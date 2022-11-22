在魔獸前狂砍51分 從天而降的新台灣人阿巴西

台灣職籃T1聯盟中信特攻後衛189公分「新台灣人」阿巴西，跟桃園雲豹中鋒「魔獸」霍華德對轟，兩人不斷上演「神仙球」，阿巴西神乎其技單場砍進51分，連魔獸都忍不住好奇想認識這個24歲年輕人。

魔獸來台首秀「中信特攻vs.桃園雲豹」之戰，全台灣都在看，Youtube線上同時有超過25萬人收看比賽，寫下台灣職籃紀錄。阿巴西39投22中，其中三分球14投7中，全場攻下51分，靠著阿巴西驚人手感和各種得分方式，中信特攻上半場取得21分領先(72：51)。

下半場中信未能守成，魔獸在第三節帶動士氣，第四節瘋狂個人秀，硬是把比賽拖進延長賽，魔獸打出38分、25籃板、9助攻超人數據，帶領雲豹120：115逆轉勝。魔獸首秀全台瘋狂，阿巴西狂砍51分，意外成了台灣球迷心目中「英雄」。

賽後魔獸特別找上阿巴西私訊聊天，真正認識這個台灣籃球培養出來球員。

阿巴西原本是塞內加爾人，在日本出生，8歲移居台灣，2020年放棄塞內加爾籍取得台灣身分證。阿巴西在台灣念國高中、大學，打大學籃球，在T1聯盟屬於本土球員，不受上場時間限制，一旦加入中華男籃打國際賽，阿巴西就要被定位在「歸化球員」。

儘管阿巴西8歲就在台灣生活、成長，但未能在16歲以前取得台灣身分，無法以本土球員代表中華男籃參加國際賽。2022年初中華籃協準備向國際籃總提出申請、審核，8歲就在台灣成長，參與校園學生籃球，在台灣居住滿16年的阿巴西，有沒有機會被視為本土球員。

阿巴西（左一）已取得中華民國身份證，並且能說流利的國語，他有機會成為T1聯盟的超級球星，未來也應該會以本土球員身份代表中華隊出賽。 聯合報系資料照片

阿巴西從天而降，出色體能速度和過人爆發力，同時具備優質手感和進攻技巧，阿巴西加盟T1聯盟中信特攻第一季就入選年度第一隊，場均20.7分、6.5籃板、3.3助攻。

今年阿巴西更成熟，進攻手段和比賽節奏掌控更自在，對抗魔獸之戰砍51分，讓更多台灣人認識他。阿巴西今年球季場均26.2分、6.4籃板，進攻端表現更有爆發力，三分命中率也提升到4成1，比上季3成1有明顯進化。憑著阿巴西穩定進攻表現和強大牽制力，中信特攻在得分武器和戰術、用人都處於相當優勢。

阿巴西2021年曾入選中華男籃參加「2021年亞洲盃籃球資格賽」第三階段賽事，當時阿巴西就是以歸化球員身分出賽。許多球迷早已把阿巴西視為「新台灣人」，跟中華男籃第一個歸化球員「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)一樣，都是台灣球迷共同最愛和期待。

目前中華男籃已經有第二個歸化球員阿提諾( William Artino)，阿巴西出身、成長，與台灣地緣性和從小參與學生籃球聯盟，這樣的背景和在台灣居住超過16年，確實很有機會通過國際籃總核定，成為中華男籃本土球員。

看完NBA魔獸秀，同時目睹「新台灣人」阿巴西個人超級得分秀，阿巴西人氣和知名度瞬間爆棚，創造更多關注和網路聲量，這是「魔獸效應」最意外收穫。

台灣職籃產業版圖正在迅速擴張，影響力無遠弗屆。2020年PLG聯盟創立，打開台灣職籃視野，建立主場營銷結構，2021年T1聯盟成立加入職籃產業，創造另一個職籃聯盟生態，兩個聯盟相互競爭、暗中較勁，也相互刺激成長。

阿巴西有實力和機會成為T1看板人物，並以本土球員身分為中華男籃出賽，新台灣人正在開啟一段全新籃球人生。