世足瞭望／壓力拖垮凱恩 英法戰微小差距造就比賽勝負關鍵

卡達世界盃8強戰，法國對上英格蘭的比賽，最後由衛冕軍「高盧雄雞」2：1擊敗「三獅軍團」，順利挺進四強。這場比賽，雙方實力旗鼓相當，戰術思路都很成熟，最後比賽的勝負也僅僅是幾個微小的差距所造成，是一場非常精采的比賽。今天就以雙方幾名球員的比較，試著與各位分享比賽的妙處。

一、吉魯vs凱恩

本屆世界盃中，法國和英格蘭擁有最棒的兩名中鋒，而吉魯（Olivier Giroud）與凱恩（Harry Kane）也在本場比賽各打進一球。

對法國隊來說，吉魯是前場的攻城槌。他靠著高大的身材與強健的體魄，在禁區內與對方的中後衛廝殺。由於他的牽制，英格蘭兩位腳法不錯的中後衛才不敢壓上助攻，同時為兩個邊鋒創造更大的空間。

更重要的是，吉魯的頭球與搶點能力很強。比賽第77分鐘，就是靠吉魯接到左路傳中，頂進比賽的致勝球。本屆世界盃他已打入四球，不僅成為法國隊史第一人，也一洗上屆世足一球未進所遭受的質疑。

對英格蘭隊來說，凱恩是陣中絕對的王牌。他頂在前面可頭球、射門；他拉邊可傳切、傳中；他回撤可組織、插上，幾乎是無所不能。

凱恩今天獲得兩次點球機會，恰好對決的門將正是朝夕相處的熱刺隊友洛里斯（Hugo Lloris），由於彼此都太熟悉了，一場心理對決就此展開。

第一球，洛里斯知道凱恩罰球喜歡瞄準球門左邊，但他猜在這麼重大的比賽又是面對熟人，凱恩可能會打反方向。沒想到，凱恩維持自己的習慣，洛里斯猜錯方向，輸掉第一回合；第二球，比賽已近尾聲，英格蘭落後一球。此時壓力到了凱恩身上，為了國家民族他非罰進不可，結果用力過猛，足球高出橫梁，英格蘭也錯失扳平的最好機會。

法國隊中鋒吉魯（Olivier Giroud）。 美聯社

二、姆巴佩vs薩卡

法國隊王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）本場較為沈寂。賽前，英格蘭的華克（Kyle Walker）揚言將牢牢看死他，雖然仍有幾次被突破，但已大大降低了姆巴佩的破壞力。

華克是一名速度快、身體強的邊後衛，有不錯的推進、傳球能力。這場為了限制姆巴佩，華克放棄了助攻，專心待在後面防守，這也讓英格蘭少了一個邊後衛傳中的進攻套路。

相比之下，英格蘭隊小將薩卡（Bukayo Saka）更為耀眼，頻頻在右邊路突破，製造威脅。而英格蘭的第一顆點球，正是由他所創造的。

姆巴佩（Kylian Mbappe）在英法大戰中表現較為安靜。 路透社

三、中場比一比

法國隊三中場更具創造力。其中，格里茲曼（Antoine Griezmann）轉型進攻組織核心打得非常好，串連起前後場、左右兩邊的攻勢，本場送出兩顆助攻。他在本屆世界盃已創造了18次破門機會，是所有球員中最多，另外貢獻3次助攻也並列最多。

法國隊後腰曹亞梅尼（Aurelien Tchouaméni）則打進一記精采的「世界波」，但隨後又送出一顆點球。世界盃前，許多人因坎特（N'Golo Kante）缺席而為法國隊防守憂心；大賽迄今，曹亞梅尼的表現完全勝任衛冕軍後腰的角色。

英格蘭方面，韓德森（Jordan Henderson）不惜體力地奔跑，進攻端能支援薩卡，防守端能奮力回追，努力與拚勁讓人佩服。

備受矚目的英格蘭小將貝靈漢（Jude Bellingham），僅19歲就展現出高超的球技與領袖風範，已成為各大豪門俱樂部追逐的目標。讓我印象深刻的是，他本場除了有一腳漂亮的遠射外，防守端也很賣力。貝靈漢在本屆世界盃有16次搶斷、贏得33次對抗、奪回31次球權，還有6次過人成功，都是英格蘭隊內第一。

最後談談法國隊前景，雖然還不算完美，但法國絕對是4強中實力最強的一隊。經過這幾場比賽的磨合，體系已運作流暢，加上球員天賦都非常高，衛冕冠軍的機會很大。

英格蘭小將貝靈漢（Jude Bellingham，左）已在本屆世足展現十足的天賦。 路透社

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