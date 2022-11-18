西區頂尖控衛的崛起 新雷帝亞歷山大值得明星賽肯定

雷霆身為聯盟小市場球隊的典範，手握滿滿選秀籤瞄準著未來光明，即使重建尚未完成，但當年透過交易換來的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，如今已成長到超乎當年預期的檔次。本季雷霆截至目前為止戰績七勝八敗，但是西區8到13名競爭異常激烈，只能暫時排在第11名。

亞歷山大比起上季更是大幅進化，場均得分從24.5分一舉躍居到32.3分，進攻模式多往籃框攻擊的他，投籃命中率大幅提升到54%。此外，亞歷山大除了得分之外，表現更是攻守兼備，場均5.9助攻4.5籃板1.9抄截1.4火鍋，相當全面。今年24歲的亞歷山大在開季至今展現完全不同層級的影響力，近三場更有37、37、42分的演出，11月份平均33分，兩分球命中率高達57.9%，狀態火熱。

亞歷山大本季做出其中一項重大改變，即是大幅減少三分球投射比例，前兩個賽季單場出手4.9、5.3次，本季驟降到2.9次，重質不重量，帶來更好效果。他在三分球上命中率達40%，防守者依舊不敢因為亞歷山大不常投三分球而輕易放對，前一場對巫師他更是在讀秒階段飆進準決殺的逆轉三分彈。

本季亞歷山大平均一場球出手21.6次，比上季多不到三次，但是他勇於挑戰籃框的攻擊模式卻因此替球隊都帶來更佳的效益和個人創造更佳效益。他的出手選擇更為合理，沉穩，站上罰球線次數也由上季7.2次提升到8.4次，罰球命中率更高達九成。

亞歷山大本季大幅減少三分線外的出手，一反聯盟趨勢地去增加切入比例，結果讓他的投籃質量更高，平均得分也增加三成以上！ 美聯社

至於亞歷山大的好表現能否獲得更多關注，值得榮膺明星賽肯定，一大部份也要取決於雷霆戰績的幫忙。他上季24.5分5.9助攻5籃板，論數據就是個明星級表現無誤，但就敗在球隊戰績無法說服人他帶隊能力出眾。雷霆上季僅24勝58敗，團隊得分上賽季103.7分，但本季狂飆到116.6分名列聯盟第六，例行賽程還沒進行到20%，勝場數卻幾乎是去年的三分之一了，若球隊能保持當前節奏，超越上季勝場數，理當不是太大問題。

本季雷霆圍繞著亞歷山大的團隊配合更加成熟，主軸明確，角色球員各司其職，掩護、走位、埋伏、卡位爭搶籃板，毫不含糊。球隊掌握防守籃板與抄球後的轉換快攻更是這批年輕人的拿手好戲。

個人表現上，亞歷山大主打控球卻有超出規格的6呎6吋身高與驚人的6呎11吋臂展，能幫助他在協防封阻與抄球判斷上佔到優勢。進攻組織端，他不是屬於第一步飛快，直來直往就能切爆你的那種球員。他之所以難以單防在於他啟動後的變速十分刁鑽，切入行進間的步伐跨距相當大且富有變化性，上籃終結的手感又很柔軟，並懂得用身體護球。可以看見的是，亞歷山大懂得更加善用他的身材優勢去背框單打對手後衛，增加背框攻擊的嘗試，轉而變面框之間的轉換，因為進攻武器更加多元而令對手難以防守。

亞歷山大集中在油漆區的進攻選擇，得手成功率在聯盟所有後衛中排名前五。無論他是經由擋拆掩護後的中距離拔起，假動作騙起對手再朝籃底進攻，或他個人歐洲步變化踩進禁區的漂亮上籃，如此攻擊模式迫使對手不得不在他過了第一道防線之後便縮小防守圈來協防。因此，亞歷山大只要行進間冷靜觀察隊友的位置，往外分球必定會出現空檔的投射機會，也是現今雷霆常見的模式。

亞歷山大本季手感火熱，目前投籃命中率54.8%、三分球命中率40.0%、罰球命中率90.6%，與柯瑞、布里吉斯是少數還能維特在180俱樂部的球員。 美聯社

亞歷山大或許不是打球很華麗的球員，他沒有柯瑞、唐西奇、里拉德那種頂級後衛的全能身手，也沒有新生代佼佼者莫蘭特那種逆天的體能與滯空能力，但是他有著偏向傳統高控衛球風的老派優雅，無論是進攻、傳球視野，防守都有他獨樹一格的特色。

要與這些來自更佳戰績勁旅的球星比拚，亞歷山大在西區想以後衛姿態進到明星賽確實有難度。但是原以為生涯成長曲線接近高原期的他，沒想到本季卻出現爆發性的主升段，只要亞歷山大能擺脫過去因傷病困擾，出勤不太理想的狀態(過去兩季例行賽分別打35、56場)，那麼雷霆的戰績就有高機率能往上攀升不少，自然就有機會出線獲得明星賽肯定。亞歷山大身為新雷帝，又一位西區新生代超級控衛的崛起肯定不容忽視。

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