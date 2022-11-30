美積極搶攻奏效收下16強門票 伊朗本屆惜敗仍值得尊敬

卡達世界盃B組第三輪的美伊大戰，賽前雙方都還保有晉級淘汰賽的機會，特別是伊朗隊在首場比賽[慘遭英格蘭血洗6球之後，第二輪面對威爾斯精彩拿下2比0勝利，重整旗鼓的自癒能力驚人，這場比賽因而會是美伊兩隊爭奪16強門票的生死之戰。由於兩國多年來在政治、經濟及文化上交鋒的歷史背景，足球儼然在此刻加入戰局，成為世人矚目的中東戰役。

陣型方面，伊朗奎羅茲（Carlos Queiroz）與美國貝哈爾特（Gregg Berhalter）兩位教頭在本場比賽仍採用這屆賽會大受歡迎的4-1-2-3陣型，由於兩隊皆不以技術見長，仍偏向藉由速度從兩翼突破對方防線。

比賽開始後，由於伊朗隊只要平手就能取得晉級的有利位置，在踢法上偏向保守，反觀必須全力求勝的美國隊較積極掌握控球權，並多次透過戰術後撤來迫使伊朗擴大防守陣型的範圍，從中找到缺口再加以突破。上半場美國隊在傳球次數上即以302次遙遙領先伊朗隊的180次，取得進攻上的主導位置，前鋒普利西奇（Christian Pulisic）也不負眾望在第38分鐘於禁區內接獲隊友德斯特（Sergino Dest）一記頭球擺渡，成功踹破伊朗頭號門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）的防守大門。

前鋒普利西奇的頭槌擺渡為美國隊攻下致勝分。 新華社

陷入落後的伊朗隊在此時才開始轉守為攻，在下半場起陸續進行人員的輪換，換上擅長進攻的多名替補；美國隊則與此相反，透過換上防守球員來鞏固取得的領先優勢。攻守態勢也在此時發生微妙變化，伊朗隊控球的時間明顯增長，而美國隊則改採防守反擊為主要戰術。隨著時間的流逝，伊朗隊逐漸採用長傳吊中發動攻勢，期待能以最短的時間在前場製造出進攻機會，雖然幾次成功將球送入禁區，卻無法轉換成有效的射門，難以在美國隊球門前造成威脅。

美伊大戰結束後，美國安慰伊朗球員的畫面將永流傳。 新華社

伊朗無緣16強，賽後球員倒地落淚，但這屆已展現能挑戰歐美強權的實力。 新華社

終場美國就靠著上半場攻進的致勝球，以1比0獲勝拿到3分積分，總積分5分小組第二位晉級16強。哨音終了的那一刻，伊朗球員氣力放盡跪地痛哭、美國球員彼此擁抱慶祝勝利的悲喜交織，成為世界盃賽場上永遠的最經典畫面。

伊朗隊雖然奮戰到最後一場仍以一球之差無緣首度突破世界盃小組賽，但本次賽會仍讓人看到他們身為亞洲強權的實力，也展現了亞洲足球對歐美強隊發起挑戰能帶來一定程度的衝擊。我們也期待，透過世界盃將伊朗人民凝聚起來的這股能量，能引領國家走向更加開放、更重視人權的道路，並藉由此路，讓伊朗足球終將走向世界舞台。

美國隊以B組第二位之姿晉級16強淘汰賽，將面對到A組第一位的荷蘭隊，在缺乏個人能力特別突出的超級巨星情況下，必須確實做好在自己位置上的攻守分工，以團隊足球彌補個人能力的不足，也將是淘汰賽起面對各支足球強權，美國隊能夠走得多遠的關鍵。