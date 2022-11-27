天使與梅西連線拯救災難中場 阿根廷射下氣力放盡的墨西哥

潘帕斯雄鷹阿根廷，首役爆冷敗給沙烏地阿拉伯後，今(27)日凌晨迎來背水一戰，碰頭阿茲特克雄鷹墨西哥，上演中南美雙鷹的精采對決。上半場阿根廷中場災難級發揮，造成全隊僅有1次射門沒有射正，踢得相當掙扎，所幸下半場天使與梅西好友組合成功連線（Lionel Messi），一記遠射拖著阿根廷浮出泥淖，加上後續隊友費南德斯（Enzo Fernandez）勁射助拳，收下艱苦的一勝，避免提早打包回家。墨西哥前段戰貫徹三中衛陣勢，讓對方窒礙難行，可惜難擋梅西個人能力，遭破門後氣力放盡最終吞敗，小組賽前兩戰一球未進。

面對這場Win or go home的關鍵戰役，阿根廷相較上一戰做出多達5位球員的調整，且皆集中在中後場。主要是在邊衛部分推上阿庫尼亞 （Marcos Acuna）與蒙提爾（Gonzalo Montiel），增加左路突破機會與右路防守硬度的企圖明顯，並啟用身材沒那麼高大，但移動靈活的中衛馬丁尼茲（Lisandro Martinez），應對墨西哥快速的球風。中場則擺上了戈麥斯（Alejandro 'Papu' Gomez）與羅德里奎茲（Guido Rodriguez），希望解決上役中場拿不住球，以及出球不順的問題，整體陣型偏向4-4-2。

墨西哥方面，上戰雖然沒贏，但打出精彩的進攻足球，整場帶給波蘭防線不小壓力。此戰陣容有所調整，從原本的4-3-3，改打更趨保守的3-5-2陣型，先求穩守，再伺機反擊的策略可想而知。墨西哥首戰未勝，所以此仗也算是有著輸不得的壓力，否則出線形勢相當被動。主力前鋒洛薩諾（Hirving Lozano）是賽前各界認為將左右戰局的關鍵之一，因為基本上墨國的反擊體系他角色上十分重要。

單騎快馬洛薩諾的突破威脅

開賽之初，阿根廷戰術著重右路進攻突破，特別是此役推上首發的蒙提爾（Gonzalo Montiel）積極拿球，但都遭對方重兵看管，未有太多建樹。反倒是墨西哥，貫徹快速反擊的打法，靠前場雙箭頭洛薩諾與維加（Alexis Vega）勤勞跑位，多次帶給阿根廷後防考驗，特別是洛薩諾表現亮眼，飛快速度與純熟的盤代，在前場頻繁變位，率先為球隊博得首個角球與自由球，但都可惜無法有效破門。墨西哥上半場最接近配門的機會，則發生在賽事第45分鐘，同樣是自由球的機會，維加操刀爆射繞過人牆，可惜遭敵方門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）預判準確將球抱下，完成一次具威脅的精采射正。

災難級中場難滲透銅牆鐵壁

此役阿根廷在中場做了不小調整，但上半場卻未見起色，中路幾乎完全滲透不了，梅西多次後撤拿球接應，卻未能有隊友接應打出配合。墨西哥三中衛體系如銅牆鐵壁，加上墨西哥中場搶斷兇猛積極，讓阿根廷速度打不起來，節奏相當零碎。因此手握較佳的控球權，卻也沒有太大優勢，整個上半場幾乎很少有機會在18區心臟地帶內拿到球，因此只有1次的射門機會，而且沒有射正，戰局可說是相當被動。前役飽受質疑的主力中場德保羅（Rodrigo De Paul）狀態依舊低迷，不僅進攻傳球不到位，還不時掉球給對方快速反擊的機會，半場就至少4次失誤，由他領銜的中場只能用災難級來形容。

天使降臨活絡起右路攻勢

下半場開始，阿根廷眼見中路打不穿，開始加強邊路的力道。上半場多出線在左路的迪馬里亞（Angel Di Maria），開始改到右路游移，中場德保羅也站位靠右搭配，加上梅西形成鐵三角，攻勢也漸漸活絡起來，慢慢見到進球的曙光。第55分鐘，阿根廷迎來此役第一次具有威脅的破門機會，迪馬里亞右路過人後下底傳中給到不錯位置，可惜前鋒馬丁尼茲（Lautaro Martinez）與插上的阿利斯特（Alexis Mac Allister）皆未能接應，錯失了一次大好機會。

梅老闆遠射打破僵局

雖然沒進球，但阿根廷從這次的攻勢中慢慢加溫，特別是在邊路給足壓力的情況下，也讓中路有更大空間，這也為後續破門埋下伏筆。賽事第63分鐘，左路的迪馬里亞再次突破，順利給到中路的好朋友梅西成功連線，雖然距離在18碼區外，梅西仍果斷地起腳遠射，球貼地打入球門右下方死角，門將歐喬亞（Guillermo Ochoa）束手無射，阿根廷順利敲開門，突破僵局取得1：0領先。

阿根廷突破僵局進球，梅西與迪馬里亞（Angel Di Maria）欣喜若狂擁抱。 美聯社

氣力放盡的克武士

遭進球後，墨西哥被迫改變打法，推上希曼尼茲（Raúl Jiménez）與安圖納（Uriel Antuna）兩位前鋒加強火力，但阿根廷也很快在第68分鐘以雙換人應對，並改打三中衛的陣型力求穩固，反倒讓原本希望主打防守反擊的墨西哥很難再越雷池一步。氣力放盡的克武士久攻不下隨，後專注力下降在第86分付出代價，替補上場的費南德斯內切後無人盯防，一腳畫出完美弧線，直攻右上球門死角，為阿根廷殺死比賽鎖定勝局。

探戈軍團摘下此役後，算是對士氣與信心打了一劑強心針，不過壓力仍大，下仗交手波蘭依然有輸不得的壓力，連平局都有可能丟失晉級門票。中場斷線的問題，仍亟需主教練卡帕尼（Lionel Scaloni）設法解決。墨西哥可惜只踢了半場好球，丟第一球後就完全亂了陣腳，攻擊能力還是最大問題，前兩戰皆無法取得進球。目前C組賽事前兩輪踢完，形成沒有人篤定晉級，也沒人提前打包的混戰局面，最終誰能笑著出線，一切只有在下一輪才能見分曉了。