世界級球星領軍全攻全守 韓烏毫無冷場的和局之戰

卡達世界盃H組首輪的烏拉圭對陣韓國，賽前兩隊仍被預期在實力上有所落差，一般預料烏拉圭應可憑藉球員們在技術及經驗上的優勢順利擊敗韓國，但當哨音響起後，兩隊卻造就這場比賽成為一場勢均力敵的緊繃戰役。

開賽之初，兩隊分別擺出4-3-3及4-2-3-1的攻守均衡陣型，我們常見在實力有差距的對戰中，弱勢的一方往往會主動放棄控球權，藉此鞏固後防避免被對手攻破大門，再趁著擋下對方攻勢的攻守轉換間，打出一波帶有速度的防守反擊，用最有效率的方式取得分數，甚至贏得最後的勝利。然而，即便對上蘇亞雷斯（Luis Suarez）、努涅斯（Darwin Nunez）和卡瓦尼（Edinson Cavani）這樣鋒霸組合的陣容，韓國隊從比賽之初就展現出要與烏拉圭爭奪控球權並打起對攻的決心。

南韓後衛金珍洙(後)和烏拉圭後衛瓦雷拉(前)激烈地搶球時露出痛苦的表情。

上半場兩隊都非常積極進行搶攻，中場控球權在爭奪下多次轉換，即便有著激烈對抗，但雙方肢體上還算克制，沒有造成過多的犯規。雖然兩隊皆能在自己控制住球權的時間內組織出一些推進到禁區的攻勢，卻都未能有效射正，將努力的過程轉化為進球，只得帶著0比0的比數進入下半場。

進入下半場後，韓國隊雖然未用盡5人換人名額，但其球員在體力及年紀上的優勢仍使烏拉圭的後防球員有些疲於奔命，但孫興慜（Son Heung-Min）被嚴加看管加上技術上缺乏臨門一腳的終結能力，使得韓國也無法趁機攻破對手大門。最終在雙方球員全攻全守的拼搶中，耗盡了90分鐘的正規比賽時間，雙方握手言和。

烏拉圭在上半場44分鐘高丁的一記頭槌正中左側門柱，南韓驚險逃過失分危機。 美聯社

面對有多名征戰世界頂級聯賽球星組成的烏拉圭隊，正是由於陣中有孫興慜這樣的世界級球星壓陣，透過他在中前場覆蓋大範圍的影響力，讓烏拉圭的防守陣容必須謹慎盯防，從而使韓國隊的其他球員能獲得更多的拿球空間，甚至大舉壓上，和實力強勁的南美勁旅展開對攻。

南韓球星孫興慜(右)帶傷上陣，他一直遭到烏拉圭的嚴密看管，氣得他頻頻向裁判抗議。 美聯社

我們或許能期待，韓國隊已經用第一場比賽證明孫興慜足以帶領他的隊友同歐美頂級球隊互相抗衡，那麼接下來的第二場甚至第三場比賽，韓國也將有與迦納甚至葡萄牙進行團隊全攻全守的能力，為亞洲足球在這次的世界盃帶來更多的驚奇。

烏拉圭此役雖然遭遇韓國的頑強抵抗，仍有過幾次機會差點破門得分，隊長高丁（Diego Godin）和瓦爾維德（Federico Valverde）分別在上下半場時間接近終了的時刻曾上演精彩的攻門，卻都僅以毫釐之差擊中門柱，也成為影響這場比賽最終走向和局的關鍵。接下來的兩場賽事，將考驗他們能否在短期內有效整合陣中戰力，中場球員將肩負起更大責任，成為串聯球隊前後場頂級球員的勝利金鑰。

烏拉圭先發陣容，本場場4-3-3陣型。 美聯社