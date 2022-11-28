中職／蹲捕遭遇瓶頸 鞏冠、張進德在十字路口徘徊

味全龍吉力吉撈．鞏冠與富邦悍將張進德命運有些類似，青棒時期兩人主要守備位置都是三壘手，旅美改練捕手，返台進入中職蹲捕都遭遇瓶頸，吉力吉撈明年可能會改守一壘，張進德今年季中曾練一壘，明年能否爭取到更多蹲捕和出賽機會仍是未知數。

吉力吉撈在西苑中學原本是三壘手，由於臂力不錯，加上改練捕手更有機會旅美發展，高中畢業前他決定戴起面罩蹲捕，2012年11月與美職印地安人隊(守護者隊前身)簽約。

2014年吉力吉撈開啟小聯盟生涯，不料隔年春訓右手肘感到不適，有一次他練習傳球阻殺，忽然聽到「剝」的一聲，右手肘韌帶應聲斷裂，不久就被推入手術房，成為台灣極罕見動韌帶置換手術的捕手。

吉力吉撈曾攻上2A，也短暫待過3A，小聯盟生涯累計盜壘阻殺率0.258是短板，蹲捕功力也不算頂尖，使得他無緣站上大聯盟舞台；返台加盟味全龍，吉力吉撈盜壘阻殺率偏低的問題持續被放大，去年對方發動19次盜壘，他竟然只抓到1人次，今年已經「進步不少」，對方發動49次盜壘，他抓到9次，阻殺率0.184。

吉力吉撈．鞏冠是強打型捕手，但阻殺能力較差，改守一壘可能會是較好的選擇，他也有機會成為更強的全壘打王。 聯合報系資料照片

今年吉力吉撈接受媒體採訪時曾透露，開刀後右手肌肉容易緊繃，須經常放鬆，丟球手感每天都不一樣，時好時壞，這種感覺很難用言語形容，他不斷告訴自己，不能因為擔心再次丟斷韌帶就害怕用力傳球。

只是，手術過後的傳球陰宛如霾揮之不去的夢魘，吉力吉撈盜壘阻殺確實存在很大問題，畢竟中職生涯0.147的阻殺率，實在是非常不理想的數據，而且今年還發生6次捕逸，考量他只蹲364.2局，捕逸次數多了一點。

明年味全龍計畫將拿莫．伊漾移防外野，把吉力吉撈調到一壘，和老將林智勝共同把守一壘大關，並分擔DH指定打擊工作，或許這樣的安排能減輕吉力吉撈負擔，攻擊火力完全釋放，別忘了吉力吉撈可是今年中職新科全壘打王(14轟)。

張進德在台中高農(興大附農前身)同樣是三壘手，為了踏上旅美之路改練捕手，2011年6月和美職海盜隊簽約，同樣上過2A並短暫待過3A，小聯盟盜壘阻殺率0.328，比吉力吉撈的0.258好一些。

張進德小聯盟生涯累計蹲捕3162.1局，總共出現55次捕逸，還有27次失誤，守備率0.991；吉力吉撈小聯盟生涯一共蹲了1821.2局，發生39次捕逸，另有32次失誤，守備率0.984，顯見兩人從三壘轉戰捕手，期間繳了不少學費。

持平而論，張進德蹲捕功力在吉力吉撈之上，中職生涯盜壘阻殺率0.435也遠優於吉力吉撈，然而，張進德身上存在大小傷勢，無法持續蹲一整季，今年他以捕手身分只出賽30場，其中25場先發，總共只蹲201.2局，球季期間更多次在賽前拿著一壘手套練習。

張進德的蹲捕功力優於吉力吉撈，但受傷勢的影響，辛苦地擔任捕手工作後卻影響了他的打擊表現，由於戴培峰已經可以穩定接班，張進德趕緊找回失去的打擊能力可能是更為重要。 圖／富邦悍將隊提供

今年張進德讓出主戰捕手地位，打擊率2成32，勉強擠出2支全壘打，昔日選秀第一輪指名光環褪色，老將林琨笙也遭邊緣化，年輕的戴培峰以捕手身分出賽100場，其中80場先發，總共蹲736.1局，盜壘阻殺率是亮眼的0.455，在媒體票選最佳九人和捕手金手套都獲得許多選票，可說是豐收的一年。

如果張進德明年攻守無法有突破性發展，又無法克服傷勢難題，不要說難與戴培峰競爭主力捕手地位，能否長期待在一軍穩定火力輸出都是個問題，畢竟現在富邦悍將一壘手有范國宸卡位，指定打擊又有多個人選，張進德未必有優勢。