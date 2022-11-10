真金不怕火煉 太空人這一冠不用打星號

2017年太空人的冠軍班底馬斯葛洛夫曾在上個月向運動畫刊的棒球資深作家維杜奇（Tom Verducci）告白：「我還是不願意戴上那枚冠軍戒指，或是告訴別人我是那年冠軍成員。我想要一座努力拚來，正港的冠軍。」在今年的成員中，那年碩果僅存的只有五個人，分別是亞土維、布萊格曼、古利爾、韋蘭德和麥卡勒斯。在最後的飛球進到塔克的手套後，麥卡勒斯分別擁抱了另外四人，「感覺就像，嗯，我們終於獲得歷史定位了。」麥卡勒斯說，「我可以理解為什麼馬斯葛洛夫有那種感覺，喬是個好隊友，是個好人，但我們拼到這一冠，沒人可以再把它搶走了。」

關鍵人物就是總教練貝克。經過了2093場的例行賽勝利後，貝克終於拿到了第一座冠軍。在2019年季後應徵費城人隊總教練未果後，他的兒子德倫（就是在2002年世界大賽被J.T.史諾一把抱起的那個小男孩）說：「也許上帝對你有更好的計畫。」一個禮拜後，太空人老闆克倫（Jim Crane）親自打電話來，約他到休士頓面談。「我們談了大概兩個半小時，但感覺只有十分鐘。」克倫和太空人需要一個冠軍，來洗刷太鼓達人的污名；貝克也需要一枚戒指，來走出2002年被天使逆轉的遺憾。兩邊一拍即合，隔天克倫就打給貝克說：「就是你了，我們衝吧。」這成為拯救太空人隊最重要的一步棋。亞土維說：「正確的時候，他就是那個對的人選。」

一位缺乏總冠軍戒指的知名教練，一支想要洗刷污名的球團，貝克(中)與太空人可說是完美地結合！ 美聯社

還有就是太空人球團本身的底蘊，對球員發展的著力和識人眼光之獨到。第六戰打出致勝逆轉砲的艾瓦瑞茲，2016年從古巴叛逃後，是道奇隊先簽下的。其實當時太空人隊球探岡薩雷茲（Charles Gonzalez）就力主要簽，但被道奇以200萬美金簽約金捷足先登。但幾個月後，道奇隊要找牛棚投手，看上了太空人的費爾茲（Josh Fields），太空人隊回的簡訊是『Y. Alvarez』。道奇隊一口回絕，他們說球團已經在他身上投入超過3200萬元了，（包括1600萬簽約金），不可能放。太空人馬上就知道誤會了，回說：「沒有啦，我們要的是Yordan，不是Yadier。」當時才19歲的艾瓦瑞茲嚇一大跳，他不知道原來在美國，他可以這麼快就換老闆。Yordan在生涯前368場比賽打了98支全壘打，是史上生涯開始前四年第五多的。至於Yadier，他今年已經26歲，還沒升上大聯盟過，而他今年在3A的自責分率是6.20。

還有連拿兩個系列MVP的潘尼亞，一個從羅德島來的多明尼加前大聯盟球員之子，來自一個非體育名校的緬恩大學，在2018年選秀會他是第101個被挑中的選手。在今年球季前，太空人隊讓柯瑞亞投入自由球員市場，由之前沒打過任何一場大聯盟比賽的潘尼亞直接接班。在春訓時貝克從潘尼亞所展現出來的自信心和肢體語言，就放心把這個最重要的防守位置交給他。他今年成為史上第一個拿下金手套獎的菜鳥游擊手，也成為首位在世界大賽場場都打出安打的菜鳥。極為傑出的手眼協調能力和棒球IQ，造就了他超齡的成熟。第六戰的關鍵當然是艾瓦瑞茲的全壘打，但前一個打者就是潘尼亞，他在面對惠勒96英哩的伸卡球時，眼角餘光看到亞土維提前起跑，費城人二壘手塞古拉得進二壘補位，潘尼亞當下就決定要把球打向右半邊的空擋。他真的有做到。這逼得費城人教頭湯姆森得換左投艾爾瓦拉多，儘管前兩次打席，艾瓦瑞茲都被惠勒壓制。

游擊手潘尼亞(右)成為球隊贏得世界大賽的最大功臣，太空人在2018選秀會前百名球員之後挑到他真是獨具慧眼！ 美聯社

而這局的攻勢起點是馬多納度的觸身球。馬多納度在生涯3313次打席中，合計打擊率是2成09，這是史上能站上打擊區這麼多次的打者中，最爛的打擊率，但他靠著超群的棒球智慧，縱橫大聯盟12年。在史瓦伯六上的陽春砲後，他就決定下個半局他第一個要打，他要站更靠近本壘板。「身為首位打者，我就是要上壘。」馬多納度賽後承認，「惠勒整場比賽二縫線一直跑，他大概打斷了八根球棒吧，我自己想，只要我站近一點，也沒故意去找球，他有機會打中我。」惠勒的第一球還真的差點打中老馬，第二球又是伸卡球，好球。第三球跟第一球是類似進壘點，只是更內角，馬多納度也順利地被K中。

布萊格曼說他們封王的關鍵是團隊：「不同的人會挺身而出，有時候是攻擊，有時候是投手，有時候是防守。」但他笑了一下後接下去：「但大部分的時間，是投手跟守備。」世界大賽的四勝當中，有三勝由瓦德茲和哈維爾拿下來的。在歷史上第三次季後賽的無安打比賽中，哈維爾打頭陣的前六局極為重要。當年哈維爾的簽約金才一萬美金，但他在小聯盟發展出冷靜無比的個性，甚至為他贏得了一個『爬蟲類』的外號。太空人看上他獨特的出手動作，製造出的四縫線上飄效果，在第四戰哈維爾丟了70顆四縫線，是世界大賽從2008年以後單場最高紀錄。而在12.1局中只丟2分的瓦德茲，也是另一個簽約金只有一萬美金的意外收穫，他簽約時已經21歲，這對拉美球員來說是超高齡。但在今年季後賽25局中，他只掉了4分自責分，拿下四勝。當年太空人隊只花了兩萬美金就挖到一對寶。

瓦德茲在今年世界大賽獨拿2勝，又成為太空人眼光精準的低成本高報酬投資！ 美聯社

今年的太空人隊一路主宰，從例行賽的106勝，大勝第二名的水手隊16場；失分全美聯最少，得分則是聯盟第三；打完季後賽的戰績是11勝2敗，成為繼1998年的洋基隊後，第二支在外卡年代能在例行賽拿下106勝，還在贏得世界大賽過程中只輸兩場內的球隊。這一次的勝利，不要再打星號，對貝克如此，對太空人隊更是如此。