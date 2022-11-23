四替補聯手斬斷坦克履帶 日本爆冷拯救權田修一免當罪人

2022卡達世界盃E組首戰，迎來日耳曼坦克過招藍武士的焦點對決。上半場森保一（Hajime Moriyasu）愛將哲學遭打臉，權田修一出擊犯規送點，讓德國首開紀錄，並在門前多次撲救猶豫，讓日本後防險象環生。下半場日本展現壯士斷腕不成功便成仁的精神，果斷換人收到奇效，三笘薫（Kaoru Mitoma）、南野拓實（Takumi Minamino）、堂安律（Ritsu Doan）三位換上場的戰將聯手破門般平，隨後淺野拓磨（Takuma Asano）幾乎零角度的破門，助藍武士上演逆轉秀，團隊齊心頂住後續對手強攻壓力，最終用鋒利武士刀斬斷日耳曼坦克履帶，暴冷帶走勝利，暫時坐上E組龍頭寶座。

此役雙方先發陣容跟各界預期沒有太多出入，德國擺出招牌的4-2-3-1陣型，較為討論的是中場先上京多安（Ilkay Gundogan）搭配基米希（Joshua Kimmich），而非格列茨卡（Leon Goretzka），邊鋒大腿薩內（Leroy Sane）因傷缺陣，則是賽前較大的隱憂。日本方面，受到質疑的權田修一（Shuichi Gonda）依舊首發，左右邊衛是酒井宏樹（Hiroki Sakai）與長友佑都（Yuto Nagatomo）兩位效力國內聯賽的資深搭檔，中衛主力富安健洋（Takehiro Tomiyasu）因傷板凳待命，由板倉滉（Kou Itakura）先上，而上屆打入16強的要員柴崎岳（Gaku Shibasaki）也從替補出發。前場部分，則沒太多意外，前田大然（Daizen Maeda）頂在最前頭，扛起藍武士的進攻大旗。

開賽初期，日本即展現出無所畏懼的氣勢，伊東純也（Junya Ito）不出所望發揮進攻發電機角色，右路奔放的速度極具破壞力，搭配前田大然前場積極的跑動，給足對手不小壓力。第5分鐘伊東純也便通過右路突破為日本搏得此役首個角球，可惜鐮田大地（Daichi Kamada）角球開壞，並能帶來太多威脅。3分鐘後攻勢再起，日本中場搶斷，再次球給伊東純也，此番成功傳中給到跟進的前田大然破門，可惜被吹越位再先，嚇出對方一身冷汗。

兩隊在上半場都曾出現越位後進球，日本隊的前田大然(25號)是進球後直接被判越位，德國的哈斐茨(7號)則是在經過VAR檢視後被判取消進球。 美聯社

德國的傳控足球，開賽受制於日本的積極逼搶，未有太多機會。首個具威脅性的攻門機會，是第16分鐘基米希（Joshua Kimmich）開出角球，魯迪格（Antonio Rudiger）躍起頭槌接應，可惜從門柱旁掠過。此後德國提升進攻檔次，在第20分鐘打出此役第一次具威脅的組織進攻，但同樣被吹越位在先，卻已經可以看德國開始進入自己的節奏當中，壓著日本在對方的半場打，並在比賽第28分鐘與第29分鐘連續完成兩次射正，讓對方有點喘不過氣。

比賽第31分鐘，德國的強攻終於收到成效，勞姆（David Raum）左路大空檔接到球單刀攻門，造成門將權田修一（Shuichi Gonda）出擊鑄成大錯，犯規送給得對方12碼點球機會，京多安破網為德國首開紀錄，讓賽前就飽受質疑的權田修一，罪人之牌版上釘釘。這球也打開了德國攻擊經脈，讓他們更放得開踢，加上日本並未急著壓上反攻，讓其持續受到日耳曼戰車出砲火猛攻，在加時階段，權田修一險再次成為狗雄，撲救鋪出的角度不理想，讓對手再度破門，還好經VAR判定越位。整個上半場德國控球率達80%，傳球成功率更高達91%，14射門5次射正對比日本1射門0射正的數據完全是碾壓，藍武士能以僅落後1球的局面進入中場休息，已經算是不幸中的大幸。

德國中場球員京多安(右)在上半季33分鐘時的罰踢避開日本門將權田修一(左)，輕鬆將球踢進，這個罰球機會是因為權田修一剷人被判犯規所獲得。 美聯社

下半場日本馬上變陣，推上主力中衛富安健洋，換下久保建英（Takefusa Kubo），改打三中衛的3-5-2陣型，力圖先穩住上半場後段混亂的戰局，並增加兩邊路進攻的本錢，算是滿大膽的嘗試。戰局也因此變得更大開大合，日本的進攻也開始有起色，可惜還是未有破門機會。第57分鐘，日本主帥森保一一反平時保守作風，大膽果決雙換人，推上淺野拓磨對位換下前田大然，並亮出板凳上秘密武器三笘薫增強左路的進攻能力，展現出放手一搏的決心。戰術上也收到不錯效果，讓德國感受到防守壓力，迫使對方也執行雙換人，讓霍夫曼（Jonas Hofmann）與格列茨卡登場，增強左路的防守，以及後場護球與出求的能力。

賽事第72分鐘，森保一破釜沉舟，推上堂安律，換下防守中場田中碧（Ao Tanaka），並隨後在第73分鐘再用邊鋒南野拓實換下酒井宏樹，等於完全棄守強攻，直接孤注一擲。這樣的決心立刻收到奇效，第75分鐘三笘薫左路突破，搭配剛上場的南野拓實唱雙簧，雖然攻門遭諾伊爾（Manuel Neuer）撲出，但堂安律迅速前插破門，為日本扳平戰局。隨後武士刀出鞘，有一就有二，同樣是替補上陣的淺野拓磨，右路接應後推進，在門前幾乎前零角度破門，歡呼聲震撼全場，日本反超戰局。逆境的德國再度變陣，推上菲爾克魯格（Niclas Fullkrug）、格策（Mario Gotze）加強進攻力往狂瀾，可惜越踢越急，直至終場前皆未能再破門，最終以1:2遭逆轉惜敗。繼上屆小組賽敗給韓國隊後，再度於世界盃小組賽輸給亞洲球隊。

事不過三！德國門將諾伊爾(右)在下半場兩次漂亮單手撲球擋下日本隊的攻勢，但第二次撥開後的反彈球被日本隊中場堂安律(8號)補射將比分追平！ 美聯社

綜觀整場比賽，日本有照自己的策略在走，前20分鐘其實踢得不錯，可惜遭點球破門後有些亂了陣腳，但德國卻未能把握日本那陣兵荒馬亂一擊致命，也為後續遭逆轉埋下敗因。日本換人果決收到回報，四位替補戰將上場後皆對進球有貢獻，森保一在被罵了近3年後一戰封神，算是踢出他執教以來的漂亮的一役。反觀德國空握控球權與傳球成功率，卻無法轉化為實質進球，除了令人擔心的鋒線確實乏力，後防也確實毛躁，後兩戰交鋒西班牙與哥斯大黎加，肯定更加難踢，小組賽之路亮起紅燈。

日本隊先發陣容，本場採用4-2-3-1陣型。 美聯社