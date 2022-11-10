中職／台灣籃壇掀魔獸風暴 中職可否再複製「曼尼旋風」？

近日最令台灣人興奮的體育新聞，莫過於是前NBA球星哈沃德(Dwight Howard)加盟台灣T1職籃聯盟桃園雲豹隊。熟悉籃球運動球迷肯定知道，擁有「魔獸」之稱的哈沃德是2004年NBA選秀狀元，過去在NBA賽場上有著彪炳成績。8次入選NBA全明星賽、3屆NBA最佳防守球員、5屆籃板王、2屆阻攻王與一次灌籃大賽冠軍等，足以證明他與過去所有來台討生活的洋將們大不相同，因此這次來台，已經被台灣媒體譽為台灣職籃版「曼尼旋風」。

多年前於中職賽場上所掀起「曼尼旋風」記憶猶新。當年義大犀牛為了開拓票房並吸引球迷，恰好遇上了被大聯盟放逐的球星曼尼(Manny Ramirez)。他之所以願意委身來台獻藝，主要是因為深陷禁藥疑雲關係，且年紀也邁入退役之齡，導致被許多大聯盟球團列為拒絕往來戶。不過，曼尼過去在效力紅襪期間所扮演王建民殺手角色深植台灣球迷心中，因此當他宣布加盟中職後，所帶來的效益與話題性可說是前無來者。

如今職籃T1聯盟既然能夠找到哈沃德加盟，不禁令人想問未來中職是否可以再次複製當年「曼尼旋風」？

前NBA球星霍華德加盟台灣T1職籃聯盟桃園雲豹隊，掀起台灣體壇震撼，也拉抬T1聲勢。 路透

回到中職現況，如今台灣大賽正在打得如火如荼，兩支中職超人氣球隊樂天桃猿與中信兄弟，雖然人氣超高，但自彭政閔與陳金鋒退役後，想要從中找一個重量級看板球星，想必需經過一番爭論。反觀如果想要從兩軍啦啦隊中挑出重量級的啦啦隊員，那麼肯定會比較容易。不可否認，中職近年來發展是逐漸的走向啦啦隊化，至於球場內話題與內容反而不如場外啦啦隊動向受人注目。既然如此，中職球隊更應該導正視聽，把焦點拉回場內。因此如果未來中職能夠爭取到一位如過去曼尼等級的大聯盟球星加盟，肯定會讓中職掀起另一股新浪潮。

至於人選方面，該名球員最好是野手，而且在台灣要有一定知名度。在曼尼離開之後，義大曾經找來了擁有豐富大聯盟資歷的投手賈西亞(Freddy Garcia)入隊。由於賈西亞是投手無法場場出賽，再加上其知名度在台灣有限，所以來台效力期間並沒有掀起任何漣漪。因此該名選手在台的知名度與守備位置可說是至關重要。

過去曾經效力過洋基隊的卡諾是中職可以考慮人選，或許能為中職再次掀起新一波「曼尼旋風」也說不定。 美聯社

如此一來，過去曾經效力過洋基隊的卡諾(Robinson Cano)是中職可以考慮人選。由於他過去效力洋基期間可是與台灣之光王建民同梯，而且在此期間在屢次的關鍵守備都能為王建民守住戰局，因此曾被台灣球迷們譽為「台灣之友」，奠基起深厚民意基礎。光是從他2011年來台參與MLB全明星台灣大賽時的受歡迎程度就可以看出坎諾在台灣高人氣。而且卡諾守備位置正好是目前中職最缺乏的二壘手，再加上卡諾職業生涯也將近邁入尾聲，今年在大聯盟也是打得鬱鬱寡歡，如今也是在自由市場內待價而沽，所以來台發展也許對他來說是一個十分適當的選擇。中職球團們不妨趁此冬天，踏尋卡諾來台獻藝的意願，或許能為中職再次掀起新一波「曼尼旋風」也說不定。