伊朗主力門將傷退讓防守戰變調 三師軍團掌握展示火力良機

卡達世界盃B組賽事由英格蘭與伊朗的對戰揭開序幕，賽前三獅軍團雖然被一片看好能拿下勝利，但伊朗在面對強隊祭出的一貫防守陣型，也讓各界預期這場比賽將出現低比分的賽果，卻因伊朗門將提前傷退而變調。

擺出5-4-1防守陣型的伊朗在比賽一開局就面臨英格蘭在進攻端的壓迫，主力門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）在防守過程中與隊友相撞，導致鼻樑出血及出現腦震盪的症狀而提前在第20分鐘即宣告傷退。

英格蘭中場貝靈漢(右)在上半場35分鐘時在門前將球頂進，為球隊先馳得點。 美聯社

能力有落差的替補門將H・侯塞尼（Hossein Hosseini）上場後隨即迎來噩夢般的賽事走向，與貝蘭萬德的防守範圍廣闊不同，受限於身材，H・侯塞尼在門前的防守範圍較小，且臨危受命即遇上大場面，掌握絕對控球優勢的三獅軍團在第35分鐘由19歲小將貝靈漢（Jude Bellingham）攻破伊朗隊的嚴防大門取得領先。

英格蘭後衛薩卡(左)在上半場第43分鐘時於門前起左腳射進球隊的第二球。 美聯社

陷入落後的伊朗不得不將整體戰術從嚴守反擊轉換成主動出擊，卻顧此失彼讓以速度見長的英軍透過前場的小組配合快速撕裂防線，創造出更多的射門機會。上半場結束前，薩卡（Bukayo Saka）於第43分鐘靠著隊友定位球創造出的空檔凌空抽射破門，加上史特林（Raheem Sterling）傷停補時快速推進後在門前近距離踹門成功，讓英格蘭在上半場就取得3比0的絕對領先。

在球隊0：4落後的情況下，伊朗前鋒塔雷米(左)在下半場65分鐘時為球打破鴨蛋。 美聯社

面對這樣的逆境，波斯戰士們在「伊斯蘭世界」首度主辦的世界盃展現永不放棄的精神，下半場開始後透過大量的球員輪替加深進攻力道，甚至變陣成主打雙前鋒的陣型，雖然在後衛及守門員能力有限的情況下於第62分鐘遭到薩卡梅開二度，一度以0比4落後，進攻核心塔雷米（Mehdi Taremi）隨即也在第65分鐘前插破門，不僅幫助球隊攻破對手大門，更激起全場伊朗球迷的加油士氣。

下半場伴隨著英格蘭取得大比分的領先優勢，讓兩隊的攻守轉換愈加快速，伊朗隊即便貴為亞洲強權，仍舊在這樣的攻守移轉中出現過多的防守失誤，給予對手多次射門機會，比賽第71分鐘及第89分鐘，替補上陣的進攻悍將拉許福特（Marcus Rashford）和格拉利許（Jack Grealish）在運動戰中幫助英格蘭再進兩球。

伊朗隊的鬥士之心縱使受到打擊卻從未停止跳動，最後補時階段仍積極搶攻，造成防守球員在禁區拉人犯規，塔雷米於第90+10分鐘順利罰進12碼點球，為全場的伊朗人保留住對本次世界盃的鬥志及尊嚴。

終場，英格蘭就以6比2擊敗伊朗，拿下今年在卡達世界盃的首勝，也獲得3分積分，成為暫居領跑B組的排名首位。

伊朗先發陣容開賽就變了調，頭號門將貝蘭萬德因與隊友相撞出現腦震盪現象提前退場，而替補門將落差太大，遭英格蘭大屠殺。 美聯社