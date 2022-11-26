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火爆而高潮迭起的戰平之役 荷蘭面臨難解的兩大課題

聯合新聞網／ Shiny
2022卡達世界盃小組賽A組第二輪，26日凌晨荷蘭對戰厄瓜多。最終以1比1戰平， 路透社
2022卡達世界盃小組賽A組第二輪，26日凌晨荷蘭對戰厄瓜多。最終以1比1戰平， 路透社

2022卡達世界盃小組賽A組第二輪，今(26)日凌晨迎來荷蘭厄瓜多，兩支3分積分球隊的正面碰頭，獲勝一方基本就可鎖定晉級門票，成為本屆賽會第一支前進16強的球隊。荷蘭是賽前較被看好的一方，確實也靠加克伯（Cody Gakpo）再當英雄迎來夢幻開局，但厄瓜多展現出強烈的贏球渴望最終戰平，雙方連袂上演一場火爆而高潮迭起的戰役，誰能順利分組出線，要待最終輪才有機會揭曉。荷蘭下半場有失歐陸強權的表現，兩大課題若無解，接下來恐怕難走得長遠。

雙方首發陣容配置方面，荷蘭做出3個人員調整，上役雙換人登場建功的克拉森（Davy Klaassen）與庫普麥納斯（Teun Koopmeiners）獲得首發機會，分別取代揚森（Vincent Janssen）、貝格小斯（Steven Berghuis）。克拉森打進攻中場，讓前役英雄加克伯位置前推，企圖讓他靠近門前產生更大破壞力與威脅。而庫普麥納斯則作為防守中場L・德容（Luuk de Jong）的搭檔，希望在護球與後場出球部分給予幫助，解放球隊中場真核，使其展現更多創造進攻的傳球天賦。

後衛方面，小將廷伯（Jurrien Timber）頂替防守依舊毛躁，且在三中衛體系站位偏右無法施展開來的迪利特（Matthijs de Ligt）。整體陣容維持主帥范加爾（Louis van Gaal）招牌的三中衛陣型，但相較上一仗的5-3-2，此役配置則偏向3-4-1-2，傾向在進攻方面加強，特別是對兩邊路的發揮有所琢磨。而主力前鋒德佩則因傷勢未癒而作壁上觀，隨戰局伺機而動。范加爾在賽前記者會上表示「上一戰德佩踢約30分鐘，這場設定目標是45分鐘」，也算提早預告了他不會首發。

厄瓜多部分，相較上一役4-4-2的陣容，此役更趨保守，以5-4-1的陣型應戰，前役梅開二度的隊長瓦倫西亞（Enner Valencia）未因傷勢影響依舊首發，穩守陣地而後找機會反擊的企圖明顯。兩支都擅長快速反擊的球隊交鋒，以布陣看來是滿有機會上演一場快節奏的對攻大戰，也最終賽況也確實如此呈現。

本屆荷蘭的真大腿就是加克伯

前役驚天一頂成為致勝英雄的加克伯，此役用表現強勢宣告自己就是荷蘭本屆鋒線上的真大腿。開賽第6分鐘，加克伯接獲克拉森傳球起左腳勁射破網，為橙衣軍團寫下夢幻開局。其果決強勁的射門讓人看得過癮，助攻的克拉森同樣攻不可沒，馬上為范加爾此役將其前推，並由克拉森組織的陣容戰術調整貫徹執行，若是由第一場加克伯與揚森的組合處理此球，這次不一定會破門。

鋼鐵守將廷伯對於後防線的幫助

被對方進球後，厄瓜多增強進攻力度，幾次撞牆的配合收到不錯成效，加上荷蘭防線有點太過沉退，讓厄瓜多有多次撕裂防線傳中機會，但荷蘭三中衛戰衛穩固，特別是小將廷伯不論解圍與搶斷都可圈可點，用表現證明比起迪利特，他是更適合戰在隊長范迪克（Virgil van Dijk）右側身旁的中衛搭檔。加上門將諾伯特（Andries Noppert）延續上役的精采表現，讓荷蘭帶著1：0的領先進入休息室。

左路強攻但運氣不在厄瓜多

其實落後的厄瓜多上半場並未因落後就亂了陣腳，邊路進攻給荷蘭很大威脅。特別是在左路，隊長瓦倫西亞打點鄧弗里斯（Denzel Dumfries）佔到優勢，不僅有多次傳中機會，更有一次漂亮勁射，可惜遭到擋出。而運氣也確實不在厄瓜多這邊，上半場加時階段，艾斯圖皮尼昂（Pervis Estupinan）把握角球開出後被解圍到腳下的機會射門破網，卻因隊友在越位位置擋到敵方門將被吹不算，失去了中場前扳平戰局的絕佳機會。在上半場雙方控球率幾乎各半，打得相當激烈具火花的情況下，沒能追平是頗為可惜。

瓦倫西亞站出來引爆壓力鍋

荷蘭領先後消極的踢法，在下半場開賽甫4分鐘馬上引爆。一次中場的搶斷後，隊長瓦倫西亞站出來，抓住隊友射門的機會補射破門，比數來到1：1，這也是他本屆賽會的第三顆進球，暫時坐上進球王寶座。這球完全是荷蘭後防承受對方高強度猛攻下，一不留神最終引爆壓力鍋的苦果。厄瓜多氣勢點燃後，拿出趁慎追擊的決心，一波又一波的進攻讓對手絲毫無喘息空間。其中第59分鐘普拉塔（Gonzalo Plata）的一記爆射中柱最具威脅，差點再次改寫戰局。

79分鐘的雙換人不再神奇

賽事第79分鐘，范加爾欲如法炮製上一役雙換人的奇效，將高大前鋒韋霍斯特（Wout Weghorst）與踢法硬朗的中場德魯恩（Marten de Roon）換上陣，替下進球連線的組合加克伯與克拉森。其實這個換人不是很令人理解，畢竟小組賽至今也就他們兩位有進球能力，唯一解讀就是體能上的考量，可惜最終范大廚的魔法未再奏效。相較之下，厄瓜多在第89分鐘推上伊瓦拉（Romario Ibarra）與羅德里奎茲（Kevin Rodriguez）兩位精力充沛的前鋒，他們顯然是對於勝利更渴望的一方，強烈猛攻雖最終未能帶走勝利，卻踢出一場熱情尊敬的熱血足球。

L・德容的無法解放與貝爾溫（Steven Bergwijn）的隱形

回顧此役荷蘭踢得掙扎的原因，首先是中場真核L・德容依舊無法被解放。此役就算搭檔換成庫普麥納斯還是一樣，可以看到他常後撤拿球，並被對手重兵包圍，卻沒人能解救他，不僅影響其發揮組織進攻的天賦，也連帶讓邊路進攻的第一拍難以發動。在資格賽他分球給鄧弗里斯或布林德（Daley Blind）之後的兩路突破進球攻勢，世界盃這兩場完全看不到。下半場范加爾也試圖換上貝格小斯跟德魯恩協助中場節奏疏哩，但也未見太多成效。若持續沒辦法解放L・德容，橙衣軍團後續之路必定踢的辛苦。

另一個隱憂是主力前鋒貝爾溫這兩場表現如同隱形，此役更是半場就被換下，除了拿不住球，突破功力也發揮不出來，狀況只能用差來形容。當然，此前他在鋒線上都是與德佩搭檔，用速度當作武器作為荷蘭雙槍，近兩場因搭檔揚森與加克伯，這類高大但速度稍慢的前鋒默契不足，但在目前德佩因傷無法踢滿全場的情況下，若無法證明自我，只能依舊當個德佩最佳副手，那對於荷蘭鋒線會是一大問題。甚至可以審慎考慮替代人選或應變打法，畢竟加克伯近兩戰證明了自己才是荷蘭前場最重要的角色。上述的兩大習題考驗著范加爾的智慧，更是郁金香再度綻放要跨過的最大檻。

厄瓜多頑強而動容的勝利渴望

厄瓜多方面，再次證明身為絆腳石球隊的頑強韌性，到比賽終秒前，那股持續對勝利追求的渴望，讓人印象深刻且動容。不要命的逼搶，以及漂亮配合的快速反擊，讓他們接下來就算要面對實力看似稍高一截的塞內加爾也無所畏懼。放手一手的精采球風，讓人已開始期待其本屆世足能繼續激起怎樣的火花。

荷蘭 厄瓜多 卡達世足 世足專欄

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