英美大戰雷聲大雨點小 節奏明快進攻卻缺乏創意造就平局

卡達世界盃B組第二輪英格蘭對上美國，由於雙方球風都不算以防守見長，賽前原先被預期會是一場出現多顆進球的火力展示，不料前場比賽皆取得積分的英美兩軍在這場比賽踢得有些綁手綁腳，攻勢發動無法有效串聯，特別是幾次在禁區的大好機會欠缺臨門一腳，最終兩隊都與進球失之交臂，帶著0比0的賽果和1分積分握手言和，也為B組的晉級態勢注入更多懸念。

英格蘭索斯蓋特（Gareth Southgate）與美國貝哈爾特（Gregg Berhalter）兩名主帥不約而同推出傳統4-3-3陣型變體的4-1-2-3陣型，期待能在前場進攻上施加更多壓力，利用「兩翼齊飛」創造更多機會。

凱恩努力想頂進門，可惜此戰無法出人頭地。 新華社

兩隊在開賽後就打起節奏明快的速度戰，利用邊路的「撞牆」小組配合快速地將攻勢從後場推進到對方禁區，攻守轉換相當快速卻未能轉化為有效得分，關鍵在於進入禁區的邊路傳中頻頻遭到對手阻斷，同時鋒線上未能把握住僅有的幾次射門機會，雙方的射正次數有限，也讓比賽遲遲無法突破0比0的僵局。

另一方面，過度仰賴邊路進攻也顯現出中場球員在組織創意上的不足。雖然兩支球隊皆非以技術見長，而是擅長透過速度及身體對抗性來創造進攻的破壞力，但隨著比賽時間邁入後段，雙方為了力保不敗在戰術上漸趨保守，此時場上若能有更具組織能力的中場球員策動攻勢，或許將改寫比賽結果。

普利西奇這一球角度絕佳，可惜命中門楣。 法新社

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）及美國隊麥金尼（Weston McKennie）在上半場都未能把握住禁區內的近距離射門，普利西奇（Christian Pulisic）在第32分鐘則運氣欠佳，一球直奔球門左上方死角的射門命中門楣，都是上半場兩隊積極搶攻卻無法破門的關鍵時刻。

雖然前兩場比賽皆無緣取勝，已斬獲2分積分的美國隊在晉級路上仍大有可為，只要下一場面對伊朗能夠取勝，仍可晉級16強淘汰賽。效力於英超兵工廠的美國隊門將透納（Matt Turner）在本場比賽展現穩健的防守功力，也將成為晉級關鍵戰役的後防定心丸。

看到國家隊踢這麼辛苦，貝克漢不知道有沒有想換上球衣上場。 新華社

英格蘭此役雖然無緣拿下勝利提前晉級16強，依舊展現出他們節奏明快、全員能參與進攻的優點，總教練索斯蓋特若能就久攻不下的賽況更即時做出因應，透過人力調度改變場上氛圍，將有助於帶領三獅軍團在這屆賽事走得更遠。