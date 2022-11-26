快訊

世足賽／假消息！沙國球員否認獲贈勞斯萊斯名車

英美大戰雷聲大雨點小 節奏明快進攻卻缺乏創意造就平局

聯合新聞網／ 逼爺
備受注目的英美大戰卻是雷聲大雨點小，只有賽前短暫的煙火精彩。 美聯社
備受注目的英美大戰卻是雷聲大雨點小，只有賽前短暫的煙火精彩。 美聯社

卡達世界盃B組第二輪英格蘭對上美國，由於雙方球風都不算以防守見長，賽前原先被預期會是一場出現多顆進球的火力展示，不料前場比賽皆取得積分的英美兩軍在這場比賽踢得有些綁手綁腳，攻勢發動無法有效串聯，特別是幾次在禁區的大好機會欠缺臨門一腳，最終兩隊都與進球失之交臂，帶著0比0的賽果和1分積分握手言和，也為B組的晉級態勢注入更多懸念。

英格蘭索斯蓋特（Gareth Southgate）與美國貝哈爾特（Gregg Berhalter）兩名主帥不約而同推出傳統4-3-3陣型變體的4-1-2-3陣型，期待能在前場進攻上施加更多壓力，利用「兩翼齊飛」創造更多機會。

凱恩努力想頂進門，可惜此戰無法出人頭地。 新華社
凱恩努力想頂進門，可惜此戰無法出人頭地。 新華社

兩隊在開賽後就打起節奏明快的速度戰，利用邊路的「撞牆」小組配合快速地將攻勢從後場推進到對方禁區，攻守轉換相當快速卻未能轉化為有效得分，關鍵在於進入禁區的邊路傳中頻頻遭到對手阻斷，同時鋒線上未能把握住僅有的幾次射門機會，雙方的射正次數有限，也讓比賽遲遲無法突破0比0的僵局。

另一方面，過度仰賴邊路進攻也顯現出中場球員在組織創意上的不足。雖然兩支球隊皆非以技術見長，而是擅長透過速度及身體對抗性來創造進攻的破壞力，但隨著比賽時間邁入後段，雙方為了力保不敗在戰術上漸趨保守，此時場上若能有更具組織能力的中場球員策動攻勢，或許將改寫比賽結果。

普利西奇這一球角度絕佳，可惜命中門楣。 法新社
普利西奇這一球角度絕佳，可惜命中門楣。 法新社

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）及美國隊麥金尼（Weston McKennie）在上半場都未能把握住禁區內的近距離射門，普利西奇（Christian Pulisic）在第32分鐘則運氣欠佳，一球直奔球門左上方死角的射門命中門楣，都是上半場兩隊積極搶攻卻無法破門的關鍵時刻。

雖然前兩場比賽皆無緣取勝，已斬獲2分積分的美國隊在晉級路上仍大有可為，只要下一場面對伊朗能夠取勝，仍可晉級16強淘汰賽。效力於英超兵工廠的美國隊門將透納（Matt Turner）在本場比賽展現穩健的防守功力，也將成為晉級關鍵戰役的後防定心丸。

看到國家隊踢這麼辛苦，貝克漢不知道有沒有想換上球衣上場。 新華社
看到國家隊踢這麼辛苦，貝克漢不知道有沒有想換上球衣上場。 新華社

英格蘭此役雖然無緣拿下勝利提前晉級16強，依舊展現出他們節奏明快、全員能參與進攻的優點，總教練索斯蓋特若能就久攻不下的賽況更即時做出因應，透過人力調度改變場上氛圍，將有助於帶領三獅軍團在這屆賽事走得更遠。

美國 卡達 伊朗

相關新聞

英美大戰雷聲大雨點小 節奏明快進攻卻缺乏創意造就平局

卡達世界盃B組第二輪英格蘭對上美國，由於雙方球風都不算以防守見長，賽前原先被預期會是一場出現多顆進球的火力展示，不料前場比賽皆取得積分的英美兩軍在這場比賽踢得有些綁手綁腳，攻勢發動無法有效串聯，特別是

火爆而高潮迭起的戰平之役 荷蘭面臨難解的兩大課題

2022卡達世界盃小組賽A組第二輪，今(26)日凌晨迎來荷蘭與厄瓜多，兩支3分積分球隊的正面碰頭，獲勝一方基本就可鎖定晉級門票，成為本屆賽會第一支前進16強的球隊。

泰托姆、布朗掃除失和流言 新絕代雙驕讓唐西奇也服氣

塞爾蒂克主場125：112輕取獨行俠，以14勝4敗戰績繼續領跑NBA。塞爾蒂克贏球焦點在「絕代雙驕」泰托姆37分、布朗31分，上半場塞軍70：49領先，幾乎提早搞定比賽，塞軍全場最多領先27分，打得獨

世界級球星領軍全攻全守 韓烏毫無冷場的和局之戰

卡達世界盃H組首輪的烏拉圭對陣韓國，賽前兩隊仍被預期在實力上有所落差，一般預料烏拉圭應可憑藉球員們在技術及經驗上的優勢順利擊敗韓國，但當哨音響起後，兩隊卻造就這場比賽成為一場勢均力敵的緊繃戰役。

加拿大發動速度戰 比利時磕磕絆絆度過第一關

作為世界盃資格賽中北美洲及加勒比海區的榜首，加拿大即便是充滿生澀的踏入到世界盃正賽，年輕、有衝擊力的球風也頗受外界期待。而加拿大首戰的對手是上屆世界盃季軍比利時，比利時仍舊是黃金一代為班底，雖然盧卡庫（Romelu Lukaku）因傷缺席，但頂替位置的巴舒亞伊（Michy Batshuayi）同樣是熟面孔，仍然有經驗和默契做後盾。比利時雖然比賽過程中磕磕絆絆，但還是憑藉著巴舒亞伊上半場的進球，最後還是以1：0贏球，取得了第一場小組賽的勝利。

四大射手各有所長 籃網戰力飆升可期

近來籃網不斷地有角色球員演出驚喜，從11月初的小柯瑞（Seth Curry），再到最近超火燙的渡邊雄太（Yuta Watanabe），都以個人的三分砲火助隊取勝。原本籃網只有奧尼爾（Royce O’N

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。