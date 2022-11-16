帶來激情與忠誠 報到一年的波蘭新兵凱許

現年25歲、出生英格蘭斯勞的凱許(Matty Cash)在諾丁漢森林的青年學院發跡，也是在那裡，凱許的成長軌跡從進攻中場轉向邊後衛，讓森林的學院經理Gary Brazil期許成為一名「完美的現代後衛」。

20-21賽季凱許轉會去到阿斯頓維拉，並且通過出色的運動能力和平衡的攻守，成為了21-22賽季隊內的最佳球員。那個賽季的38輪聯賽凱許全勤先發，其中只有50分鐘被提前換下，總計3377分鐘的上場時間在英超所有球員中位列第四，也是非門將的第一。

4球3助攻，場均2.3次搶斷和1.3次攔截，還有引人矚目的出勤率，但即便是這樣的賽季成績單，要想在英格蘭最擁擠的位置脫穎而出仍非易事，以當時《太陽報》所做的民意調查，19.3%的球迷認為凱許已經有足夠的實力獲得英格蘭徵召，另外73.6%的球迷認為凱許還不足以突出重圍。

也是在這樣的背景下，讓處於生涯上升期，有心出戰國際賽的凱許開始起心動念，打算在日後代表波蘭，也是他外公外婆出生的地方。

去年10月，歷時半年左右的申請凱許正式成為波蘭公民。尤其選在波蘭正在競逐世界盃門票的時間點披上戰袍，讓凱許在各方面都得到了很高的接受度。

凱許目前效力於英超阿斯頓維拉隊。

「我要感謝總統、我的家人和其他幫助過我的人。現在是迎接新挑戰的時候了，我會為這個國家付出我的一切。」

加入球隊後，凱許主要擔任右邊後衞和右邊翼衞，也曾在今年年中歐國聯的比賽上、以右邊中場的角色替補上陣。而過程中最重要的參與，就是幫助波蘭在驟死賽上2-0取勝瑞典，完成挺進世界盃正賽的那一步。

回顧凱許第一次以波蘭球員的身分參加賽前記者會，充滿壓迫感的提問紛至沓來，其中有一題他被問道：「在世界盃年你將為波蘭國家隊帶來些什麼？」凱許的回答是：「激情和百分之百的忠誠。」

凱許可能不屬於那種一眼驚豔的球員，但是穩定和一致性讓他相當耐看。而波蘭若想在和阿根廷、墨西哥、沙烏地阿拉伯的分組中扮演黑馬，凱許所代表的中生代力量將會扮演其中的關鍵因素。