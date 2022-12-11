摩洛哥轉守為攻先進球掌握比賽 讓C羅成被歷史吞沒的豪傑

卡達世界盃淘汰賽8強階段，僅有一水之隔的「非洲希望」摩洛哥對上「酒紅軍團」葡萄牙，兩隊在本次賽會分別為8強球隊中失球數最少與得分數最多的球隊，也讓各界格外關注這場「矛盾大戰」究竟鹿死誰手。

摩洛哥總教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）在本場比賽持續採用團隊擅長的4-1-4-1陣型應戰，以防守中場阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）為主要的攻勢阻斷者，搭配良好的團隊防守紀律，在中後場阻斷對手攻勢後，利用隊長齊耶赫（Hakim Ziyech）及包法爾（Sofiane Boufal）在兩側邊路進行突破，並藉由攻勢的推進製造出定位球機會。葡萄牙老教頭桑托斯（Fernando Santos）則以4-3-3陣型為基礎，透過中場核心費南德茲（Bruno Fernandes）的大範圍覆蓋衍生出陣型上的各種微調，鋒線上仍起用前一場技驚四座的小將拉莫斯（Goncalo Ramos）取代C羅納度（Cristiano Ronaldo）擔任先發，試圖複製前一場團隊在進攻火力上的多點開花，攻破摩洛哥這座北非之盾。

哨音響起，摩洛哥一如16強賽面對西班牙的戰略，徹底放棄對球權的控制，而是透過在中後場的堅壁清野，讓葡萄牙無法一路暢通攻進禁區，趁攔阻對手攻勢的同時轉守為攻，向對方半場進行反擊。掌握了上半場大部分控球時間的葡萄牙雖然能快速傳導展開攻勢，但明顯在摩洛哥的團隊嚴防下難以直接從中線或單一邊路成功突破，而必須在前場透過吊球將攻勢在兩側間轉移。然而，菲利克斯（Joao Felix）及歐塔維奧（Otavio）在禁區外圍處理費南德茲及席爾瓦（Bernardo Silva）的傳球上出現過多瑕疵，導致葡萄牙在上半場無法將控球優勢轉換為有效射門。

與此同時摩洛哥採取有別於面對西班牙的穩守反擊，反而積極地出動多人進入對方半場壓迫逼搶，迅速在對方陣地轉守為攻，與葡萄牙展開對攻之勢。面對積極搶攻容易形成防守漏洞的對手，這種戰術轉變起到效果，葡萄牙的惡夢在上半場第42分鐘降臨，摩洛哥前鋒恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）於禁區內接獲阿拉（Yahia Attiat Allah）來自左路的吊中，一躍而起頭槌攻門，加上葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）在出擊方向的判斷發生失誤，讓摩洛哥取得珍貴的一顆進球。

陷入落後的葡萄牙在下半場開啟絕對進攻模式，C羅納度也在第51分鐘上場為他的「最後一舞Last Dance」進行拚搏，隨著時間的流逝，葡萄牙只能更加積極搶攻，但摩洛哥採取大舉輪換陣容來加強防線，在比賽最後的30分鐘甚至採取6後衛的緊密防線，就是要守住這1分領先。傷停補時第93分鐘，摩洛哥用來牽制對方後場的切迪拉（Walid Cheddira）因蹬踏犯規領到第二張黃牌遭驅逐出場，僅剩10人在場上的防守陣型更加龜縮，葡

萄牙雖然有多打一人的優勢卻為時已晚，不論地面球或高吊球都難以成功傳入禁區，更遑論進行有效射門。終場葡萄牙只能在一次長傳出界後，接受裁判哨音吹停比賽，以0比1敗給大黑馬摩洛哥，黯然離開本次的世界盃。

從先發淪為替補，C羅大概也很清楚這次就是自己在世界盃的最後一舞了。 新華社

偉大的歷史戰役中總是不乏創造歷史的英雄，還有被歷史洪流吞沒的豪傑，摩洛哥後防線上的靈魂人物──守門員博努（Yassine Bounou）在這場比賽中，以他穩健的防守及出擊判斷讓對手難以攻破大門，甚至無懼身體碰撞在禁區撲救下關鍵險球，絕對值得被稱為前者。而為自己最後一次世界盃拼命奮戰到最後一刻的C羅納度，則無疑是後者的最佳代表。他在本場比賽接受了教練所安排的替補位置，上場後雖然已不復當年一夫當關在邊路帶球殺入對方禁區的鬼神身手，仍舊多次在前鋒位置上牽制住對手、透過傳球替隊友製造機會，特別是比賽傷停補時階段的一次穿越球跑位，對於比賽的解讀讓他成功接到費南德茲的70碼長傳，突如起來的起腳更是直接對博努把手的球門造成威脅。

當比賽終了的哨音響起，C羅流著淚獨自走下綠茵賽場，筆者相信這一刻，他眼淚中的不甘除了有自己的最後一舞，同時還包含著那個帶領全體葡萄牙人寫下歷史的未竟之夢。曾經主宰全場的戰神，如今只能和多年並肩作戰的好夥伴佩佩（Pepe）一同黯然離開這座舞台。拿到晉級門票的摩洛哥寫下非洲球隊首度擠身世界盃四強的新歷史，他們身上有著穆斯林的堅忍不拔，也帶著非洲人民寄予的希望及勇氣，成為唯一一支在本屆世界盃上沒有被對手進過任何一球（唯一的失分是烏龍球）的防守勁旅。

運動賽場上，黑馬的故事永遠百看不厭，這支北非雄獅也將在剩餘賽事中向歐美足球強權宣告「摩爾人來了！」

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