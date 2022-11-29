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獨行俠積習難解 唐西奇走在詹姆斯老路

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
唐西奇常常在場上打了大量的時間，並且盡展畢生絕學，也繳出了亮眼的個人成績，但獨行俠卻是一直在輸球，這讓他感到非常無奈。 美聯社
唐西奇常常在場上打了大量的時間，並且盡展畢生絕學，也繳出了亮眼的個人成績，但獨行俠卻是一直在輸球，這讓他感到非常無奈。 美聯社

達拉斯獨行俠球迷最近三周哀鴻遍野，滿懷期待卻贏不了球。獨行俠剛被公鹿124：115輾壓，吞下四連敗，過去10戰七敗，9勝10敗勝率跌破五成，西區排第11。獨行俠上季52勝30敗，西區第四，今年開季迄今，即使替補長人伍德在板凳打出無限火花和驚喜，場均16.8分、7.7籃板，投籃命中率5成76，三分命中率高達4成5，但獨行俠還是開高走低，一場不如一場。

少了一張王牌布朗森(今夏被紐約尼克簽下)，多了一張好牌伍德，兩名核心主力後衛唐西奇丁威迪都很健康，表現也都在水準以上，但獨行俠卻打不出上季那種處處都是驚奇，到處都有神奇的團隊球風。

王牌後衛唐西奇一身武藝渾然天成，場均33.1分、8.7籃板、8.4助攻，投籃命中率50.4%，持球、進攻、得分、創造力無解，但球隊卻很難打出均衡團隊，更難贏球。球迷可能很納悶，獨行俠死忠鐵粉更是意外痛苦。

唐西奇(中)本季至今的成績簡直如開了外掛一般的存在，但是獨行俠的戰績9勝11敗只在西區排名第11。 美聯社
唐西奇(中)本季至今的成績簡直如開了外掛一般的存在，但是獨行俠的戰績9勝11敗只在西區排名第11。 美聯社

獨行俠太過依賴唐西奇是事實，但唐西奇生涯前四年在獨行俠都是這麼打的。球權使用率聯盟第一，場上貢獻值數一數二，今年場均33.1分還是聯盟得分王，每場罰球11.0次生涯最高，投籃命中率五成生涯最高，每場失誤3.5次接近生涯最少。

一個顛峰、可怕的唐西奇，大量霸佔球權和使用率，個人進攻效率和能力輸出都沒有降低，但團隊戰力和隊友角色卻被一再弱化。這一定有什麼很難解釋的問題和尷尬。

獨行俠目前出現幾個問題和罩門

1、主力小前鋒+得分射手效率和功能都在退化

小前鋒史密斯場均9.1分，三分命中率3成3，射手布洛克場均5.1分，三分命中率2成8，原本飽受期待板凳暴徒哈達威場均10.1分，但投籃命中率3成1，三分命中率2成9，簡直不堪入目。

隨著唐西奇手感持續火熱，他的隊友如史密斯(前)等人的表現卻是越來越退化。 美聯社
隨著唐西奇手感持續火熱，他的隊友如史密斯(前)等人的表現卻是越來越退化。 美聯社

2、兩名內線主要替補邊緣化，失去存在感

208公分苦力大前鋒鮑威爾場均6.1分、3.3籃板，他的表現和功能原本就不在數據，但很明顯鮑威爾今年因為伍德出色表現和唐西奇超凡全能，鮑威爾在獨行俠團隊愈來愈不明顯。

208公分空間長人卡列柏今年場均5分、3.7籃板，三分命中率只有3成。卡列柏上場時間和角色都一樣，但他在獨行俠團隊裡也毫無存在感和重要性。

3、教練基德用廢太多球員

中鋒麥基來到獨行俠，幾乎無法融入，已經跌出輪換。後衛尼利基納同樣沒有位置，根本上不了輪換。

4、球權過於集中

仔細觀察獨行俠比賽不難發覺，獨行俠不是唐西奇一個人在玩球，就是三個人在打球，這三人是唐西奇、丁威迪、伍德，其他隊友上來都像超級觀眾，他們沒有球權，戰術角色就是拉開空間、等球、接球就投。

這種狀況跟76人這兩年很像，76人經常就是三巨頭安比德、哈登、麥克西三個人在打球，前鋒哈里斯偶而摻一咖投投籃、單打，其他配角和板凳都被邊緣化。這些現象或許跟唐西奇大量霸佔球權和超多使用率有關，但也不全然是太過依賴唐西奇造成。

獨行俠目前進攻效率第12，防守效率第10，沒有掉到後段班，基德在戰術、調整、用人和團隊組合應變上，必須承擔更多責任。這是基德在獨行俠第二個賽季，但他的用人、輪換、效率不進反退，功能性和角色球員都被他邊緣化，這不是球員的問題，更多是教練執教能力問題。

獨行俠會出現目前奇怪的現象，除了老闆庫班把球隊中文名字改壞掉外，總教練基德(中)的調度同樣也是大有問題。 美聯社
獨行俠會出現目前奇怪的現象，除了老闆庫班把球隊中文名字改壞掉外，總教練基德(中)的調度同樣也是大有問題。 美聯社

儘管球季才打了四分之一，但留給基德嘗試新陣容和組合的時間真的不多，唐西奇可以這麼用，但其他二線和角色球員都需要找到存在感，並得到更多角色球權，建立出手信心，這是獨行俠迫切需要克服課題。

詹姆斯生涯打滿七年決定離開克里夫蘭，因為他改變不了騎士。唐西奇今年在達拉斯第五年，獨行俠老闆和總管還有時間做出改變，扭轉一切。

NBA專欄 NBA 獨行俠 唐西奇 丁威迪 詹姆斯

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