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中職／桃猿雖遭兄弟橫掃 別抹滅曾豪駒年度戰績第一功績

聯合新聞網／ Ramos
樂天桃猿在台灣大賽遭到中信兄弟橫掃，總教練曾豪駒當然要擔下最大的責任，不過他在例行賽帶領球隊拿下年度戰績第一，功勞也不應該被忘記。 聯合報系資料照片
樂天桃猿在台灣大賽遭到中信兄弟橫掃，總教練曾豪駒當然要擔下最大的責任，不過他在例行賽帶領球隊拿下年度戰績第一，功勞也不應該被忘記。 聯合報系資料照片

台灣大賽樂天桃猿慘遭中信兄弟直落4橫掃無緣奪冠，坦白講，這樣的結果令人感到意外，戰線更無法拉回桃園，然而仔細檢視比賽內容和各項數據，兄弟拿下隊史第9冠絕無幸運成分。

數據會說話，台灣大賽4戰兄弟團隊防禦率2.00、打擊率0.287、得點圈打擊率0.306、上壘率0.370、守備只發生1次失誤，完全輾壓樂天的團隊防禦率3.97、打擊率0.214、得點圈打擊率0.100、上壘率0.248、8次守備失誤。

或許，象猿兩隊球員拆開來一對一比較，樂天球員絕不會落居下風，然而兄弟球員基本功相當扎實，無論投手控球、失投球比率、守備、短打、打帶跑戰術、壘上有人推進、得點圈有人攻擊策略，黃衫軍都高出一籌，加上近況明顯優於對手，4戰橫掃樂天似乎也是合理的結果。

中信兄弟在本屆台灣大賽的各方面表現都遠優於樂天桃猿，以完全碾壓對手的姿態強勢贏得總冠軍。 聯合報系資料照片
中信兄弟在本屆台灣大賽的各方面表現都遠優於樂天桃猿，以完全碾壓對手的姿態強勢贏得總冠軍。 聯合報系資料照片

兄弟二軍訓練基地和農場養成放眼全聯盟屬頂尖，即使去年球季結束放掉林智勝、王勝偉，今年季中兩大洋投泰迪和象魔力離隊，台灣大賽沒帶周思齊和張志豪，詹子賢坐足板凳，兩屆中繼王吳俊偉狀況不佳只有坐壁上觀的份，隊長王威晨因左大腿拉傷前兩戰沒上，兄弟依舊靠強大戰力和板凳深度擊潰樂天。

只要兄弟洋將戰力補強得宜，這一批奪冠主力正值巔峰時期，未來幾年黃衫軍都可望是台灣大賽常客，總教練林威助帶領的兄弟明年強勢挑戰三連霸不是夢想。

2019年球季結束日本樂天集團接手Lamigo桃猿，7冠教頭洪一中轉執教富邦悍將兵符，曾豪駒成為樂天新任主帥，只是戰績不理想，2020、21年的年度勝率都不到5成，今年一舉突破6成，不但拿到上半季冠軍，更是全年度戰績第一的球隊，一掃過去兩年低迷陰霾。

沒錯，樂天台灣大賽打的確實不好，但短期大賽很難說，這4場樂天不是沒有贏球機會，只是「運」和「氣」都不在他們這邊，很多球打得強勁無奈都去找手套，只能無語問蒼天。

樂天桃猿在台灣大賽的運氣也是相當差，也可能是休息太久造成球員比賽感覺冷掉，造成得分非常困難，最後一場比賽也贏不了的慘劇。 聯合報系資料照片
樂天桃猿在台灣大賽的運氣也是相當差，也可能是休息太久造成球員比賽感覺冷掉，造成得分非常困難，最後一場比賽也贏不了的慘劇。 聯合報系資料照片

曾豪駒3年合約即將到期，即使台灣大賽領軍沒能奪冠還被橫掃，但不能抹滅曾總例行賽帶出亮眼成績單，他也把球隊整合得不錯，十分了解陣中球員，假設換其他本土教練甚至日本教練接任教頭一職，能否向上提升不無疑問，曾總續任是合理的選擇。

而且，今年樂天洋將陣容不算太好，除了救援王豪勁表現算相當稱職，洋投狂威、霸林爵雖然分別拿下13勝、8勝，可是狂威每局被上壘率高達1.43，霸林爵每局被上壘率1.39，防禦率更是不理想得4.01，即使霸林爵沒傷被帶進台灣大賽，恐怕都很難壓制兄弟打線。

另外，台灣大賽象猿兩隊捕手表現成為勝負分水嶺，兄弟洋捕福來喜有效引導投手並掌控大局，樂天前3戰先發的林泓育和第4戰先發的嚴宏鈞蹲捕功力都和福來喜有一段落差，展望明年樂天要問鼎總冠軍，洋投戰力勢必升級，捕手這一環還有農場養成、板凳深度強化也是難題。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 樂天桃猿 曾豪駒 林威助

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