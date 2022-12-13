2017年選秀會挖到寶 塞爾蒂克因泰托姆發光發熱

2017年NBA選秀會上，波士頓塞爾蒂克隊的世仇洛杉磯湖人隊手握首輪第二籤，挑走UCLA的天才控衛鮑爾（Lonzo Ball），下個順位塞爾蒂克隊則拿到杜克大學的泰托姆（Jayson Tatum）。2022年球季，效力芝加哥公牛隊的鮑爾還躺在傷兵名單，泰托姆卻帶領塞爾蒂克隊火力全開，成為問鼎2022-23年NBA總冠軍的勁旅之一，今年有機會成為MVP，選秀之所以重要不言可喻。

回顧該年選秀會結果揭曉，湖人一如預期高調帶走了鮑爾。諷刺的是，時仍在世的布萊恩（Kobe Bryant）對此決定有所不解，曾私下表示：「我不明白！湖人隊為何不選泰托姆？」2021-22年球季，泰托姆帶隊進NBA總冠軍賽與金州勇士隊廝殺，證明湖人隊徹底看走眼，成為聯盟的笑柄。

2017年洛杉磯湖人隊跳過泰托姆(右)選中鮑爾(左)，到了上個球季前者已經帶隊殺入總冠軍，且本季有望摘下MVP頭銜，後者則是還在芝加哥養傷，選秀之重要不言可喻。 歐新社資料照片

不單如此，2022-23年開季至今約兩個月，塞爾蒂克隊已是全聯盟第一支衝破20勝的隊伍，以21勝6敗、勝率7成78盤據榜首，其次是19勝6敗、勝率7成60的密爾瓦基公鹿隊，是唯二勝率破7成的隊伍，亦是今年奪冠的大熱門。更難得的是，塞爾蒂克陣容不算完整，主力中鋒且為禁區門神的威廉斯（Robert Williams III）膝傷缺陣，近期將進手術房動刀。即便如此，球隊戰力卻沒受到影響，以勢如破竹之勢一路衝刺。

繼上季總冠軍舞台輸給勇士隊後，塞爾蒂克隊正在鞏固自身核心，要以固定陣容衝刺未來幾年的NBA決戰舞台，尤其是泰托姆。從過去幾季起，他就證明自己的身手和領導力，本季更破繭而出成MVP候選人，排位超越達拉斯小牛隊的唐西奇（Luka Doncic），以及希臘「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokoumpo。）

現年24 歲的泰托姆平均上場36.7分鐘，平均可砍下30分，外帶8.1個籃板和4次助攻，PIE比賽貢獻值高達16.4，平均命中率高達47.2，三分線外命中率36％、罰球線命中率85.3％。有這樣一位火力十足的前鋒，塞爾蒂克的進攻效率值達119.3居聯盟之首，若持續到球季結束可刷新布魯克林籃網隊2020-21球季締造的117.3紀錄。塞爾蒂克的團隊真實命中率（True shooting percentage）為62.2，全NBA只有2020-21的布魯克林籃網隊、2017-18的勇士隊能破60，這些都是泰托姆為球隊注入的火力支援。

泰托姆(左)本季打出令人驚異的高效率，幫助塞爾蒂克成為全聯盟進攻效率最高的隊伍，團隊真實命中率也是榜首。 美聯社

後衛波格登（Malcolm Brogdon）受訪時，談及這位泰托姆隊友：「老實說，JT是偉大的傢伙，他個性謙虛，以一個在球場制霸的球星來說，他待人接物的態度難以置信。我認為他的球技、人品堪稱一流，未來會是NBA史的大人物。」塞爾蒂克之所以成為NBA最好的球隊，絕大部分是泰托姆貢獻，其實力足以在聯盟登錄球員排前五，但他個人將此歸功於全隊，受訪時泰托姆說：「我認為每一個人都明白自己想要做什麼、能做什麼，我們現在拿到21 勝，每晚都以正確的方式打球，攻防兩端都很努力。」他坦承，上一季總決賽鎩羽而歸的打擊很大，因此今年沒人為目前聯盟第一的戰績慶祝，只有總冠軍獎盃是最終目標。」隊史擁有17座冠軍金盃的塞爾蒂克隊，只要持續圍繞泰托姆為核心，今後迎來第18座冠軍只是時間問題。

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