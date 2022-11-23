盼不到東山再起 貝林傑終與道奇分道揚鑣

2017年，21歲的貝林傑（Cody Bellinger）橫空出世，扛起棒球豪門道奇的「Cleanup hitter」第四棒，菜鳥球季就以39轟敲響名號，2019年再以打擊三圍 .305/ .406/ .629、47轟、115分打點的浮誇成績奪下國家聯盟MVP。若單看生涯前期的數據，僅僅3年便獲獎無數的貝林傑會是大聯盟新生代的看板人物、甚至預測他將進入古柏鎮也不為過，豈料一次慶祝導致的傷勢卻成了摧毀生涯的導火線，接下來的賽季，貝林傑幾乎年年都是季前球評們口中「東山再起」獎項的預測人選，卻又年復一年地讓球迷失望。

在2021年的大聯盟球衣銷售排名中，貝林傑的高人氣讓他站上全聯盟第6——即便他面臨連續兩年的大低潮，足見洛杉磯球迷們多麼希望這位年輕人能找回過去的自己。細數他在生涯初期達成的各種成就，菜鳥球季就以驚人的炮瓦打出名堂，不只帳面，進階數據也為他背書，最大擊球初速（Max Exit Velocity）排在聯盟前10%，雖有著極高的揮空與三振率，但優秀的本壘板紀律也為他帶來聯盟前20%水準的保送率，生涯首年就打出138的wRC+，季末也獲得最佳新人的殊榮，與同年登上大聯盟、效力於美聯東區另一支豪門球隊洋基的「法官」賈吉（Aaron Judge）遙相呼應，兩人都頗有接班球隊領袖、甚至聯盟門面的風範。

賈吉(左)與貝林傑(右)在2017年分別贏下美聯和國聯新人王頭銜，但接下來的發展卻是南轅北轍，貝林傑下季的新合約總值恐怕只是賈吉的零頭。 2017 Topps Now 球員卡

作為初生之犢不畏虎的超級新人，貝林傑的實力在2019年迎來重大突破，該季的炮瓦再升級，狂敲47發全壘打、115分打點，上壘率也正式突破四成，整季下來的xwOBA是怪物般的 .430、wRC+ 161，甚至連老毛病——三振率也一併治好，從新人年的26.6%驟降到聯盟前段班的16.4%，守位轉往外野後也展現出超人般的運動能力，同年甚至帶回了生涯第一座右外野金手套，該年的貝林傑可謂一點死角都沒有的完美打者。

受新冠疫情影響的2020賽季，例行賽在突發延期後又重啟，許多球員水土不服地出現罕見低潮，受害者之一的貝林傑在60場的縮水賽季中僅繳出 .239/ . 333/ .455的打擊三圍，與幾個月前的MVP簡直判若兩人，當人們質疑他的好表現是否只是曇花一現時，19年那個統治賽場的他在季後賽回歸，先是美技沒收塔提斯（Fernando Tatis Jr.）可能逆轉戰局的全壘打，在國聯冠軍賽與勇士的關鍵第七戰，7局敲出致勝的陽春砲奠定勝基，他在休息室外與當時的隊友赫南德茲（Enrique Hernández）振臂慶祝時力道過猛，右肩因此脫臼，然而就在這一擊後，貝林傑的球員生涯急轉直下。

與貝林傑(右)擊掌慶助時千萬要小心，否則可能害他肩膀再次脫臼。 2021 Topps Bunt 球員卡

貝林傑接下來的成績呈雪崩式下跌，2021說是場惡夢也不為過，有球迷以「在道奇隊連貝林傑都得打第九棒」來強調道奇打線有多麽堅實，事實上，該年他的wRC+低到只有47，不要說聯盟平均水準，連其他球隊的板凳球員都不如， .165/ .240/ .302的打擊三圍更是慘不忍睹，負1.0的勝場貢獻值（WAR）更說明將他擺在場上就是對球隊的傷害。此外，大大小小的傷勢也逐漸找上貝林傑，4月時遭對方投手補位時傷及小腿，主場出賽揮棒傷了腿筋、外野防守時又因與隊友溝通不良相撞傷及肋骨。

但，這樣就能將貝林傑的低潮與傷勢套上因果關係嗎？其實並不盡然。首先，他的本壘板紀律盡失，保送率在2022降到生涯新低的6.9%，不但少於生涯的11.0%，甚至已經低於聯盟均值的8.2%。擊球品質上，除了滾地球比率增高，飛球率雖在近兩年攀升到生涯最高的47%，但這樣的革新卻沒有轉換成高品質的長打，近兩年的擊球仰角分別是22.2與20.3度（聯盟平均12.7度），已經高得讓人不得不去懷疑他是不是刻意為之，但連續兩個創下生涯新低的Barrel%（7.1%、8.3%）也說明這樣的改變對他毫無助益，只是增加了毫無價值的軟弱飛球。

或許貝林傑本來就不是當巨砲的料，但他為了追求長打而失去本壘板紀律，打擊表現愈加低迷。 2022 Topps 球員卡

與理想中的砲手不同，貝林傑的生涯首安是靠著內野滾地球「跑」出來的，可見他對職業付出的努力與敬業，在搜尋網站上搜尋「Bellinger」、「Adjustment（調整）」、「Rebound（復甦）」等字詞，會發現近三年就有超過十頁的搜尋結果，過去國內外已經有不少寫手根據他短期的表現做出樂觀的預測，但長期觀之才會發現，近兩個球季間的短暫爆發，都只是偶一為之的離群值（outlier）而已。

「巔峰的貝林傑」成了在季後賽等關鍵賽場上偶然客串的隱藏角色，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）告訴記者羅森索（Ken Rothenthal），貝林傑在休賽季強化了自己的肩膀，並更換了訓練團隊，只要一年的合約也好，讓他證明身手可以回到2019年時的自己，並重建自己的身價，這或許也是道奇球迷的期待，但考量到續約將達到1500萬左右的價碼，如今，道奇球團做出不續約的決定，儘管仍有可能重新以低價簽回，但顯然機會不大。曾經的洛城英雄在迅速崛起後落下，下一個著落點仍然未知。