荷蘭雙換人變陣奏奇效 小將加克伯驚天一頂助鬱金香綻放

今(22)日凌晨所踢響的世界盃A組賽事，由重返世界盃舞台尋求打破無冕魔咒的橙衣軍團，交鋒二月剛拿下非洲盃冠軍的非洲雄獅塞內加爾。荷蘭靠著第79分鐘雙換人變陣奏效，讓位置前推的小夥子加克伯頂入致勝球，加上替補上陣的克拉森錦上添花殺死比賽，最終睽違8年再登世界盃殿堂的鬱金香順利綻放，為衝擊大力神杯邁開重要第一步。

此役雙方都受到傷兵困擾，無法以100%的陣容應戰。荷蘭方面，頭號射手德佩（Memphis Depay）因傷勢剛復原，只能從板凳出發。不過橙衣軍團主帥范加爾（Louis van Gaal）依舊擺出招牌的3-5-2陣容，德佩的位置由揚森（Vincent Janssen）替代，成為與貝爾溫（Steven Bergwijn）一高一快的搭配。另一個稍微出乎意料的安排，則是中衛上並非如外界預計擺上廷伯（Jurrien Timber），而是讓效力拜仁慕尼黑，企圖洗刷歐國杯恥辱的迪利特（Matthijs de Ligt）先上。

塞內加爾方面，王牌球星馬內（Sadio Mane）雖然有被帶進大名單，但最終評估傷勢後確認無法趕上本屆賽會，算是給這支非洲勁旅一記最沉重的打擊，在原本4-3-3體系上，少了最重要的破門利器。

甫開賽不到一分鐘，迪利特就因失誤給了塞內加爾此役首個角球機會，所幸沒造成傷害。不過非洲雄獅展現出帶著馬內精神一同奮戰的決心，高位逼搶的戰術，持續帶給對手不小壓力，踢法算是相當簡單直接。反觀荷蘭戰術上雖然有意讓出控球權打反擊，但楊森與德佩實力還是有差，縱使有做好工兵該完成的工作，但存在感極低。荷蘭幾次快攻就算能打穿防線，都欠缺有人跳出來完成致命一擊，上半場射正數掛零，最有威脅的一次進攻是第40分鐘的貝格小斯（Steven Berghuis）一腳遠射。

而當家中場F・德容（Frenkie de Jong）狀態沒到位，則是另一個橙衫軍上半場苦戰原因。其中第19分鐘一次射門機會猶豫放槍，以及第29分鐘差點在自家門前送給對手大禮，都是有失他水準的表現。反倒是年輕小將加克伯（Cody Gakpo）成為亮點，幾次傳中頗具威脅性，多次爭得角球，操刀自由球也中規中矩，身為進攻中場的他，威脅性甚至比兩個前鋒還大，用表現回報主帥范加爾對其的器重與信任，也為他下半場做英雄留下伏筆。

荷蘭隊年輕小將加克伯（Cody Gakpo，中）成為亮點。 新華社

下半場荷蘭加強右路進攻的發力，鄧弗里斯（Denzel Dumfries）加入支援原本唱獨角戲的加克伯，搏得不少定位球的機會，卻仍難破由E・曼帝（Edouard Mendy）把手的大門，讓荷蘭不得以於第62分變陣，推上隊上頭牌德佩試圖改變戰局。不過德佩登場後的前10分鐘，對戰況並未起到化學效應，心急的情況下，反倒是給塞內加爾有快速反擊的機會。其中第73分鐘古爾（Idrissa Gueye），差點為僵局首開紀錄。所幸荷蘭國門諾伯特（Andries Noppert）奮勇檔下，凸顯自己此役搶下首發的價值。

賽事第79分鐘，荷蘭雙換人，克拉森（Davy Klaassen）、庫普麥納斯（Teun Koopmeiners）兩位進攻中場上陣，試圖解決此役中場出球不順的困境，並將加克伯推向靠前，做為灘頭堡的進攻支點。這樣的戰術馬上收到奇效，第84分鐘，F・德容左路傳中，加克伯殺出前插驚天一頂，施展鬱金香盛開的魔法，突破僵局助荷蘭取得1：0領先，值得一提，這球剛換上場的克拉森所發揮的牽制效果也至關重要。隨後雙方打法也發生改變，塞內加爾不得以強攻追分，也讓荷蘭有更多打反擊的機會，比賽終了前克拉森錦上添花再入一球，橙衣軍團就以2：0在苦戰中氣走非洲雄獅，收下3分積分，爭奪分組第一上處於領先優勢地位。

荷蘭雖全取3分，卻也有幾點須再留意與檢討。首先是後防上迪利特並沒有洗白的表現，反倒依舊毛躁還領了一張黃牌，若後續面對實力更堅強的對手未能修正或在人選上更替，很有可能付出失球代價。另外中場要員貝格小斯，此役狀態也堪憂，表現猶如隱形，若橙衫軍要走得長遠，他這個位置也至關重要。

不過這場惡戰對荷蘭來說還是有些收穫，首先是世界盃初登場的門將諾伯特表現可圈可點，小將加克伯更是用進球讓全世界記住他的名字，加上在A方案施展不開的情況下，用B方案馬上收到成效，也足見老帥范加爾的足球智慧。

而鎩羽而歸的塞內加爾，雖然踢了前80分鐘的好球最終落敗，難免士氣打擊，但在少了頭號球星馬內情況下，還是展現出頑強競爭性，延續這個踢法，後續爭奪晉級門票依舊相當有機會。