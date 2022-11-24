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加拿大發動速度戰 比利時磕磕絆絆度過第一關

聯合新聞網／ 閒聊足球事
比利時中鋒巴舒亞伊(右)在上半場44分鐘接獲隊友卡拉斯科的長傳，破了加拿大越位陷阱，攻進關鍵的一分。 美聯社
比利時中鋒巴舒亞伊(右)在上半場44分鐘接獲隊友卡拉斯科的長傳，破了加拿大越位陷阱，攻進關鍵的一分。 美聯社

作者「閒聊足球事」經營同名足球podcast和社群，節目內容含括比賽分析、探討時事和球員故事。 收聽網址>>>https://linktr.ee/linsportswriters

作為世界盃資格賽中北美洲及加勒比海區的榜首，加拿大即便是充滿生澀的踏入到世界盃正賽，年輕、有衝擊力的球風也頗受外界期待。而加拿大首戰的對手是上屆世界盃季軍比利時，比利時仍舊是黃金一代為班底，雖然盧卡庫（Romelu Lukaku）因傷缺席，但頂替位置的巴舒亞伊（Michy Batshuayi）同樣是熟面孔，仍然有經驗和默契做後盾。比利時雖然比賽過程中磕磕絆絆，但還是憑藉著巴舒亞伊上半場的進球，最後還是以1：0贏球，取得了第一場小組賽的勝利。

本場比賽雙方是3-4-2-1的鏡像陣型，也由陣型出發，基本定調了上半場的節奏和格局。當3-4-2-1面對到3-4-2-1，場上會是一個自動對位的情況，自己的單中鋒和兩名內鋒（inside-forward）對位對手的三名中衛，邊翼衛對位邊翼衛，兩名中場對位兩名中場。

保持陣型框架就可以直接對位逼搶，更年輕、更敢於施壓的加拿大自然是何樂而不為，上半場加拿大在比利時的半場8次回收球權，全場比賽共計17次，而這項數據的統計，本身排除了主動的搶斷和攔截，代表是在加拿大對位施壓、但沒有防守動作的情境下，比利時自己持球或者傳球失誤。

伴隨著這樣的背景，加拿大上半場一共完成了22次的射門，還在禁區製造比利時中場維澤爾（Axel Witsel）的手球，得到了一次12碼罰球機會。

但站在門前的，是比利時當家門將、當屆金球獎第7名的庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），加上這不過是加拿大頭牌球星戴維斯（Alphonso Davies）生涯第三次操刀12碼，最終加拿大錯失了率先破門的機會，也和他們隊史首個世界盃進球擦身而過。

比利時門將庫爾圖瓦(中)擋下加拿大球星戴維斯(左)的12碼罰球，讓加拿大錯失在一開賽10分鐘就取得領先的大好機會。 美聯社
比利時門將庫爾圖瓦(中)擋下加拿大球星戴維斯(左)的12碼罰球，讓加拿大錯失在一開賽10分鐘就取得領先的大好機會。 美聯社

回過頭來看贏球的比利時，隊長阿扎爾（Eden Hazard）在賽前很真誠地聊到自己的現況，他表示回首2018年，自己可能在世界前10的位置，但到了現在，已經明白自己不可能重返巔峰。一席話說明了阿扎爾清楚自己大傷過後應該在隊內扮演什麼角色。

而在和加拿大的這場比賽，先發上陣的阿扎爾為球隊在進攻端扮演了銜接的角色，雖然現在回撤中後場的效果已經大不如前，但仍然竭盡所能幫助比利時保護球權，全場下來一共完成了2次過人、製造了對手4次犯規。

比利時隊長阿扎爾(右)雖然已遠離巔峰狀態，但在對加拿大之戰還是有不錯的表現，完成2次過人並造成對手4次犯規。 美聯社
比利時隊長阿扎爾(右)雖然已遠離巔峰狀態，但在對加拿大之戰還是有不錯的表現，完成2次過人並造成對手4次犯規。 美聯社

全場決定性的進球來自上半場第44分鐘，比利時由正中衛阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）在後場持球，游移在加拿大防線的是左邊翼衛卡拉斯科（Yannick Carrasco）和中鋒巴舒亞伊，也因為卡拉斯科不斷試探性的跑動，造成了加拿大越位陷阱的失效，阿爾德韋雷爾德過頂長傳找到反越位的巴舒亞伊，後者完成了進球。

頂替盧卡庫先發上陣的巴舒亞伊是比利時的另一個取勝關鍵，當球隊在中後場面對加拿大不知疲倦的施壓，巴舒亞伊前場支點的角色就猶為重要。

全取三分的比利時在小組賽第二輪將會遇上摩洛哥，而加拿大將要挑戰上屆排名更高的克羅埃西亞。

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