中職／市場只見新人笑 超高薪巨星還在找落腳處

日本職棒這個季後的自由市場，原本因為阪神虎隊西勇輝、岩崎優、岩貞祐太，以及廣島鯉魚隊西川龍馬、野間峻祥等各隊主力投打相繼宣告續留而略顯沉寂。不過近期因為太平洋聯盟的幾名強打者陸續有了動作而熱鬧起來。

2019年打擊率高達3成29，成為史上第四位「捕手打擊王」的西武打者森友哉，以4年18億以上的超級大約跳槽到歐力士。然而，剛完成連霸以及隊史相隔26年日本一的歐力士補強還沒有停歇，預計給近藤健介一張4年總值18億日圓的合約，想要跟其他球隊爭搶這位打擊高手。同屬洋聯的軟銀鷹準備端出6年30億日圓，以他們過去補強的大手筆來看不意外，倒是西武也開出6年24億日圓相當罕見。西武除了為了填補森友哉離隊的火力空缺，主要也想送給新任監督松井稼頭央一份大禮。

另外歐力士在拿下日本一總冠軍之後，同意陣中強打者吉田正尚透過入札制度挑戰大聯盟。吉田正尚本季有3成35打擊率，敲出21轟、88分打點，一旦轉戰MLB，價碼也絕對不會差。

這3名洋聯的強力左打新球季可能都將轉換球隊，勢必為聯盟的勢力版圖帶來一番衝擊，同時他們的薪資也都將水漲船高。以森友哉來說，本季2億1,000萬日圓，明年年薪至少加倍成長。近藤健介也有從本季2億5,000萬到翻倍的行情，都是相當驚人的成長幅度。

不過兩相對照，幾名曾經風光的老將，則是面臨到選手生涯晚期的落寞景象。還記得金子弌大（原名：金子千尋）嗎？5年前他可曾經是以6億日圓躍居全NPB最高薪的球界第一號投手，不過隨著身手下滑，身價也一路滑落。2019年轉到日本火腿隊之後被減薪到1億5,000萬，今年再降到只剩2,000萬。39歲高齡的他在10月份成為自由契約選手之後至今沒有找到落腳的球隊。金子千尋還在陣的時候歐力士還是一支B級球隊常客，而今前東家已經成為日本總冠軍隊伍。

金子弌大幾年前還是6億的第一高薪球員，但被日本火腿隊釋出成為自由契約選手之後至今沒有找到新東家。 擷圖自金子弌大推特

35歲的山口俊也還是苦無新東家，他曾經在2019年以15勝4敗、188次三振奪下央聯勝投王、勝率王和三振王，年薪最高達到2億3,000萬日圓。2019年底他以入札制度加盟多倫多藍鳥，不過只待一季，共出賽17場，拿下2勝4敗，防禦率8.06，去年季前就被放入指定讓渡名單。2021重回巨人之後年薪只剩3,000萬日圓，不及赴美前的1/8。這兩年他在巨人戰績只有2勝8敗，巨人隊戰績也不好，山口俊遭到釋出後並未參加12球團戰力外測試，加上過去曾有暴行等負面行為，想要在NPB找到球隊，難度相當高。

另外一名39歲的老將松田宣浩運氣就還不錯，離開軟銀之後被巨人隊網羅，並將被賦予精神領袖的角色。「熱男」松田宣浩過去是軟銀的看板球星，幫助球隊拿下7座冠軍，其中一度還4連霸，生涯累積301轟、991分打點之外，也是洋聯三壘手金手套8屆得主，年薪最高曾達到4億5,000萬日圓。首度轉戰中央聯盟，一般認為，雖然身手已經大不如前，不過經驗豐富的他可以幫忙指導陣中的年輕球員，再加上頗有人氣，可以帶動球隊氣氛，對於季後FA補強頻頻碰壁的巨人軍來說倒是一個小小的收穫。