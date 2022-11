最頂級游擊手值多少？ 透納可能比柯瑞亞更適合洋基

MLB自由球員市場開市,今年又是一個游擊手大年,包括道奇隊透納(Trea Turner)、雙城柯瑞亞(Carlos Correa)、勇士史旺森(Dansby Swanson)、紅襪波賈茲(Xander Bogaerts)都將投入市場,星度更勝去年,本季鎩羽而歸的紐約洋基隊面臨陣容深度問題,這使得當地媒體再度打量起新仇舊恨的前太空人游擊手柯瑞亞,但他們沒想到的是,嚮往回歸東岸的透納或許才是吻合陣容的最佳解答。

去年夏季,出身自佛羅里達的透納被國民交易至道奇,能進入一支具有冠軍相的勁旅,透納的第一場記者會表達的不是喜悅,反而是對前東家的質疑,「我一直以為我會在DC待上20年,我喜歡球隊和那裡的球迷。我不斷地告訴自己他們不會交易我,然後事情就發生了」、「我願意續約,但遺憾的是,我什麼消息都沒有收到。」另外,今年他也曾公開強調自己是「屬於東岸的孩子」,毫不避諱地向球迷暗示自己不會久待的念頭。

在不適應的地方打球,透納的成績絲毫不見疲態,連續2年超過20轟,本季更敲出生涯新高的100分打點、 .298/ .343/ 466的打擊三圍,擊球品質方面,透納的擊球初速逐年進步,本季最快來到112.5英里,排在聯盟前14%,可見他精瘦身材下仍有著相當的長打潛力,這都還沒提到那出了名的快腿,本季衝刺速度達每秒30.3英尺,排名全聯盟第五,可知無論老學校或數據派,透納都是他們打線中理想的進攻發動機。

透納(右)本季打出生涯首次的100分打點,有21支全壘打、4支三壘打、39支二壘安打,雙殺打只有9支,是非常穩定的打者。 美聯社資料照片

若真要雞蛋裡挑骨頭,守備能力會是透納最大的軟肋,坐鎮全場防守難度僅次於捕手的游擊防區,他長年的守備多半是負貢獻,進階防守數據UZR/150中,透納近5年只有2018及2021交出平均以上水準的防守表現,但就實務面而言也沒那麼不勘,本季-1.2僅是略遜於均值,大聯盟等級的守備不至於失望,頂多就是沒那麼驚奇而已。

Trea Turner is one of the top free agents in baseball.



Before free agency officially begins on Thursday, Turner sent a highlight reel to teams across MLB.



The reel is narrated by star actor Jon Hamm.



Hamm is represented by CAA — the same agency that represents Turner. pic.twitter.com/b4BmMYZtBs