每場可以製造9.5次罰球，投籃命中率高達6成5，禁區破壞力和牽制力比起當年「俠客」歐尼爾籃下統治力毫不遜色。

美國TNT電視球評史密斯形容威廉森打法和球路正在顛覆籃球改變傳統：「利用超強速度突破、彈開對手，在籃下取得對抗優勢和空間，更多攻防轉換快節奏對位，威廉森打法讓每一個對手都很難防守、對位」。

坦克進站誰能擋？威廉森(中)有優異的運球能力及驚人的爆發力，這樣壯碩的身材還能在外圍快速突破，目前已讓對手頭痛萬分。 美聯社

沒有七呎身高，缺了中遠距離跳投能力，威廉森也絕少落位背框攻擊，威廉森打法、能力、球路完全背離傳統，既不是傳統中鋒，更不是以往人們熟悉的空間長人。威廉森就是能靠驚人體能天賦，在啟動第一步擺脫對手，最晚在第二步跨步身體接觸後直接彈開對手，更靠近籃框攻擊得分。

198公分前鋒威廉森肯定會遇到各種協防、補位威脅，但沒關係，威廉森還有終極武器，空中挺腰、拉竿再對抗一次彈開對手超強力量，加上連續彈跳抓下二波籃板做為後盾，讓威廉森在禁區攻擊無往不利，鮮人能擋。

沒有中鋒身材，沒有大前鋒拉開空間外線能力，更沒有合格內線球員身高，威廉森卻能靠超凡體能和對抗力量，創造各種進攻、籃下終結得分空間，他的打法和籃下得分能力，NBA史上前所未見。

威廉森在進化後吸引對手更多包夾，也更容易幫助隊友創造機會，他近來兩度單場傳出8次助攻。 美聯社

威廉森不像傳統中鋒，一旦內線緊縮、失去空間、傳球線被切斷，半場進攻就一籌莫展。威廉森能自己持球、單打、突破，擅長快速攻防轉換，打出更多反擊和快節奏比賽，鵜鶘所有對手都很難採取針對性防守去剋制威廉森進攻火力。

鵜鶘西區戰績第一是異象，威廉森生涯第四年打出MVP身手是異象，格林執教表現和能力更是異象。威廉森很有機會成為NBA未來看板人物和門面，他的打法天賦絕對是前無古人。

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