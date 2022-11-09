最頂級游擊手值多少？ 透納可能比柯瑞亞更適合洋基

MLB自由球員市場開市，今年又是一個游擊手大年，包括道奇隊透納（Trea Turner）、雙城柯瑞亞（Carlos Correa）、勇士史旺森（Dansby Swanson）、紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）都將投入市場，星度更勝去年，本季鎩羽而歸的紐約洋基隊面臨陣容深度問題，這使得當地媒體再度打量起新仇舊恨的前太空人游擊手柯瑞亞，但他們沒想到的是，嚮往回歸東岸的透納或許才是吻合陣容的最佳解答。

去年夏季，出身自佛羅里達的透納被國民交易至道奇，能進入一支具有冠軍相的勁旅，透納的第一場記者會表達的不是喜悅，反而是對前東家的質疑，「我一直以為我會在DC待上20年，我喜歡球隊和那裡的球迷。我不斷地告訴自己他們不會交易我，然後事情就發生了」、「我願意續約，但遺憾的是，我什麼消息都沒有收到。」另外，今年他也曾公開強調自己是「屬於東岸的孩子」，毫不避諱地向球迷暗示自己不會久待的念頭。

在不適應的地方打球，透納的成績絲毫不見疲態，連續2年超過20轟，本季更敲出生涯新高的100分打點、 .298/ .343/ 466的打擊三圍，擊球品質方面，透納的擊球初速逐年進步，本季最快來到112.5英里，排在聯盟前14%，可見他精瘦身材下仍有著相當的長打潛力，這都還沒提到那出了名的快腿，本季衝刺速度達每秒30.3英尺，排名全聯盟第五，可知無論老學校或數據派，透納都是他們打線中理想的進攻發動機。

透納(右)本季打出生涯首次的100分打點，有21支全壘打、4支三壘打、39支二壘安打，雙殺打只有9支，是非常穩定的打者。 美聯社資料照片

若真要雞蛋裡挑骨頭，守備能力會是透納最大的軟肋，坐鎮全場防守難度僅次於捕手的游擊防區，他長年的守備多半是負貢獻，進階防守數據UZR/150中，透納近5年只有2018及2021交出平均以上水準的防守表現，但就實務面而言也沒那麼不勘，本季-1.2僅是略遜於均值，大聯盟等級的守備不至於失望，頂多就是沒那麼驚奇而已。

Trea Turner is one of the top free agents in baseball.



Before free agency officially begins on Thursday, Turner sent a highlight reel to teams across MLB.



The reel is narrated by star actor Jon Hamm.



Hamm is represented by CAA — the same agency that represents Turner. pic.twitter.com/b4BmMYZtBs — Front Office Sports (@FOS) November 7, 2022

經紀公司CAA特別製作紀錄片行銷旗下運動員透納，當中提到自2019年後的20.1的勝場貢獻指數（fWAR），透納排在聯盟第五，他也是生涯打擊率超過三成的游擊手，前一位已經要追溯到退役的洋基隊長基特（Derek Jeter）。

去年的柯瑞亞頂著最大咖自由球員的名號進入自由球員市場，卻落了個有行無市的下場，最終與雙城簽下的3年1億零530萬美元合約，除了總值不到席格（Corey Seager）10年3億2500萬的一半，長度還不及32歲老將塞米恩（Marcus Semien）的7年1億7500萬，至於剛奪冠的前東家太空人也培育出新科美聯冠軍賽、世界大賽MVP的菜鳥佩尼亞（Jeremy Pena），就像打在柯瑞亞的臉上一記記重拳。

利用逃脫條款再次投入自由球員市場的柯瑞亞，今季140的wRC+為生涯次高，游擊防區也有1.9的UZR/150，fWAR 4.4，可說是休賽季「四大游擊FA」中最全面的選手，如今改聘「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）作為經紀人，再追加健康的一年作為背書的柯瑞亞可不能放過賺取大把鈔票的最後機會。

柯瑞亞也是自由市場的熱門游擊手，由於他表現最為全面，且比透納還要年輕，因此應該會想要獲得最高價的合約，豪門道奇正是可能出價的球隊。 美聯社資料照片

本季的洋基開高走低，原本一度有挑戰隊史最多勝場數的機會，明星賽後全隊陷入低氣壓，最終勉強保住美東龍頭，季後賽卻沒能把握復仇太空人的大好時機，四戰難看地被橫掃出局。剩下的寒假作業可多著，除了該煩惱如何與「法官」賈吉（Aaron Judge）談妥留隊，陣容一字排開可謂處處是洞，角落外野、內野都還有進攻黑洞，是否該對柯瑞亞前嫌盡釋，延攬這名曾因「暗號門事件」讓自家球迷心碎的幫兇入隊，成了紐約各家媒體腦補的議題。

近期有記者指出，道奇反倒加入了角逐柯瑞亞的行列，這也意味著他們與透納的續約進度並不樂觀，對洋基來說，除了透納對東岸球隊的執念，他外野、二遊的守備工具人價值更是完美匹配球隊需求的救命稻草。

比較二人的成績，柯瑞亞在進攻及守備方面有些許優勢，至於壘包間的破壞能力與速度，透納則將其遠遠拋在腦後。 littlenosejiang／製表

季後賽雖有打出身價的中外野手貝德（Harrison Bader）挺身而出，但外野與游擊防區仍是洋基最迫切需要補強的位置，老將希克斯（Aaron Hicks）攻守方面都不復當年，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）目前繳出的攻擊數據都僅為板凳之流，連續數年在游擊防區尋找浪人的紐約洋基，是時候找來一位真正對球隊有實質影響力的明星坐鎮，而透納正好在外野、二游都有著超過380局的守備經驗。

透納29歲、柯瑞亞27歲，合約上應以大都會林多（Francisco Lindor）的3億4100萬總值作為上限，席格格的年均3250萬作為地板來喊價，透納可能會拿到與前隊友瑞登（Anthony Rendon）相仿的7年2億4500萬合約，年輕2歲的柯瑞亞則有機會獲得10年3億美元以上的天價大約。

考量到兩人都得以市場最頂價薪資才有機會點頭加盟，打擊成績相去不遠，有著傲人快腿與陽光形象的透納，比起要頂著臭名與輿論壓力的柯瑞亞，前者再怎麼說也都更適合披上條紋球衣。