哈德威爆發恐是曇花一現 獨行俠仍得替唐西奇找幫手

去年賽季獨行俠在不被眾人看好之下，一路殺到西區決賽，算是打出成功的一季。但是本季的獨行俠打到現在卻差強人意，即便當家王牌唐西奇(Luka Doncic)的個人身手再度升級，場均32.9分盤踞得分王，並附帶聯盟第四多的8.7助攻，以及8.6籃板與1.7抄截的全能表現，但球隊仍不斷和五成勝率奮鬥，排名也是好不容易靠著近期一波三連勝才從西區十名外回到西區第七的競爭行列。

獨行俠上季送走波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)後，主張快速攻擊的小球陣容，丁威迪(Spencer Dinwiddie)的加入，替球隊帶來良好的化學效應，加上有唐西奇、布朗森(Jalen Brunson)，輪流持球發動攻勢，獨行俠進攻火力最大化也是他們能走到西區冠軍賽舞台的一大關鍵。但是獨行俠本季失去布朗森讓球隊出現能分擔控球的斷層。球隊除了唐西奇、丁威迪之外，沒有第三個人能跳出來，讓後場輪替的壓力其實還是很大。

雖然現在獨行俠的球賽絕大部份是看著唐西奇滿場飛奔，搭配丁威迪與伍德輪流開火，但是伍德(Christian Wood)所帶來的影響力其實是不如預期的。這季才加入的伍德，出賽21場皆是替補，雖然加入時間不長，但竟也傳出有些休息室不合的雜音。撇除伍德本季16.7分的單場得分，他的籃板保護、助攻、火鍋、抄截、失誤各項數據都比前兩年差，能值得一提的大概只有56%的兩分球與40.6%的三分球命中率，他與新隊友的磨合效果仍沒有顯現。

伍德在獨行俠只能打替補，上場時間比過去在火箭少了快5分鐘，而且他與隊友的配合不太理想，各項數據全面下滑，可能會讓他有所不滿。 美聯社

主帥基德的現階段的用人調度值得探討，內線輪替克萊柏(Maxi Kleber)，鮑威爾(Dwight Powell)表現不佳，鋒線的芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)，布拉克(Reggie Bullock)也是有一場沒一場的看天吃飯，這幾名前場至內線的輪替在獨行俠陣中的上限也差不多就這樣。老將麥基(JaVale McGee)有高度、經驗，能防守，更有活動力，上來頂個十來分鐘鞏固禁區肯定不成問題，但轉戰獨行俠卻像被冰到不會打球一樣，24歲的第三控球，尼利基納(Frank Ntilikina)也同樣面臨無球可打。

若不是哈德威(Tim Hardaway Jr.)近期的大爆發，獨行俠現在還在西區十名以外掙扎，團隊戰績不佳也將形成唐西奇不管表現多出色，想拿MVP都有相當難度的枷鎖。哈德威自從感恩節後手感開始火燙飆升，讓他以超誇張的54.5%三分球命中率成為感恩節後聯盟中投進最多三分球(5場進帳30顆)的男人。但這種驚人的命中率想必會隨著時間下修，如何持續性的穩定輸出，去扮演好球隊副手的角色著實重要。

拿同樣都是由唐西奇主導大量擋拆與尋求錯位單打的斯洛維尼亞與獨行俠來比較，在國家隊陣中，其他角色球員更清楚明白自身定位與本份，不斷的壓迫防守，隊友溝通換防，不停的互相掩護，無球跑位創造外圍或者空切機會，讓斯洛維尼亞打造出擁有強悍韌性，打球無私又好看的團隊風格。

而獨行俠角色球員的積極性，參與戰術執行的融入性明顯單調許多，幾乎都是靠著唐西奇的吸怪能力，與各種出其不意的傳球視野，在場上打出一波波機遇戰，真正由團隊漂亮貫徹戰術的成功率有待提升。這也讓獨行俠過份依賴超級球星唐西奇，反而會讓球隊毫無第二、第三主軸，非常難打。獨行俠打了24場球，球隊才首度在唐西奇得分不到30分的情況下贏球。

唐西奇(左)在打國家隊時隊友定位明確、分工良好，但本季在獨行俠卻要倚賴他單打獨鬥，讓他打得超好時還不一定能贏，打得差時幾乎沒有勝算。 美聯社

角色球員必須打得更積極，無論是卡位爭搶，空切走位，交叉掩護，或者是不停的在防守端溝通都好過停在弱邊，弧頂等著唐西奇被包夾後在外圍接球。現階段獨行俠的配角球員場上對於贏球的企圖心，球技狀態，都還不到位，距離上季季後賽武裝起來的樣貌也還有好一大段調整距離。 雖然很難，但我也希望哈德威能藉此擺脫開季的低迷，扮演好輔佐得分的重要箭頭，畢竟球隊已經沒有個像樣能打無球的專職射手了。

獨行俠想再次挺進到西區冠軍戰的難度相當高，當前主帥基德的整合功力備受考驗，近幾年功能型鋒線配置沒有太大變化的情況下，如果用兵持續保守、僵化，不敢大膽啟用陣中的年輕人，那麼除了倚賴唐西奇持續高檔的表現外，獨行俠很難有新亮點，或許球隊不得不考慮透過交易，甚至可說是勢在必行去規劃佈局，球隊才有較大的可能創造新的契機。

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