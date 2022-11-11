籃網三巨頭缺二反而變好 沃恩證明奈許調度大有問題

籃網最近很不一樣，你發現了嗎？前籃網教練奈許帶隊，2勝5敗，現任教練沃恩帶隊3勝2敗。10月30日開季籃網1勝5敗，防守效率聯盟倒數第一(排第30)。11月10日沃恩領軍帶隊打完5戰，籃網防守效率上升到第12。

籃網後衛厄文禁賽缺陣四戰，籃網打出3勝1敗戰績，沒有厄文每場26.9分、5.1籃板、5.1助攻的輸出，由杜蘭特獨自帶隊，籃網打得更有團隊，節奏流暢、防守拚命、團隊合作緊密，球權分配更合理。

最近四場比賽，籃網失分分別是86、94、96、85分，平均每場失分僅90.3分，聯盟第一。籃網前鋒西蒙斯對尼克一戰改打替補，6分、9籃板、4助攻，毫無違和，輸出、攻防效率和角色都沒有比打先發差。

西蒙斯(中)擔任籃網先發後衛時得分偏低，調到板凳部隊後上場時間少了很多，但還是打出一樣的效率，或許打替補才是他最好的歸宿。 美聯社

沃恩把奈許執教時代被冰在板凳的21歲後衛湯馬斯(Cam Thomas)擺進主要輪換，湯馬斯過去四戰場均出賽28分鐘，最近四戰進入主要輪換陣容，湯馬斯每場貢獻15.3分，三分球11投5中，三分命中率近五成，成了籃網板凳改變比賽最重要奇兵。

沃恩另一個創意是為日本前鋒渡邊雄太解凍，身高205公分，防守玩命，拚勁過人渡邊雄太成為沃恩調度奇兵，上場時間增加一倍，11月出賽四戰，場均8.8分、3.8籃板，投籃命中率六成，三分命中率5成3(13投7中)。

渡邊雄太(右)在獲得重用之後打出一波小驚奇，在對公牛、巫師、黃蜂三場比賽中，他總計有32分、15籃板、3抄截、5阻攻、投進6顆三分球的不錯表現。 美聯社

沒有厄文出賽，西蒙斯改打替補，杜蘭特獨自帶隊，湯馬斯、渡邊雄太進入主要輪換，籃網進攻更合理，團隊合作更出色，先發、替補都能快樂打球，更重要的是人人重視防守，失分更低、防守更好、團隊更和諧。贏球治百病，籃網正在變好，沃恩也在11月10日籃網主場出戰尼克前從代總教練真除，籃網用一場112：85大勝，送給籃網新總教練沃恩最棒獻禮。

籃網倚重的三巨頭，三缺二，沒有厄文，西蒙斯改打替補，籃網團隊反而更和諧，人人分享球權，防守超級拚命，杜蘭特可以專注得分和打進關鍵球，為籃網帶來近兩年少見的流暢節奏和團隊籃球。

沃恩確實很有一套，他讓過去奈許用人輪換一直混亂呆板、球員無所適從的籃網煥然一新，更讓防守效率倒數第一的籃網改頭換面。球員享受打球樂趣，團隊沈浸贏球快樂，彼此分享籃球展現團隊合作，籃網在杜蘭特帶領下正在發生質變。

籃網新教頭沃恩曾擔任過波波維奇的助理教練，近來可以看出他的用兵相當靈活，竟然在少掉厄文的情況下反而把球隊帶得更好，不像奈許紙上談兵一流、實際帶兵三流。 美聯社

籃網目前情況，跟NBA開季第一個月的種種異象和驚奇非常類似。

1、不迷信大牌：球星很重要，但分享球權和打出更好團隊合作更重要，沒有厄文出賽，不需要西蒙斯先發，籃網不但打得更合理，節奏更流暢，人人分享球權，防守跟著提升至少兩個檔次。

2、防守至上團隊第一：每個教練、每支球隊都知道，但要真正做到完美非常困難，籃網在更換教練，球星禁賽，主力改變角色後團隊合作反而更好。

3、挖掘板凳潛能：籃網天賦過人，板凳累積很多天賦、有很多年輕球員需要被重視，挖掘板凳潛能，給角色球員信心和空間，這是成熟球隊最重要的細節和球隊文化，籃網正在建立這種新文化，幫助球隊打出更嚴謹團隊和一流防守。

沃恩除了重用渡邊雄太以外，也願意給其他年輕球員上場機會，像是後衛薩姆納(右)就逐漸打出信心，也幫助球隊有更好的防守。 美聯社

厄文禁賽五場回歸後能不能為籃網加分？需要時間觀察，需要沃恩用人和溝通智慧，厄文也必須要懂，時局、世代正在改變，如果厄文還是執意孤行，個人凌駕團隊，籃網不一定需要他。

籃網變成很有趣的球隊，今年NBA開季驚奇和驚喜再添一筆。