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三大利空出盡 勇士準備跌深大反彈？

聯合新聞網／ 周汶昊 Wen-hao Chou
勇士上一仗在上半場還落後8分的情況下，最後以3分之差艱辛地打敗國王，中止了近來的5連敗，正是跌深之後要開始反彈的契機。 美聯社
勇士上一仗在上半場還落後8分的情況下，最後以3分之差艱辛地打敗國王，中止了近來的5連敗，正是跌深之後要開始反彈的契機。 美聯社

勇士在經歷客場五連敗的大低潮之後，總算靠著柯瑞（Stephen Curry）單場47分的表現，驚險地在主場拿下久違的勝利。雖然贏球的過程依舊是不如人意，團隊的攻守仍然不到位，但目前排名第十二的勇士已經算是利空出盡，接下來可以準備觸底反彈。

利空一：團隊斷層

勇士的第一大利空是先發及替補之間的明顯斷層。這樣的斷層，還同時出現在心理團結和戰力銜接兩個層面，造成的結果是防守的全面性崩盤。

季前格林（Draymond Green）出手打了波爾（Jordan Poole）所造成的內部衝突，對於勇士來說就不是個好兆頭。後來打人影片外流，更讓此一風波的影響層面繼續擴大。而隨著開季戰績不佳，球隊氣氛也更加低迷。這一波又一波的打擊，也讓外界不斷放大解讀勇士球員之間的互動。

格林(中)在練習賽中對波爾的重拳不但傷害了勇士隊的士氣，也讓他自己在開季就陷入低潮，目前正努力修復與隊友間的關係。 美聯社
格林(中)在練習賽中對波爾的重拳不但傷害了勇士隊的士氣，也讓他自己在開季就陷入低潮，目前正努力修復與隊友間的關係。 美聯社

打不出團結的氣勢之外，勇士的替補戰力也確實銜接不上來。替補陣容在流失了小裴頓（Gary Payton II）和小波特（Otto Porter Jr.）等關鍵角色之後，原本期待能夠靠著新簽的迪文琴佐（Donte DiVincenzo），以及年輕一輩的庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和威斯曼（James Wiseman）等人補上。不過迪文琴佐只打了三場比賽就受傷，這三名年輕新秀的表現也不夠給力，其中威斯曼在場上時更是讓勇士的失分數據爆表。

替補陣容打不上來，加上先發的湯普森（Klay Thompson）還沒有徹底回神，球隊暫時只能靠柯瑞的火力來緩解燃眉之急。然而，這樣的戰力結構，有可能會讓勇士回到2020-21年球季在後段班掙扎的困局。那一季柯瑞以場均32分拿下生涯第二座得分王，最終球隊竟是無緣季後賽。現在柯瑞場均已經衝上32.6分，在這一波行情結束之前，想要爭冠的勇士仍要儘速弭平先發和替補之間的斷層才行。

利空二：不利賽程

勇士的第二大利空則是開季的不利賽程。勇士的前十場比賽當中只有四場在家出賽，此外還要打客場五連戰，這樣的賽程相對難打，也對於他們的戰績造成了直接的影響。

對比暫居分區第一的公鹿和太陽，他們在前十場比賽只打了三次客場，公鹿更是不需要在客場連續出賽，尤其這兩隊還在主場打了六連戰，等於是快兩個禮拜都待在家裡打球。這些都是勇士沒有的規格，公鹿和太陽也趁機在主場大量進補勝場數，分別拿下了7勝和6勝。

當然勇士前十場的客場出賽場次並不是最多，騎士、塞爾蒂克、爵士和金塊一樣要打六場客場，他們的戰績仍然能排在分區前四；而鵜鶘更要在客場打到七場比賽，比勇士還多，但鵜鶘的客場戰績依舊能打出3勝4敗，不像勇士六戰盡墨。

勇士之前的5連敗全是客場，接下來他們短時間內在客場出賽的頻率不會那麼密集，一直要到12月中才會又開始一波連6場客戰之旅。 美聯社
勇士之前的5連敗全是客場，接下來他們短時間內在客場出賽的頻率不會那麼密集，一直要到12月中才會又開始一波連6場客戰之旅。 美聯社

不過，這幾隊都沒有在前十場比賽打到客場五連戰，最多只有三連戰。加上客場確實比較難打，像太陽和公鹿最近一次在客場出賽，也都以大比分吃下了敗仗。不斷地在異地出賽的勇士，除了客場壓力之外，在一開季就得面對頻繁移動所帶來的疲勞。

接下來的勇士在12月之前最多只有客場二連戰，可以有一個喘息的機會。雖然到了12月又將會有本季最長的客場六連戰，而且全數是東區強隊，但至少他們已經渡過了第一道坎，短時間之內不會再有這麼硬的賽程了。

利空三：期待落差

最後一個利空就是衛冕的期待和實際戰績之間的落差。勇士在上季登頂之後，就一直被看好是本季奪冠熱門之一。雖然各家開出來的賠率不一，最被看好的多半還是塞爾蒂克及公鹿，但勇士確實是備受期待，而球員們自己也是信心滿滿。從另一個角度來看，從球迷到球員的這種預期心理也是一種高度的壓力。

而在確定續約維金斯（Andrew Wiggins）和波爾兩大核心班底之後，被視為成熟球隊的勇士也被預期可以從開季就拉出紅盤。結果他們第二戰就輸球，客場首戰更慘輸太陽29分，後來面對四支東區墊底球隊也一路輸到五連敗，上一次衛冕軍在開季有這麼慘淡的客場戰績，已經是一甲子以前的紀錄了。

波爾(左)在開季前就獲得勇士的重金續約，但他近來的身手還沒有恢復到上季的水準，勇士的其他年輕球員也還沒有進入狀況。 美聯社
波爾(左)在開季前就獲得勇士的重金續約，但他近來的身手還沒有恢復到上季的水準，勇士的其他年輕球員也還沒有進入狀況。 美聯社

勇士開季以來的表現不符眾人的期待，也成為這支衛冕軍的利空消息，許多人開始質疑勇士，認為他們這一季無望二連霸。但從另一個角度來看，如果勇士真的一開季就勢如破竹，這樣的衛冕期待只會被不斷放大，愈到後來就愈有輸不得的壓力。現在勇士一開季就輸到不符期待，等於是全面歸零，重新出發。

面對隊內衝突、戰力斷層、不利賽程和衛冕壓力等等負面因素，當球員開始在心理上不再受這些不利因素的嚴重影響之後，也就是勇士利空出盡的時刻，確實可以準備反彈上升。

雖然勇士最怕的大利空還是核心四星的傷病，而這樣的打擊目前仍未出現，也難以徹底控制或是避免。但勇士在開季被各種不利因素夾殺，對他們反而是一種助力，幫助球隊看清楚自己的現況和所處的競爭環境。

總教練柯爾（Steve Kerr）敢在連敗壓力之下，面對鵜鶘時一口氣抽掉四名主力，讓替補球員獨扛大樑，就知道教練團在混亂之中依舊能下猛藥去調校球隊。那一戰雖然仍是輸球，但教練團已經給了替補球員明確的訊號：當家裡沒有大人能倚靠時，場上的一切就是要由自己來承擔。

勇士開季就陷入亂流，可以看作是加速磨合的契機，藉由實戰帶來的壓力來測試自己的陣容，找出存在的結構性問題來進行修正。雖然三大利空出盡，開季跌深的勇士可以準備反彈，但還不能說他們可以就此一路走高，一切要看他們是否能夠持續調整，徹底解決目前攻守失衡的問題。

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