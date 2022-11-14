日韓球星穩定輸出大聯盟 台灣為何跟不上世界？

大聯盟自由球員市場即將開市，除了巨砲賈吉（Aaron Judge）、明星游擊手透納（Trea Turner）、柯瑞亞（Carlos Correa）的動向最受矚目外，不少球隊與媒體卻在此時將目光轉向太平洋彼岸。這是因為今年冬天又有多位日職大咖決心越洋挑戰大聯盟。除了前年拿下投手三冠王的軟銀鷹王牌投手千賀滉大早在季中就宣稱將行使海外FA，目前已傳出天使跟巨人有意網羅外，還有剛幫助歐力士野牛拿下日本一的兩屆打擊王吉田正尚、初加入職棒一鳴驚人但近年表現掙扎的阪神虎投手藤浪晉太郎以及DeNA海灣之星的守護神山崎康晃據傳也都有意透過入札制度轉戰大聯盟。

FA市場雖然還沒開張，各隊GM可也沒閒著。世界大賽才剛結束不到一週，交易球員從不手軟的光芒馬上將先發一壘手崔志萬送往海盜。明眼人都能看出一向看緊荷包的光芒之所以急於出手，是為了省下崔志萬明年上看450萬美元的薪資。而收下他的海盜除了正缺一壘手之外，還打著明年交易大限前有機會用崔志萬換來潛力新秀的如意算盤。

南韓籍球員崔志萬被光芒交易到海盜，解決海盜急缺一壘手的問題。 美聯社資料照片

不論是即將渡海而來的千賀或身為現役主力的崔志萬，亞洲球員融入大聯盟以至於成為焦點人物的現象早已是司空見慣。甚至對許多球迷來說，既然已經經歷過百年難得一見的大谷旋風，後續千賀等日職球員的加盟只能是「曾經滄海難為水」，勢難再激起相同的震撼。而崔志萬甚至不是現今大聯盟最好的韓籍球員——在他前面還有今年季後賽幫助教士掀翻道奇的金河成。只花了不到兩年的時間，金河成就已經從實力不明的前韓職球星，搖身成為扛下超級球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）遺缺的不動游擊手。

日韓球員在大聯盟打得如此風生水起，就越加突顯台灣球員缺席的落寞。今年打過四隊的張育成，是碩果僅存唯一留在大聯盟40人球員名單的台灣球員。即便往下發掘，如今在農場打拼的台灣球員也只有11位。而且除了已老大不小仍企圖重返大聯盟的黃暐傑以及透過選秀加入響尾蛇，今年首度升上3A就遭觸身球球吻從此高掛免戰牌的林家正外，就只有身處紅襪的劉致榮在今年升上2A，其餘都是資歷尚淺頂多有高階1A的經驗。即便未來真有機會升上大聯盟，最快也都在兩三年後。

黃暐傑剛與巨人隊續約，將受邀參加大聯盟春訓，成為下一位最有機會升上大聯盟的台灣球員。 中央社資料照片

非但如此，這些小將雖說年紀輕輕實力尚待觀察，但美國媒體現階段對他們未來發展潛力的評價，至多也只能說是差強人意。除了去年年中赴美的李灝宇目前排名費城人30大新秀第6位、去年底簽約的林昱珉第一年投完就躋身響尾蛇30大新秀第15名外，其餘來自台灣的新秀無一能擠進各隊的30大新秀名單。

日韓名將「冠蓋滿京華」，台灣球員「斯人獨憔悴」，如今只剩下台美混血的響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）嶄露頭角能讓國內媒體大書特書。這對年初才剛超越韓國在世界棒球排名僅次於日本的台灣來說無疑是極大的諷刺。台灣業餘棒球尤其是青少棒實力之堅強、國際賽成績之優異一直是有目共睹。而中華職棒在這幾年不斷發展下，也正準備重回睽違十多年的六隊規模。不論是業餘或職業，台灣棒球的體系與產業鏈都可說是十分成熟。為何近年來進軍美國職棒的後起之秀卻無人能追隨當年王建民、郭泓志的腳步長期擔任球隊主力？甚至除了張育成之外，想像過去胡金龍、曹錦輝一樣短時間在大聯盟擁有一定出賽機會亦不可得？

台灣三級棒球實力堅強，訓練出不少球速更快、打擊更強的好手，但卻越來越少看到像王建民、郭泓志、陳偉殷、胡金龍等能在大聯盟立足的球員，是否是在某個層面的銜接出了問題？ 歐新社資料照片

誠如上述，台灣的棒球環境絕非毫無進步，但當我們不斷追趕之時，日韓卻已走得更遠。從金河成與鈴木誠也都能一轉換跑道就迅速適應大聯盟來看，近年來日韓職棒與大聯盟的實力確實迅速拉近中，反觀台灣在更高層級的進步幅度則明顯落後，以至於不論是業餘球員或職棒，想產出一個能立足於大聯盟的球員都難如登天。

就在千賀等人即將遠渡重洋的同時，大聯盟各隊其實早已在垂涎日職中年紀更輕、卻也更有潛力的山本由伸及佐佐木朗希。而韓籍球員除了九月剛升上大聯盟的海盜新秀裴智桓外，在韓職也有正受到大聯盟球探密切注意的年輕外野手李政厚。在日韓球星不斷成功輸出大聯盟的同時，台灣棒球究竟該如何急起直追？這是一個台灣球迷每年都在問、已經問到爛的問題，卻是一個不得不繼續問下去的大哉問。