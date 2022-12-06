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世足瞭望／南韓勇敢對攻太大膽 巴西內馬爾當核心展奪冠實力

聯合新聞網／ 特約作家易起民
巴西一哥內馬爾的作用太關鍵，帶動球隊上半場進攻進4球。 路透社
巴西一哥內馬爾的作用太關鍵，帶動球隊上半場進攻進4球。 路透社

世界盃足球賽16強巴西南韓的比賽，「森巴軍團」以4：1擊敗「太極虎」，輕鬆挺進八強。原先，在三場分組賽中，巴西隊僅打入三球，進攻能力一度遭人質疑。沒想到本場比賽中，他們開賽35分鐘就打進4球，不僅殺死比賽懸念，更向世人展示了「五星巴西」恐怖的破壞力。

開場階段，南韓隊面對強大的巴西並沒有打算死守，而是勇敢地對攻；防守時，南韓球員積極地逼搶，希望能殺巴西一個措手不及。但沒想到，這樣大膽的戰術反而導致自己過早地丟球，逼得南韓必須更壓上前進攻，暴露出身後的空間，被巴西打出多次反擊。

巴西進球後4人一起跳舞。 路透社
巴西進球後4人一起跳舞。 路透社

巴西進攻的可怕之處，首先是強大的個人能力。第一顆進球，拉菲尼亞（Raphinha）右路突破傳中，維尼修斯（Vinicius Junior）兜射破門，讓人感覺游刃有餘；第三顆進球，李察里森（Richarlison）先用頭顛球數下，再與隊友小組三人配合破門，讓人彷彿看了一場雜耍秀。

當持球球員擁有高超的個人技術時，防守方一個人守不住，必須靠兩個人包夾，就給了進攻方其他球員更大的空間。一般球隊頂多有一、兩個這樣的關鍵球員，例如南韓就是孫興慜，但是巴西隊前場的四個球員都是這樣的盤帶高手，讓對手防不勝防。

其次，巴西一哥內馬爾（Neymar）的作用極為關鍵。他不僅是進攻組織的核心，更會隨時插上前鋒線射門，讓對方後衛難以提防。對南韓的比賽中，內馬爾完美扮演了反擊的樞紐，當後防線搶下球會第一時間傳給他，讓他用個人技術擺脫南韓中場的糾纏，再將球傳給跑出空檔的前鋒。

第三，鋒線的速度。巴西的三位前鋒維尼修斯、李察里森、拉菲尼亞都非常能跑，不僅速度快，跑位還非常聰明，這給南韓後衛非常大的壓力。

最後，反搶的力度。巴西隊失球後反搶、立刻壓迫做得非常的好，這不僅保障他們不容易丟球，而且反搶後再發動進攻，常常能給對手致命的打擊。

白昇浩這腳世界波為南韓不致於掛蛋收場。 法新社
白昇浩這腳世界波為南韓不致於掛蛋收場。 法新社

孫興慜真的是盡了全力了，但南韓還是只能止步16強。 美聯社
孫興慜真的是盡了全力了，但南韓還是只能止步16強。 美聯社

其實，巴西不僅攻勢犀利，防守也十分出色。本場比賽，落後的南韓即使大舉進攻，也製造不出什麼好機會，只能頻頻在禁區外遠射。第75分鐘，白昇浩就是靠著一腳「世界波」打進挽回顏面的一球。

本屆世界盃，筆者最看好奪冠的球隊正是巴西。只要內馬爾保持健康，全隊不要再有傷病，下一場克羅埃西亞應該可以順利過關，四強可望對上梅西（Lionel Messi）所率領的阿根廷。

巴西賽後拉布條為比利祈福。 美聯社
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世足專欄 卡達世足 巴西 南韓

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