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英格蘭邊路破壞力重創塞內加爾 8強英法戰爭上演強強對決

聯合新聞網／ 逼爺
英格蘭以行雲流水般的攻勢，踢得塞內加爾難以招架。 美聯社
英格蘭以行雲流水般的攻勢，踢得塞內加爾難以招架。 美聯社

卡達世界盃進入淘汰賽階段，首先登場的16強由B組首位出線的英格蘭對戰A組第二名晉級的塞內加爾。歷史上英格蘭曾在世界盃賽場與非洲球隊有過20場對戰，創下14勝6和的不敗戰績，這場比賽他們也以行雲流水般的攻勢，踢得塞內加爾難以招架。

英格蘭總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）在這場比賽持續用上4-1-2-3陣型，顯然還是是想透過速度帶給對手帶來更大的壓迫，期待透過英格蘭陣中多點射手的進攻優勢，及早取得進球領先。

塞內加爾的葡萄牙總教練西塞（Aliou Cisse）則採取4-4-1-1陣型，可以預期在這場比賽他們將採取穩守反擊的策略，可能在持球時間上會落後於英格蘭，而是希望能在防守上先擋住英格蘭的進攻，再伺機尋找機會進行反擊。

比賽剛開始的第4分鐘塞內加爾前鋒迪亞（Boulaye Dia）就有一次殺入禁區的機會，但英格蘭馬奎爾（Harry Maguire）仍憑藉著防守技巧讓他最後沒辦法成功起腳。此後英軍採取高位防守進行前場壓迫，逐漸掌握住控球態勢，本非以腳下技術見長的兩隊將比賽攻防帶往快節奏，傳球果斷的情況下往往沒幾腳傳導就將球送到對方禁區前緣，雖然讓觀眾看得刺激，卻也未能製造出太好的射門機會。

凱恩以單刀姿態攻破對手大門，這也是他本屆世界盃首顆進球。 美聯社
凱恩以單刀姿態攻破對手大門，這也是他本屆世界盃首顆進球。 美聯社

上半場第38分鐘，小將貝靈漢（Jude Bellingham）在左路判斷果決撕裂對手防線接獲直塞球後，以一腳橫傳為韓德森（Jordan Henderson）在門前送上助攻，幫助英格蘭先馳得點。中場休息前的傷停補時，塞內加爾在一波攻勢中發生停球失誤，貝靈漢再度精準上前斷球，並一路帶球殺到前場傳給弗登（Phil Foden），弗登再橫傳到隊長凱恩（Harry Kane），讓凱恩能以單刀姿態攻破對手大門，順利踢進自己再本屆世界盃的首顆進球。

面臨絕對劣勢的塞內加爾在半場休息後先換上多名前場球員，但在戰術上卻維持得較為保守，未能給對手帶來太多壓迫。英格蘭在下半場持續掌握控球權，第57分鐘弗登在左路又上演一次逼搶後的漂亮傳中，薩卡（Bukayo Saka）從右路奔向禁區，輕輕一點將球送入球門，幫助三獅軍團踢進第3分。

薩卡（Bukayo Saka）從右路奔向禁區，輕輕一點將球送入球門。 美聯社
薩卡（Bukayo Saka）從右路奔向禁區，輕輕一點將球送入球門。 美聯社

比賽後段，英格蘭雖然在鋒線上走馬換將，讓板凳人員上場進行調整，但沒有製造出太大的威脅。塞內加爾的攻勢也受制於控球時間偏低沒有太多進攻機會，幾次定位球也未能把握住，讓英格蘭以3比0輕鬆寫意拿下晉級8強戰的門票。

塞內加爾雖然繼2002年後再度晉級世界盃淘汰賽，但在與對手表現有顯著落差的情況下只能提前打道回府。英格蘭則在本場比賽踢出他們擅長邊路突破的強大破壞力，防守上也中規中矩並維持全場的控球優勢，8強戰將對上本次世界盃中同樣近況極佳的衛冕軍法國，預料將會是一場強強對決，在中場優勢不若對手明顯的情況下，能否把握住定位球來製造進攻機會，將會是英格蘭能否突破強敵的關鍵。

世足專欄 卡達世足 英格蘭

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