曾經的少年英雄幹籃王 葛里芬為淪板凳後遇見奇蹟

許多球迷可能忘記2009年NBA選秀狀元葛里芬，他在那支球隊？還是那個昔日猛暴「幹籃王」葛里芬？33歲葛里芬並不老，但過去三年葛里芬卻只能像個NBA邊緣人，從活塞到籃網再到塞爾蒂克，沒有大合約，角色不固定，甚至只能求一分老將底薪，在板凳等待一點點上場時間與可能。

對一個曾經被視為未來超級巨星球員來說，這種待遇、心境轉折、自我調整非常困難，NBA裡更多的是自我毀滅，直接被球隊、聯盟放棄球星，像艾佛森。今年夏天葛里芬決定拿著老將底薪加入波士頓塞爾蒂克，這很可能是他生涯末期最正確抉擇，也是最重要決定。

塞爾蒂克21勝5敗，戰績聯盟第一，葛里芬即使沒能進入主要輪換陣容，他只能以奇兵角色偶而上場，但葛里芬心態調整得宜，只要教練需要他，球隊給了他上場空間，葛里芬都能馬上做出貢獻，提供防守、籃板、得分、戰術策應各種戰力，成就團隊，展現角色球員最大價值。

葛里芬上場時間不多，擔任的還是替補中的後段角色，不過在球隊需要他時，馬上也能化身為稱職的先發中鋒！ 美聯社

從一線球星變傷病球員，一路退化到只求一分底薪合約角色球員，葛里芬還能安於板凳，等待機會，稱職打好自己角色。有固定角色和替補上場時間都不一定能打好比賽，展現最佳狀況，像葛里芬這樣開季26場比賽只出賽10場，12月只打了兩場球，還意外被推上先發。但葛里芬還是能馬上進入比賽狀況，兩場球12投8中，投籃命中率超過6成5，場均11分、8.5籃板，近乎完美。

葛里芬放下身段願意這樣努力打球，享受比賽，以不固定輪換角色球員投入比賽，不計上場時間、角色和戰術角色，蠻讓人感動又傷感。運動很現實，職業運動更現實，葛里芬前兩年選擇加入籃網是個錯誤，今年夏天選擇加入塞爾蒂克，似乎看見另一個重生奇蹟，還有很大爭冠機會。

大多數球迷可能很難體會，像葛里芬這樣的角色球員，想要打好比賽，打出狀況，跟隊友打出更好團隊有多困難。葛里芬今年場均只出賽14分鐘，10月打了4場，11月打了4場，12月迄今一共只打兩場，葛里芬還能有這樣的表現足以證明，他值得更多上場時間和角色，他的能力和作用，教練知道隊友知道葛里芬自己也知道，也跟他目前在塞爾蒂克所得到的空間不對稱。

但塞爾蒂克兵強馬壯人手充裕，葛里芬必須跟現實低頭，這也是NBA當今文化，老將、角色球員想要在現代NBA取得主要輪換位置並不容易。球技不俗，能力還在的208公分中鋒霍華德、203公分安東尼、175公分湯馬斯現在都還在失業，霍華德還輾轉跑到台灣職籃打球。

曾經的NBA第一中鋒霍華德都來台打球了，葛里芬也只能放下曾經是巨星的身段，改變心態再出發。 聯合報系資料照片

球場如人生，很多時候就必須要學習自在學會放下，用完全不同的心境和心態去面對自我和環境，嘗試創造不同出路，適度轉彎，開啟更好人生。

以前看葛里芬打球是興奮、是期待，有一種莫明激動衝動。現在看葛里芬打球是懷舊、是感動，他能安於現況和位置，等待每一個不可求的機會和上場空間，同樣了不起。

在NBA每場比賽只能打14分鐘的球員，都很難打出最好狀況和讓人服氣的內容。葛里芬是個例外，他非常出色，值得我們更多關注。

葛里芬(右)現在或許無法再有震撼性的演出，但老驥伏櫪的態度卻能帶給球迷深深的感動。 美聯社

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